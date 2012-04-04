Dropbox referans ödüllerini iki katına çıkarıyor

Haber Editörü
Bulut depolama çözümleri sunan en başarılı firmalardan birisi olan Dropbox, kullanıcılarına ücretsiz olarak 2GB depolama alanı sunarken, her getirilen yeni üyeye karşılık 8GB'a kadar 250MB daha ek kapasite veriyordu.
Dropbox, referans ödül sisteminde değişikliğe giderek kotaları iki katına yükseltti. Başlangıç kotasında değişme yok ve yine 2GB. Her getirilen üye karşılığında bu kez 16GB'a kadar 500MB ek kapasite verilecek.
Dropbox üzerinde, yıllık 99$ karşılığında 50GB, 199$ karşılığında ise 100GB depolama kapasitesi sunan Pro üyeliği de bulunuyor. Pro üyeliklerde referans üye başına 16GB'a kadar ek 500MB depolama kapasitesi hediye ediliyordu. Şimdi 32GB'a kadar ek 1GB kapasite hediye edilecek.
Ödül sistemi geçmişe de yürüyecek. Bugüne kadar kazandırdığınız üyelerden elde ettiğiniz ek ödül kapasiteleri yeni sisteme göre uyarlanacak. Google'ın bulut depolama çözümü Google Drive'ın yayınlanmasına kısa bir süre kala Dropbox'ın yeni hamleleri gözden kaçmıyor. Muhtemelen diğer bulut depolama platformlarında da benzer gelişmeler yaşanacaktır.
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Tek kötü yanı var, bazen senkronizasyonda sıkıntı yaşatıyor. Sorunlu İsim (Bad Name) hatalarının haricinde senkronize etmediği dosyalar olabiliyor. Yine de hakkını vermek gerek, çok kullanışlı.
Bu arada biraz meşakkatli bir yol olsa da kimseye link atıp davet etmekle uğraşmadan, kendi kendinizi davet ederek ek depolama alanı alabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan yalın bir Linux Mint (600MB dolaylarında) ve Virtual Box (90 MB dolaylarında). Eh gerisini tahmin edersiniz sanırım...
virtual box kullanmadım hiç. nasıl yapılıyor bu kendi kendimizi davetiye?
öteki türlü mail gerek sanırım her seferinde.
ayrıca az önce başka mail ile üyelik açtım daha yansımadı bonus kota.
geç mi yansır?
üye olduk bakalım
iOS sürümününde olması ile iOS cihazları arasında paylasimdada kullanıyorum. Apple cihazları arasında paylaşım için iCloud'da kullanıyorum.
db.tt/...
Teşekkürler