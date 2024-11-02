Android ile iOS arasındaki dosya aktarımı yakında kolaylaşabilir

Google, Quick Share'i (eski adıyla Nearby Share, Yakındakilerle Paylaş) 2020'de tanıttı. Quick Share kısaca, yerel bir ağ bağlantısı üzerinden istediğiniz sayıda dosyayı hızla diğer cihazlara taşımanızı sağlayan bir dosya aktarım hizmeti.
Android Authority'nin elde ettiği bulgu, Google'ın Apple cihazlarında bu özelliği getirmeye çalıştığına işaret ediyor olabilir. GitHub'ta bulunan ve Quick Share'e temel oluşturan Nearby Connections API'sinin kaynak koduna bir Google mühendisi yorumda bulunarak, hata düzeltmesinin iOS ve macOS'ta Quick Share'e fayda sağlayacağını belirtmesi, Google'ın iOS ve macOS'e özelliği getirmek üzere çalışıyor olduğunu düşündürüyor.
Google'ın bu hatayı yalnızca henüz üzerinde çalışmaya başlamadığı gelecekteki iOS ve macOS istemcileri için temel oluşturmak amacıyla düzeltmesi veya yalnızca Nearby Connections'ta bulduğu hataları düzeltmesi de mümkün.
Eğer Google, bu özellik üzerinde çalışıyorsa bu gerçekten iyi bir haber. Farklı platformlar arasında ortak bir platform üzerinden dosya paylaşımı yapabilmesi kuşkusuz kullanıcıların isteyeceği birşey. Ancak Quick Share Apple'a gelse bile, varsayılan dosya paylaşım uygulaması olması çok zor. Muhtemelen App Store'den yükleyerek kullanılacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über