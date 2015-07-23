Dropbox'dan yeni satın alma: Clementine

Bulut depolama denildiği zaman akıllara gelen ilk servislerden Dropbox, ihtiyaçları doğrultusunda satın alımlara devam ediyor. Bu doğrultuda firmanın yeni üyesi kurumsal iletişim çözümleri hazırlayan "Clementine" şirketi oldu.

2014 Eylül ayında kurulan ve iş dünyası için kendi adını taşıyan güvenli mesajlaşma ve toplu sesli işletim uygulamasıyla uzun zamandır hizmet veren Clementine, resmi blog sayfasında duyurduğu kadarıyla artık Dropbox'un bünyesinde 400 milyondan fazla kullanıcı ve 100,000 civarı şirkete yönelik çalışmalar yürütecek.

Bu satın alma sayesinde de Dropbox'un iletişim süreci açısından eline büyük bir avantaj geçecek. Clementine'in mobil uygulaması ise 31 Ağustos tarihinde kapanacak. Ancak hem ücretli hem de ücretsiz kullanıcılara geçiş sürecinden yardımcı olunacak.

http://thenextweb.com/insider/2015/07/22/dropbox-has-acquired-communication-service-clementine/