Dropbox odaklı yeni Mac uygulaması: App for Dropbox +

Dünyanın en popüler bulut depolama servislerinden Dropbox için Sandy Rosko tarafından hazırlanan en yeni Mac uygulaması App for Dropbox +, resmi olarak Apple App Store üzerindeki yerini aldı.

OSX 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili Mac sistemlerle uyumlu olarak çalışan App for Dropbox +, yüklendiği zaman sistemlerin üst barına yerleşiyor ve buradan Dropbox'a hızlı erişim sunuyor. Bu sayede servise erişim için kullanılacak internet tarayıcılarını aradan çıkartan uygulama, buluttaki dokümanları direkt olarak kendi içerisine açabiliyor ve Dropbox etkinlikleri temelinde bildirimler verebiliyor. Birçok kişiselleştirme desteğinin beraberinde getiren uygulama, dosya indirme ve yükleme işlemlerini de başarılı bir şekilde yerine getirebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan App for Dropbox + uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id972071128?mt=12