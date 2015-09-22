Dropbox, ortak çalışmayı kolaylaştıran "Takımlar" özelliğini duyurdu

400 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan popüler bulut depolama servisi Dropbox, ortak çalışmayı kolaylaştıran yeni "Takımlar" özelliğini duyurdu.

Hem pro hem de temel hesaplar için hazırlanan özellik, kullanıcıların iş ortamında ortak çalışmasını hiç olmadığı kadar kolay hale getiriyor. Herhangi bir takım kurulduktan sonra belirlenen özel dosya içerisinde bütün belgeler saklanabiliyor ve her takım üyesi dosyalara otomatik olarak erişim hakkı kazanıyor. Yeni olarak kişisel ve iş hesapları arasında bağlantı kurarak çıkış yapma gereği olmadan geçiş sunan Dropbox, bu altyapısıyla 100 binden fazla şirket tarafından kullanılan "Business" servisinin önemli özelliklerini ufak çaplı şirketlere açıyor ve bunu temel hesaplara ücretsiz olarak sunuyor.

Dropbox'un konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirisiniz. Yeni takımlar özelliğinin önümüzdeki hafta içerisinde hayata geçmesi bekleniyor.

https://blogs.dropbox.com/dropbox/2015/09/introducing-the-team-feature/