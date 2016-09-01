Dropbox şifrenizi değiştirin: 68 milyon kişinin kullanıcı bilgisi çalındı

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Kısa süre önce ortada geçerli herhangi bir sebep olmamasına rağmen gönderdiği e-posta ile kullanıcıların "önleyici tedbir" amacıyla şifrelerini değiştirmeleri gerektiğini bildiren Dropbox’ın bu isteğinin arkasından kapsamlı veri hırsızlığı çıktı. Eski şifreleri depolayan ve güvenlik açığına sebep olan bir dosyanın detaylarını araştırmaya başlayan yetkililer, 2012 yılında yaşanan hack olayı neticesinde 68.6 milyon kişinin kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin çalındığını tespit ettiler.
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İsmi açıklanmayan üst düzey Dropbox çalışanı tarafından da doğrulanan siber saldırı sonucu oldukça geniş bir güvenlik ihlalinin meydana geldiğini söyleyebilmek mümkün. Konuyla ilgili açıklama yapan güvenlik uzmanı Troy Hunt ise ele geçirilen 5 GB boyutundaki veriyi inceleme fırsatı yakaladığını ve 2012 yılından bu yana özellikle aynı şifreyi kullanmaya devam edenlerin büyük risk altında olduğunu belirtti.
Öyle ki eşinin 20 karakterden oluşan, şifre yönetim uygulaması tarafından belirlenen karmaşık ve zor şifresinin dahi listede yer aldığını ifade eden Hunt, herkesin kişisel veri güvenliği için mutlaka şifresini değiştirmesini tavsiye ediyor. Daha önce de defalarca hack’lenen ve kullanıcı bilgilerini çaldıran Dropbox ortaya çıkan son olayla büyük bir güven kaybına uğramış durumda.
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Ben de dropboxla diğer platformlarda aynı şifreyi kullananlardanım.
Şimdi bu haberi nereye ve kime dayanaraktan yapıyorsunuz bilmiyorum ama eğer Dropbox kullanıcılarına "bu maili dikkate alın" diyerek mail ile gelen linke tıklayıp şifremizi değiştirmemizi tavsiye ediyorsan, büyük mesuliyet altına giriyor gibi geliyorsun bana. Demedi deme, sonra senin yüzünden hesabım çalındı demesinler.
*Görüldüğü üzere 8 Ağustos'ta biri Dropbox şifremi sıfırlamaya kalkışmış. Umursamadım, sonuçta şifreyi ben bile hatırlamıyorum; benim bile bilmediğim şeyi benden öğrenmesi imkansız.
*Ardından 27 Ağustosta, 5 gün önce bir mail daha gelmiş, aynı şu sizin paylaştığınız görseldeki gibi. Fakat mail adreslerine baktığınızda, ikinci gelen mail'in dropbox'tan gelen ilk mail ile örtüşmediğini görüyorsunuz.
*Aynı zamanda Google'ın da güvenlik teknolojilerini geçmişten günümüze ilerlettiğini görüyoruz. Öyle ki Google bile bu e-mail adresinden şüphelenmiş ve bize uyarı vermiştir.
"Bu iletiye dikkat edin. Kullanıcıların kişisel bilgilerini çalmak için benzer iletiler kullanılmaktadır. Gönderene güvenmiyorsanız bağlantıları tıklamayın veya iletiyi kişisel bilgilerinizle yanıtlamayın."
Daha fazla bilgi için support.google.com/...
Hocam dropbox forumda superuser bunun cevabını vermiş. Dropbox'ın resmi mail adresidir diyor.
Bahsi geçen post : no-reply@dropboxmail.com
DropBox'ın mail resmi mail adresleri : What domains does Dropbox use in an official capacity?
direk hesabı sildim zaten şifre alakasız çok eski şifrelerimden idi
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