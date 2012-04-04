Dropbox referans ödüllerini iki katına çıkarıyor

Bulut depolama çözümleri sunan en başarılı firmalardan birisi olan Dropbox, kullanıcılarına ücretsiz olarak 2GB depolama alanı sunarken, her getirilen yeni üyeye karşılık 8GB'a kadar 250MB daha ek kapasite veriyordu.





Dropbox, referans ödül sisteminde değişikliğe giderek kotaları iki katına yükseltti. Başlangıç kotasında değişme yok ve yine 2GB. Her getirilen üye karşılığında bu kez 16GB'a kadar 500MB ek kapasite verilecek.





Dropbox üzerinde, yıllık 99$ karşılığında 50GB, 199$ karşılığında ise 100GB depolama kapasitesi sunan Pro üyeliği de bulunuyor. Pro üyeliklerde referans üye başına 16GB'a kadar ek 500MB depolama kapasitesi hediye ediliyordu. Şimdi 32GB'a kadar ek 1GB kapasite hediye edilecek.





Ödül sistemi geçmişe de yürüyecek. Bugüne kadar kazandırdığınız üyelerden elde ettiğiniz ek ödül kapasiteleri yeni sisteme göre uyarlanacak. Google'ın bulut depolama çözümü Google Drive'ın yayınlanmasına kısa bir süre kala Dropbox'ın yeni hamleleri gözden kaçmıyor. Muhtemelen diğer bulut depolama platformlarında da benzer gelişmeler yaşanacaktır.