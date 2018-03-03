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Dropbox içerisinde G Suite ofis uygulamalarını kullanmak mümkün oluyor

Dropbox ve G Suite hizmetlerini kullanıyorsanız önemli bir gelişme var. Artık Docs, Sheets ve Slides dosyalarını doğrudan Dropbox içerisinde düzenleyebileceksiniz.
1 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sektörün en büyük bulut depolama hizmetlerinden birisi olan ve yakın zamanda borsaya açılmanın hazırlıklarını yapan Dropbox, Google ile önemli bir anlaşma yapıyor. Anlaşma G Suite kurumsal kullanıcılarına yönelik.

G Suite entegre Dropbox

Dropbox tarafından yapılan duyuruya göre iş birliği kapsamında G Suite kullanıcıları Docs, Sheets ve Slides dosyalarını doğrudan Dropbox içerisinde oluşturabilecekler, açabilecekler veya düzenleyebilecekler. Böylece G Suite ofis yazılımını açmak için farklı bir hizmete geçmeye gerek kalmayacak.

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Dropbox kullanıcılarının yaklaşık yüzde 50’sinin G Suite müşterisi olduğu düşünüldüğünde hız kazandıracak bu yeniliğin etkileşimi daha da arttıracağına şüphe yok. Aynı iş birliğini Dropbox 4 yıl önce Microsoft ile de ofis uygulamaları için yapmıştı. Bu sayede Office 365 teklifleri içerisinde Dropbox da yer alıyor. Yani Dropbox kurumsal bulut kullanıcılarının önemli bir kısmına ulaşmış oluyor.

 

https://www.theverge.com/2018/3/1/17067336/dropbox-google-partnership-g-suite-integrations-business-docs-sheets Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 1 yıl
Hangi servisi kullansan önce Dropbox destekliyor.
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