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    Anlık Bildirim

    Android ile iOS arasındaki dosya aktarımı yakında kolaylaşabilir

    Android cihazlar arasında hızlıca dosya paylaşmayı sağlayan Quick Share, Windows'tan sonra iOS ve macOS'e de gelebilir.                                         
    Android ile iOS arasındaki dosya aktarımı yakında kolaylaşabilir
    Android cihazların çoğunda yüklü olan Quick Share, cihazlar arasında dosya paylaşmanın en iyi yollarından biri. Chromebook'larda da yüklü gelen paylaşım hizmeti, Windows bilgisayarlara da kolaylıkla yüklenebiliyor. Ancak Quick Share, iOS ve macOS'te bulunmuyor,dolayısıyla Android ve iPhone'lar arasında dosya paylaşımı için başka yollar bulmak gerekiyor. Neyse ki Google, Quick Share'i yakında macOS ve iOS'a getirecek gibi görünüyor.

    Google, Quick Share'i (eski adıyla Nearby Share, Yakındakilerle Paylaş) 2020'de tanıttı. Quick Share kısaca, yerel bir ağ bağlantısı üzerinden istediğiniz sayıda dosyayı hızla diğer cihazlara taşımanızı sağlayan bir dosya aktarım hizmeti.

    Android Authority'nin elde ettiği bulgu, Google'ın Apple cihazlarında bu özelliği getirmeye çalıştığına işaret ediyor olabilir. GitHub'ta bulunan ve Quick Share'e temel oluşturan Nearby Connections API'sinin kaynak koduna bir Google mühendisi yorumda bulunarak, hata düzeltmesinin iOS ve macOS'ta Quick Share'e fayda sağlayacağını belirtmesi, Google'ın iOS ve macOS'e özelliği getirmek üzere çalışıyor olduğunu düşündürüyor.

    Google'ın bu hatayı yalnızca henüz üzerinde çalışmaya başlamadığı gelecekteki iOS ve macOS istemcileri için temel oluşturmak amacıyla düzeltmesi veya yalnızca Nearby Connections'ta bulduğu hataları düzeltmesi de mümkün.

    Eğer Google, bu özellik üzerinde çalışıyorsa bu gerçekten iyi bir haber. Farklı platformlar arasında ortak bir platform üzerinden dosya paylaşımı yapabilmesi kuşkusuz kullanıcıların isteyeceği birşey. Ancak Quick Share Apple'a gelse bile, varsayılan dosya paylaşım uygulaması olması çok zor. Muhtemelen App Store'den yükleyerek kullanılacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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