Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dropbox, ortak çalışmayı kolaylaştıran "Takımlar" özelliğini duyurdu

3 yıl
1,2b
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dropbox, ortak çalışmayı kolaylaştıran
 
400 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan popüler bulut depolama servisi Dropbox, ortak çalışmayı kolaylaştıran yeni "Takımlar" özelliğini duyurdu.
Hem pro hem de temel hesaplar için hazırlanan özellik, kullanıcıların iş ortamında ortak çalışmasını hiç olmadığı kadar kolay hale getiriyor. Herhangi bir takım kurulduktan sonra belirlenen özel dosya içerisinde bütün belgeler saklanabiliyor ve her takım üyesi dosyalara otomatik olarak erişim hakkı kazanıyor. Yeni olarak kişisel ve iş hesapları arasında bağlantı kurarak çıkış yapma gereği olmadan geçiş sunan Dropbox, bu altyapısıyla 100 binden fazla şirket tarafından kullanılan "Business" servisinin önemli özelliklerini ufak çaplı şirketlere açıyor ve bunu temel hesaplara ücretsiz olarak sunuyor.
Dropbox'un konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirisiniz. Yeni takımlar özelliğinin önümüzdeki hafta içerisinde hayata geçmesi bekleniyor.

https://blogs.dropbox.com/dropbox/2015/09/introducing-the-team-feature/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl iPhone 6s ailesi ne kadar hızlı: Apple A9 işlemci performans analizi 3 yıl Panasonic akıllı yatak odası ön inceleme videosu "Sağlık, güzellik ve rahatlık..." Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim