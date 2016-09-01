Dropbox şifrenizi değiştirin: 68 milyon kişinin kullanıcı bilgisi çalındı

Kısa süre önce ortada geçerli herhangi bir sebep olmamasına rağmen gönderdiği e-posta ile kullanıcıların "önleyici tedbir" amacıyla şifrelerini değiştirmeleri gerektiğini bildiren Dropbox’ın bu isteğinin arkasından kapsamlı veri hırsızlığı çıktı. Eski şifreleri depolayan ve güvenlik açığına sebep olan bir dosyanın detaylarını araştırmaya başlayan yetkililer, 2012 yılında yaşanan hack olayı neticesinde 68.6 milyon kişinin kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin çalındığını tespit ettiler.

İsmi açıklanmayan üst düzey Dropbox çalışanı tarafından da doğrulanan siber saldırı sonucu oldukça geniş bir güvenlik ihlalinin meydana geldiğini söyleyebilmek mümkün. Konuyla ilgili açıklama yapan güvenlik uzmanı Troy Hunt ise ele geçirilen 5 GB boyutundaki veriyi inceleme fırsatı yakaladığını ve 2012 yılından bu yana özellikle aynı şifreyi kullanmaya devam edenlerin büyük risk altında olduğunu belirtti.

Öyle ki eşinin 20 karakterden oluşan, şifre yönetim uygulaması tarafından belirlenen karmaşık ve zor şifresinin dahi listede yer aldığını ifade eden Hunt, herkesin kişisel veri güvenliği için mutlaka şifresini değiştirmesini tavsiye ediyor. Daha önce de defalarca hack’lenen ve kullanıcı bilgilerini çaldıran Dropbox ortaya çıkan son olayla büyük bir güven kaybına uğramış durumda.