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Dropbox referans ödüllerini iki katına çıkarıyor

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bulut depolama çözümleri sunan en başarılı firmalardan birisi olan Dropbox, kullanıcılarına ücretsiz olarak 2GB depolama alanı sunarken, her getirilen yeni üyeye karşılık 8GB'a kadar 250MB daha ek kapasite veriyordu.

Dropbox, referans ödül sisteminde değişikliğe giderek kotaları iki katına yükseltti. Başlangıç kotasında değişme yok ve yine 2GB. Her getirilen üye karşılığında bu kez 16GB'a kadar 500MB ek kapasite verilecek. 

Dropbox üzerinde, yıllık 99$ karşılığında 50GB, 199$ karşılığında ise 100GB depolama kapasitesi sunan Pro üyeliği de bulunuyor. Pro üyeliklerde referans üye başına 16GB'a kadar ek 500MB depolama kapasitesi hediye ediliyordu. Şimdi 32GB'a kadar ek 1GB kapasite hediye edilecek.

Ödül sistemi geçmişe de yürüyecek. Bugüne kadar kazandırdığınız üyelerden elde ettiğiniz ek ödül kapasiteleri yeni sisteme göre uyarlanacak. Google'ın bulut depolama çözümü Google Drive'ın yayınlanmasına kısa bir süre kala Dropbox'ın yeni hamleleri gözden kaçmıyor. Muhtemelen diğer bulut depolama platformlarında da benzer gelişmeler yaşanacaktır.

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barkenxia 7 yıl
Mevcut hediye alanları da arttırmışlar sanırım. Az önce baktığımda 18GB depolama alanım olduğunu söylüyordu. Güzel bir gelişme.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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E_Aydin35 7 yıl
16Gb gerçekden ciddi anlamda önemli bir bellek kapasitesi, yani kişiden kişiye insanları getirmek kimi için kolay kimi için zordur ama, çevresi geniş olanlara epey yarar..:)
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Zuko 7 yıl
Geçmişe yönelik olması iyi olmuş. Tebrik etmek gerek firmayı.
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AndryTR 7 yıl
Mevcut hediye alanları da arttırmışlar sanırım. Az önce baktığımda 18GB depolama alanım olduğunu söylüyordu. Güzel bir gelişme.
Tek kötü yanı var, bazen senkronizasyonda sıkıntı yaşatıyor. Sorunlu İsim (Bad Name) hatalarının haricinde senkronize etmediği dosyalar olabiliyor. Yine de hakkını vermek gerek, çok kullanışlı.
Bu arada biraz meşakkatli bir yol olsa da kimseye link atıp davet etmekle uğraşmadan, kendi kendinizi davet ederek ek depolama alanı alabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan yalın bir Linux Mint (600MB dolaylarında) ve Virtual Box (90 MB dolaylarında). Eh gerisini tahmin edersiniz sanırım...
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berko_v 7 yıl AndryTR
AndryTR

Mevcut hediye alanları da arttırmışlar sanırım. Az önce baktığımda 18GB depolama alanım olduğunu söylüyordu. Güzel bir gelişme.

Tek kötü yanı var, bazen senkronizasyonda sıkıntı yaşatıyor. Sorunlu İsim (Bad Name) hatalarının haricinde senkronize etmediği dosyalar olabiliyor. Yine de hakkını vermek gerek, çok kullanışlı.

Bu arada biraz meşakkatli bir yol olsa da kimseye link atıp davet etmekle uğraşmadan, kendi kendinizi davet ederek ek depolama alanı alabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan yalın bir Linux Mint (600MB dolaylarında) ve Virtual Box (90 MB dolaylarında). Eh gerisini tahmin edersiniz sanırım...

virtual box kullanmadım hiç. nasıl yapılıyor bu kendi kendimizi davetiye?
öteki türlü mail gerek sanırım her seferinde.
ayrıca az önce başka mail ile üyelik açtım daha yansımadı bonus kota.
geç mi yansır?
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met@lrock 7 yıl
bulut depolama olayını ilk google gmail hesaplarımızda görmüşük :)
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DH Misafiri 7 yıl
korayus
Dropboxu yaklaşık 1 yıldır kullanıyorum ve çok memnunum. Dropbox hizmetini denemek isteyenler aşağıdaki linkten üye olurlarsa bana da 500 MB kazandırmış olurlar :)http://db.tt/PPnTnYETeşekkürler

üye olduk bakalım
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MERCURY2000 7 yıl
Bende 1-1,5 yıldır dropbox kullanıyorum gayet memnunum. Fotoğraf, veri paylasmamda cok isime yarıyor.
iOS sürümününde olması ile iOS cihazları arasında paylasimdada kullanıyorum. Apple cihazları arasında paylaşım için iCloud'da kullanıyorum.
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ikista 7 yıl
dropbox elimiz ayağımız. öyle yerleşti ki google bile zor alır yerini
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korayus 7 yıl
Dropbox'u yaklaşık 1 yıldır kullanıyorum ve çok memnunum. Dropbox hizmetini denemek isteyenler aşağıdaki linkten üye olurlarsa bana da 500 MB kazandırmış olurlar :)
db.tt/...
Teşekkürler
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Computeus 7 yıl
Google storage fiyatları (yıllık 20GB 5$) Google Drive için de geçerli olursa Dropbox ve muadilleri fiyatları ayarlamak zorunda kalacaklar.
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