Dropbox içerisinde G Suite ofis uygulamalarını kullanmak mümkün oluyor

Sektörün en büyük bulut depolama hizmetlerinden birisi olan ve yakın zamanda borsaya açılmanın hazırlıklarını yapan Dropbox, Google ile önemli bir anlaşma yapıyor. Anlaşma G Suite kurumsal kullanıcılarına yönelik.
G Suite entegre Dropbox
Dropbox tarafından yapılan duyuruya göre iş birliği kapsamında G Suite kullanıcıları Docs, Sheets ve Slides dosyalarını doğrudan Dropbox içerisinde oluşturabilecekler, açabilecekler veya düzenleyebilecekler. Böylece G Suite ofis yazılımını açmak için farklı bir hizmete geçmeye gerek kalmayacak.Ayrıca Bkz. "SikurPhone: Hem çok güvenli hem de taşınabilir kripto cüzdan"
Dropbox kullanıcılarının yaklaşık yüzde 50’sinin G Suite müşterisi olduğu düşünüldüğünde hız kazandıracak bu yeniliğin etkileşimi daha da arttıracağına şüphe yok. Aynı iş birliğini Dropbox 4 yıl önce Microsoft ile de ofis uygulamaları için yapmıştı. Bu sayede Office 365 teklifleri içerisinde Dropbox da yer alıyor. Yani Dropbox kurumsal bulut kullanıcılarının önemli bir kısmına ulaşmış oluyor.
https://www.theverge.com/2018/3/1/17067336/dropbox-google-partnership-g-suite-integrations-business-docs-sheets Yorum Yaz Paylaş Tweetle