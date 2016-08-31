Twitter’ın Amplify reklam programı ile artık yayınlandığınız videolardan para kazanabileceksiniz

Geçtiğimiz sene ekim ayında birçok yapımcının dahil olduğu Amplify reklam programıyla yeni gelir modeli oluşturan Twitter, yapılan düzenleme ile kullanıcı yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Buna göre mikro blogta paylaşılan videolar aracılığıyla para kazanılmasını sağlayan uygulamaya artık bireysel kullanıcılar da dahil olabilecekler.

Servisin çalışma mantığı oldukça basit. Twitter’da video yayınlamadan önce ilgili reklam seçeneği işaretlerseniz videonuz başlamadan hemen önce reklam gösterimi yapılacak. Dilerseniz sadece seçtiğiniz içeriklere ya da tüm videolarınıza reklam yerleştirmesi yapabileceksiniz. Elde edilen kazancın yaklaşık yüzde 70'i yayıncının, kalan yüzde 30'luk bölümü ise Twitter’ın olacak. Üstelik video reklamları diğer sosyal ağlarda ya da web sitelerinde paylaşabilmek de mümkün.

Niche ile çalışmaların sürdürüleceğini duyurdu. Diğer taraftan video ve görsel içerik yayınlama aracı Açıklamasında gelir programıyla her türden yapımcıya içeriklerden para kazanmanın farklı yollarını sunarak gelirlerini ölçeklemelerini sağlamak istediğini belirten mikro blog, açıklamsında ayrıca -geçen yıl satın alınan- markaların daha etkin sosyal medya kullanımını hedefleyenile çalışmaların sürdürüleceğini duyurdu. Diğer taraftan video ve görsel içerik yayınlama aracı Media Tool ’u tanıtan Twitter, özellikle Amplify kullanıcısı tüm yapımcılara video ve GIF’leri içeren görsellerin yer aldığı birleşik medya kitaplığı hizmeti verecek.

https://blog.twitter.com/2016/twitter-monetization-now-at-your-fingertips