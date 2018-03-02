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SikurPhone: Hem çok güvenli hem de taşınabilir kripto cüzdan

Hem çok güvenli bir telefon hem de güvenli bir kripto cüzdan arıyorsanız Brezilyalı SikurPhone tam size göre. SikurPhone özellikleri ve fiyatını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2018 fuarında arka planda kalan ancak dikkat çekici özellikleri ile önemli bir kitleye hitap edecek akıllı telefonlar da vardı. Bunlardan birisi Brezilyalı SikurPhone akıllı telefonu.

SikurPhone özellikleri ve fiyatı

2015 yılında tüm iletişimi şifreleyerek dikkat çeken GranitePhone’un devamı niteliğindeki SikurPhone okunuşu ile aslında güvenliğe odaklı bir telefon olduğunu anlatıyor. Yine tüm telefondaki mail, çağrı, sohbet, SMS gibi iletişim şifreleniyor.

Ayrıca Bkz. "Kvaern elektrikli bisiklet, güneş enerjili şarj istasyonu ile geliyor"

Telefonu öne çıkaran bir kripto cüzdan taşıması. Son dönemin popüler trendini yakalamak isteyen firma özel bir cüzdan entegre etmiş. Bulut üzerinden çalıştığı için çevrim dışı yani soğuk cüzdan olmadığı tahmin ediliyor. Yine de hiç bir şekilde kırılmadığı için güvenli bir cüzdan olduğu ifade ediliyor. Cüzdan yazılımı ayrıca paraları aktarmayı, fiyat değişimlerini anlık takip edebilmeyi ve güncel haberlere erişebilmeyi sağlıyor.

Diğer taraftan cihaz modifiye bir Android sürümü barındırıyor. Bu sürümde mail, SMS, cüzdan, atanmış sohbet uygulaması gibi çekirdek uygulamalara yer verilmiş. Bunun dışında mağaza erişimi ve uygulama kurmak mümkün değil. Standart Android işletim sistemi için müşterinin başvuru yapması gerekiyor.

5.5 inçlik ekrana sahip cihazda MediaTek işlemci yer alıyor. 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenen cihazın arka kısmında 13MP çözünürlüğünde çift, ön kısmında ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 2800mAh kapasiteli batarya ise USB Tip-C girişi üzerinden şarj ediliyor. Telefon 800$ fiyat etiketi ile yaz aylarında satışa sunulacak.


https://www.phonearena.com/news/SikurPhone-cryptocurrency-smartphone_id102883 Yorum Yaz
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esmerbuyucu 1 yıl en beğenilen
ŞükürPhone; namaz odaklı telefon
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EKONOMI$T 1 yıl
" SikurPhone okunuşu ile aslında güvenliğe odaklı bir telefon olduğunu anlatıyor. "
Ne yazsam bilemedim. 😂
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OverClocK1ng 1 yıl
Bunu almak için salak olmak lazım.
Düşünsenize. Telefon sanırım offline cüzdan ise online bir cihaz.
Online cüzdan ise zaten hacklenebilir.
Daha kötüsü birisi kapıp kaçtı, paralar da gitti.
Hadi bozuldu , denize düştü ama derin.
Parasını çöpe atmak isyeten varsa alsın..
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mert1907 1 yıl
Küfür falan etmiyor değil mi bize.
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esmerbuyucu 1 yıl en beğenilen
ŞükürPhone; namaz odaklı telefon
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kadirirdem 1 yıl esmerbuyucu
Bende ilk ŞükürPhone diye okudum :D
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EKONOMI$T 1 yıl
" SikurPhone okunuşu ile aslında güvenliğe odaklı bir telefon olduğunu anlatıyor. "
Ne yazsam bilemedim. 😂
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K_Spartakus 1 yıl EKONOMI$T
Blackberry de guvenliydi

Epıl ve zamzungu da saymıyorum

İşte bu yüzden bende gülüyorum
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