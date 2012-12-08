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Dropbox, link paylaşım servisini başlattı

6 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bulut depolama sektörünün önemli oyuncularından olan Dropbox, son dönemlerde hem web hem de mobil uygulamalarını çeşitli yeniliklerle güncelleyerek rekabet adına büyük hamleler yaptı. Son yenilik ise biraz daha kullanıcı kazanma odaklı oldu. 

Girişim, web uygulaması üzerinde kullanıcılara link yoluyla dosya ve klasör paylaşma imkanı sunmaya başladığını duyurdu. 

Kullanıcılar, dosya veya klasörlerin isminin sağ tarafında bulunan zincir simgesine tıklayarak ilgili linki elde edebiliyor. Bu linki ise ister mail yoluyla isterse de sosyal ağlarda paylaşabiliyor 

Linke tıklamak için Dropbox üyesi olmaya gerek yok. Üye olmayanlar da resim dosyalarını tarayıcı penceresi içerisinde görüntüleyebiliyor ve videoları 15 dakika izleyebiliyor. Ancak videonun kalan kısmını izlemek için indirmek gerekiyor. Bu noktadan sonra üye olma zorunluluğu devreye giriyor. Diğer dosya ve klasörler de görüntülenebilirken, indirmek için üyelik gerekiyor. 

Dropbox, üye olmayanların etkileşimini bu yolla artırmayı amaçlarken, üyelik için de teşvik olmasını istiyor. 

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what_tha 6 yıl
bu özellik zaten yok muydu? Ben klasörümdeki dosyalara link alabiliyordum zaten?
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Narthyard 6 yıl
Daha öncede vardı sanki, ama bu uygulamayı seviyorum. Tek kullandığım cloud uygulaması.
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