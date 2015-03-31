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Dropbox'un döküman önizleme sayfası yenilendi

4 yıl
1,3b
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dropbox'un döküman önizleme sayfası yenilendi
 
Dünyanın en çok kullanılan bulut depolama servisleriden Dropbox'un döküman önizleme sayfası yenilendi.
İnternet tarayıcısı üzerinde erişilen sürüm için yapılan bu yenilik sayesinde artık doküman önizlemeleri çok daha iyi görünüyor, daha hızlı yükleniyor ve daha fazla fonksiyonel özellikler sunuyor. Bu doğrultuda artık önizleme sayfasının altında yer alan araç çubuğu farklı içeriklere uyum sağlayabiliyor, yakınlaştırma, tam ekran moduna geçme ve sayfalar arası gezinme gibi özellikleri direkt olarak önizleme penceresinde sunuyor ve hatta hızlı baskı dahi imkanı dahi verebiliyor. Genel olarak bütün bu değişiklikler sayesinde de hem ciddi bir zaman kazancı sağlanabiliyor hem de çok daha verimli ve etkili çalışılabiliyor.
Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde herkese sunulacağı belirtilen özellik hakkında Dropbox'un hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

https://blogs.dropbox.com/dropbox/2015/03/improved-doc-previews/ Yorum Yaz
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