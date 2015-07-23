Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dropbox'dan yeni satın alma: Clementine

3 yıl
2,3b
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dropbox'dan yeni satın alma: Clementine
 
Bulut depolama denildiği zaman akıllara gelen ilk servislerden Dropbox, ihtiyaçları doğrultusunda satın alımlara devam ediyor. Bu doğrultuda firmanın yeni üyesi kurumsal iletişim çözümleri hazırlayan "Clementine" şirketi oldu.
2014 Eylül ayında kurulan ve iş dünyası için kendi adını taşıyan güvenli mesajlaşma ve toplu sesli işletim uygulamasıyla uzun zamandır hizmet veren Clementine, resmi blog sayfasında duyurduğu kadarıyla artık Dropbox'un bünyesinde 400 milyondan fazla kullanıcı ve 100,000 civarı şirkete yönelik çalışmalar yürütecek.
Bu satın alma sayesinde de Dropbox'un iletişim süreci açısından eline büyük bir avantaj geçecek. Clementine'in mobil uygulaması ise 31 Ağustos tarihinde kapanacak. Ancak hem ücretli hem de ücretsiz kullanıcılara geçiş sürecinden yardımcı olunacak.

http://thenextweb.com/insider/2015/07/22/dropbox-has-acquired-communication-service-clementine/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl HTC One M9+ inceleme videosu "M9'un ağabeyi test masasında" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim