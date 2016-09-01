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Dropbox şifrenizi değiştirin: 68 milyon kişinin kullanıcı bilgisi çalındı

Geçtiğimiz günlerde gönderdiği e-posta ile kullanıcılardan şifrelerini değiştirmelerini isteyen Dropbox'tan 2012 yılında yaşanan hack olayında 68 milyon kişinin şifresinin çalındığı ortaya çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Dropbox şifrenizi değiştirin: 68 milyon kişinin kullanıcı bilgisi çalındı
Kısa süre önce ortada geçerli herhangi bir sebep olmamasına rağmen gönderdiği e-posta ile kullanıcıların "önleyici tedbir" amacıyla şifrelerini değiştirmeleri gerektiğini bildiren Dropbox’ın bu isteğinin arkasından kapsamlı veri hırsızlığı çıktı. Eski şifreleri depolayan ve güvenlik açığına sebep olan bir dosyanın detaylarını araştırmaya başlayan yetkililer, 2012 yılında yaşanan hack olayı neticesinde 68.6 milyon kişinin kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin çalındığını tespit ettiler.
İsmi açıklanmayan üst düzey Dropbox çalışanı tarafından da doğrulanan siber saldırı sonucu oldukça geniş bir güvenlik ihlalinin meydana geldiğini söyleyebilmek mümkün. Konuyla ilgili açıklama yapan güvenlik uzmanı Troy Hunt ise ele geçirilen 5 GB boyutundaki veriyi inceleme fırsatı yakaladığını ve 2012 yılından bu yana özellikle aynı şifreyi kullanmaya devam edenlerin büyük risk altında olduğunu belirtti.
Öyle ki eşinin 20 karakterden oluşan, şifre yönetim uygulaması tarafından belirlenen karmaşık ve zor şifresinin dahi listede yer aldığını ifade eden Hunt, herkesin kişisel veri güvenliği için mutlaka şifresini değiştirmesini tavsiye ediyor. Daha önce de defalarca hack’lenen ve kullanıcı bilgilerini çaldıran Dropbox ortaya çıkan son olayla büyük bir güven kaybına uğramış durumda.

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Tall Man 3 yıl en beğenilen
Benim gibi tüm hesaplara tek şifre kullanan biriyseniz s**tınız...
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daedlus 3 yıl
Daha yeni görüyorum bu olayı ??
Ben de dropboxla diğer platformlarda aynı şifreyi kullananlardanım.
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novicem 3 yıl
İki aşamalı doğrulama kullandığımdan herhangi bir sorun yaşamıyorum. Eğer sizde güvernmiyorsanız iki aşamalı doğrulama sistemini aktifkeştirin.
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alemburda34 3 yıl
Dropbox sevemedim gitti. Diğer uygulamalar OneDrive, Google Drive bana daha güvenli geliyor. Hele ki Sms aktivasyonlu giriş isteyenler ilk tercihim oluyor.
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sniper23 3 yıl
2012? Neyse ki 2013 sonlarında dropboxa üye oldum.
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Tall Man 3 yıl en beğenilen
Benim gibi tüm hesaplara tek şifre kullanan biriyseniz s**tınız...
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Haplo 3 yıl
Geçen günlerde gelen o mail %99.9 ihtimalle Dropbox'dan gelmedi. Bana kalırsa gönderilen mail bir düzmece. Sanki Dropbox'dan geliyormuş gibi kullanıcıları kekliyorlar, tıklayıp şifreni değiştirmeye giriyorsun, fakat girdiğin site dropbox değil; bir benzeri. Sen şifreni değiştirmek için giriş yapmaya çalıştığın anda kendi ellerinle şifreni teslim etmiş oluyorsun zaten. Bugüne dek Steam'i, Origin'i taklit eden mailler, siteler gördüm. Aynı şekilde bankadan gelmiş gibi gösterilen ama bankadan gelmeyen mailler ile de karşılaştım. Bu gibi durumlarda soyulanlar için yapacağım yorumum her daim "müstehak"tır. Nasıl ki ehliyetsiz araba kullanmak, ölüme davetiye çıkarmak ise; internet bilmeden internet kullanmak da hacklenmeye, soyulmaya davetiye çıkarmaktır. Hem, temiz yürekli heçkırlarımız sayesinde ünlülerin cloudlarından, dropboxlarından yürütülen cıbıldak fotoğrafları görüyoruz.


Şimdi bu haberi nereye ve kime dayanaraktan yapıyorsunuz bilmiyorum ama eğer Dropbox kullanıcılarına "bu maili dikkate alın" diyerek mail ile gelen linke tıklayıp şifremizi değiştirmemizi tavsiye ediyorsan, büyük mesuliyet altına giriyor gibi geliyorsun bana. Demedi deme, sonra senin yüzünden hesabım çalındı demesinler.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


*Görüldüğü üzere 8 Ağustos'ta biri Dropbox şifremi sıfırlamaya kalkışmış. Umursamadım, sonuçta şifreyi ben bile hatırlamıyorum; benim bile bilmediğim şeyi benden öğrenmesi imkansız.

*Ardından 27 Ağustosta, 5 gün önce bir mail daha gelmiş, aynı şu sizin paylaştığınız görseldeki gibi. Fakat mail adreslerine baktığınızda, ikinci gelen mail'in dropbox'tan gelen ilk mail ile örtüşmediğini görüyorsunuz.

*Aynı zamanda Google'ın da güvenlik teknolojilerini geçmişten günümüze ilerlettiğini görüyoruz. Öyle ki Google bile bu e-mail adresinden şüphelenmiş ve bize uyarı vermiştir.
"Bu iletiye dikkat edin. Kullanıcıların kişisel bilgilerini çalmak için benzer iletiler kullanılmaktadır. Gönderene güvenmiyorsanız bağlantıları tıklamayın veya iletiyi kişisel bilgilerinizle yanıtlamayın."

Daha fazla bilgi için support.google.com/...
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furkant1 3 yıl Haplo
Haplo

Geçen günlerde gelen o mail %99.9 ihtimalle Dropbox'dan gelmedi. Bana kalırsa gönderilen mail bir düzmece. Sanki Dropbox'dan geliyormuş gibi kullanıcıları kekliyorlar, tıklayıp şifreni değiştirmeye giriyorsun, fakat girdiğin site dropbox değil; bir benzeri. Sen şifreni değiştirmek için giriş yapmaya çalıştığın anda kendi ellerinle şifreni teslim etmiş oluyorsun zaten. Bugüne dek Steam'i, Origin'i taklit eden mailler, siteler gördüm. Aynı şekilde bankadan gelmiş gibi gösterilen ama bankadan gelmeyen mailler ile de karşılaştım. Bu gibi durumlarda soyulanlar için yapacağım yorumum her daim "müstehak"tır. Nasıl ki ehliyetsiz araba kullanmak, ölüme davetiye çıkarmak ise; internet bilmeden internet kullanmak da hacklenmeye, soyulmaya davetiye çıkarmaktır. Hem, temiz yürekli heçkırlarımız sayesinde ünlülerin cloudlarından, dropboxlarından yürütülen cıbıldak fotoğrafları görüyoruz.


Şimdi bu haberi nereye ve kime dayanaraktan yapıyorsunuz bilmiyorum ama eğer Dropbox kullanıcılarına "bu maili dikkate alın" diyerek mail ile gelen linke tıklayıp şifremizi değiştirmemizi tavsiye ediyorsan, büyük mesuliyet altına giriyor gibi geliyorsun bana. Demedi deme, sonra senin yüzünden hesabım çalındı demesinler.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


*Görüldüğü üzere 8 Ağustos'ta biri Dropbox şifremi sıfırlamaya kalkışmış. Umursamadım, sonuçta şifreyi ben bile hatırlamıyorum; benim bile bilmediğim şeyi benden öğrenmesi imkansız.

*Ardından 27 Ağustosta, 5 gün önce bir mail daha gelmiş, aynı şu sizin paylaştığınız görseldeki gibi. Fakat mail adreslerine baktığınızda, ikinci gelen mail'in dropbox'tan gelen ilk mail ile örtüşmediğini görüyorsunuz.

*Aynı zamanda Google'ın da güvenlik teknolojilerini geçmişten günümüze ilerlettiğini görüyoruz. Öyle ki Google bile bu e-mail adresinden şüphelenmiş ve bize uyarı vermiştir.
"Bu iletiye dikkat edin. Kullanıcıların kişisel bilgilerini çalmak için benzer iletiler kullanılmaktadır. Gönderene güvenmiyorsanız bağlantıları tıklamayın veya iletiyi kişisel bilgilerinizle yanıtlamayın."

Daha fazla bilgi için support.google.com/...

Hocam dropbox forumda superuser bunun cevabını vermiş. Dropbox'ın resmi mail adresidir diyor.

Bahsi geçen post : no-reply@dropboxmail.com
DropBox'ın mail resmi mail adresleri : What domains does Dropbox use in an official capacity?
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infom@n 3 yıl
Dropbox'ı öve öve bitiremeyenlar burada mı?
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_CeKoCu_ 3 yıl
ne yalan söyleyeyim bende bu mesajdan sonra denemiştim galiba :D
direk hesabı sildim zaten şifre alakasız çok eski şifrelerimden idi
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simbolmina 3 yıl
Bu şifreler satılıyor. Aynı veya benzer şifreleri başka yerlerde de kullanıyorsanız o zaman problem oluyor. Geçenlerde, sanıyorum, BKM şifremi patlatmışlar. Kartımla iki defa alışveriş yapmaya çalışmışlar. Enpara card; internet alışverişi limiti koyduğum için iki sefer de başarısızlıkla sonuçlandı girişimleri. Aklıma geldikçe diğer şifrelerimi de değiştiriyorum şimdi. Yukarıda söylediğim gibi benzer şifreler kullanıyordum bir çok yerde. Şimdi şimdi her yerin şifresini farklı yapmaya başladım. Bu kadar şifre içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum ama mühim bir olay.
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Hobar 3 yıl
Bulut depolamaların güvenilmez olduğu bir kere daha belli oldu. Kendi bulutunuzu oluşturmanızı sağlayan nas cihazları daha cazip. Bunlar da hacklenebilir tabi ki. Ama özel hedef olmadığınız sürece kimse sizle uğraşmaz.
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