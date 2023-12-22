Android telefonlardaki "Yakındakilerle Paylaş" özelliğinin adı değişiyor

Tam Boyutta Gör Google, Android telefonlarda dosya paylaşımı için kullandığı "Yakındakilerle Paylaş" özelliğinin adını değiştiriyor. Orijinal adı “Nearby Share” olan bu özellik, bundan böyle “Quick Share” (Hızlı Paylaşım) adını taşıyacak. Google’ın neden isim değişikliği kararı aldığı henüz bilinmiyor. Ancak Samsung'un da Quick Share isimli bir servisi olduğunu düşününce servislerin birleştirilmiş olabileceği düşüncesi akla geliyor.

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Başlangıçta sadece Android cihazlar arasında dosya paylaşımı için geliştirilen Yakındakilerle Paylaş özelliği, zaman içinde Chromebook ve Windows PC’leri destekleyecek şekilde genişletildi. Tıpkı AirDrop’ta olduğu gibi, Yakındakilerle Paylaş’ta da kullanıcılar kendilerine veya arkadaşlarına dosya gönderebiliyor ya da başkalarından dosya alabiliyor.

Google Play Servisleri’nin en son beta güncellemesini yükleyenler, isim değişikliğini gösteren bir bildirimle karşılaşıyor. Burada yeni ismin yanı sıra birbiriine yönelmiş iki oktan oluşan farklı bir simgenin de kullanıldığı görülüyor. Değişikliğin şimdilik isim düzeyinde olduğu, özelliğin işlevinde bir değişiklik olmadığı tahmin ediliyor.

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