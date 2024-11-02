Android ile iOS arasındaki dosya aktarımı yakında kolaylaşabilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Android cihazların çoğunda yüklü olan Quick Share, cihazlar arasında dosya paylaşmanın en iyi yollarından biri. Chromebook'larda da yüklü gelen paylaşım hizmeti, Windows bilgisayarlara da kolaylıkla yüklenebiliyor. Ancak Quick Share, iOS ve macOS'te bulunmuyor,dolayısıyla Android ve iPhone'lar arasında dosya paylaşımı için başka yollar bulmak gerekiyor. Neyse ki Google, Quick Share'i yakında macOS ve iOS'a getirecek gibi görünüyor.

Google, Quick Share'i (eski adıyla Nearby Share, Yakındakilerle Paylaş) 2020'de tanıttı. Quick Share kısaca, yerel bir ağ bağlantısı üzerinden istediğiniz sayıda dosyayı hızla diğer cihazlara taşımanızı sağlayan bir dosya aktarım hizmeti.

Android Authority'nin elde ettiği bulgu, Google'ın Apple cihazlarında bu özelliği getirmeye çalıştığına işaret ediyor olabilir. GitHub'ta bulunan ve Quick Share'e temel oluşturan Nearby Connections API'sinin kaynak koduna bir Google mühendisi yorumda bulunarak, hata düzeltmesinin iOS ve macOS'ta Quick Share'e fayda sağlayacağını belirtmesi, Google'ın iOS ve macOS'e özelliği getirmek üzere çalışıyor olduğunu düşündürüyor.

iPhone yapay zekası Apple Intelligence Türkiye'de nasıl açılır? 3 gün önce eklendi

Google'ın bu hatayı yalnızca henüz üzerinde çalışmaya başlamadığı gelecekteki iOS ve macOS istemcileri için temel oluşturmak amacıyla düzeltmesi veya yalnızca Nearby Connections'ta bulduğu hataları düzeltmesi de mümkün.

Eğer Google, bu özellik üzerinde çalışıyorsa bu gerçekten iyi bir haber. Farklı platformlar arasında ortak bir platform üzerinden dosya paylaşımı yapabilmesi kuşkusuz kullanıcıların isteyeceği birşey. Ancak Quick Share Apple'a gelse bile, varsayılan dosya paylaşım uygulaması olması çok zor. Muhtemelen App Store'den yükleyerek kullanılacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Android ile iOS arasındaki dosya aktarımı yakında kolaylaşabilir