Android telefonlardaki "Yakındakilerle Paylaş" özelliğinin adı değişiyor

Başlangıçta sadece Android cihazlar arasında dosya paylaşımı için geliştirilen Yakındakilerle Paylaş özelliği, zaman içinde Chromebook ve Windows PC’leri destekleyecek şekilde genişletildi. Tıpkı AirDrop’ta olduğu gibi, Yakındakilerle Paylaş’ta da kullanıcılar kendilerine veya arkadaşlarına dosya gönderebiliyor ya da başkalarından dosya alabiliyor.
Google Play Servisleri’nin en son beta güncellemesini yükleyenler, isim değişikliğini gösteren bir bildirimle karşılaşıyor. Burada yeni ismin yanı sıra birbiriine yönelmiş iki oktan oluşan farklı bir simgenin de kullanıldığı görülüyor. Değişikliğin şimdilik isim düzeyinde olduğu, özelliğin işlevinde bir değişiklik olmadığı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.