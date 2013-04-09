Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DualShock 3 desteği Xperia SP modelinde ortaya çıktı

6 yıl
914
1
30
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
DualShock 3 desteği Xperia SP modelinde ortaya çıktı

Sony'nin orta sınıfa yönelik olarak hazırladığı Xperia SP modeli henüz pazara sunulmamışken, modelin önemli bir özelliği gün yüzüne çıktı.

4.6 inçlik 720p Bravia Engine 2 destekli ekran, 1.7GHz saat hızında çalışan çift Krait çekirdekli işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 8GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera şeklinde özellikler sunan Xperia SP, DualShock 3 desteği ile de seride öne çıkan bir model oluyor.

Xperia SP modelinin ayarlar menüsünde farkedilen DualShock 3 desteği, USB kablosu ile iki cihazı eşleştirdikten sonra Bluetooth bağlantısı ile akıcı olarak modelde kullanabilmeyi sağlıyor. Kontrolcünün yönetimi için bir yönetim menüsü de ortaya çıkıyor. Kontrolcüyü tekrar tanıtmaya da ihtiyaç duyulmuyor. Ürünün ortasındaki PlayStation tuşuna basılı tutulduğunda hemen bağlantı kurulabiliyor.

Denemeler, kontrolcünün sadece Xperia SP modelinde kullanılabildiğini ortaya koymuş. Ancak ilerleyen dönemlerde firmanın desteği diğer Xperia modellerine de getirmesi bekleniyor.

Sony'nin farklı cihazları arasında uyumluluk ve fonksiyonelliği artırması stratejisinin bir parçası olarak görülen destek, Xperia SP sahiplerini oldukça memnun edecektir. Modelin yaz başlarına doğru pazara sunulması bekleniyor.

http://www.xperiablog.net/2013/04/08/sony-introducing-native-dualshock-3-controller-support-for-xperia-phones/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
IceRulez 6 yıl en beğenilen
bence orta sınıf denmesi bu telefona hakaret anlamına geliyor
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
chicho 6 yıl
bence fiyat olarak 1200 geçmez.. ayrıca hakikaten sony telefon işinde baya iyi seviyelere geldi.. bu telefon xperia z alamayanlar için ideal ve de xperia z yi pek fazla aratmaz gibi.. bi çıksın bakalım bide canlı inceleyelim olmadı bi tane düşünüyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Ram en azından 1.5 Gb olsa kasup kavururdu piyasayı.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl
Sixaxis controller denen yazılımla zaten bağlayabiliyoruz, tabi bu cihaza resmi olarak destek verilmiş olması güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e_capkan 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ram en azından 1.5 Gb olsa kasup kavururdu piyasayı.

aynen
fiyatı da 1000tl olsun hemen alırım.
1gb ram çok mu az gelir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 6 yıl
beyler bu tel kaça satılır bende yeni tel düşünüyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 6 yıl kpln04
xvolkapx
beyler bu tel kaça satılır bende yeni tel düşünüyorum

1399tl den satisa cikar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cibicibi 6 yıl
DUALSHOCK 3 satmak için bunların hepsi ama görüntüyüde HDMI ile LCD'ye verirsek ne konsola ne de OUYA'ya ihtiyaç kalır, tabi bu benim yorumum isteyen beklesin PS4 alsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
extraordinariuss 6 yıl
bu telefonu alacağım sanırsam ama ne zaman Türkiye'de satışa çıkacağı da şu an için muamma öğrendiğim kadarıyla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 6 yıl
RAM sıkıntı yaratsa da ben bu cihazi cok begendim. Uygun fiyattan girerse nedne olmasin Z den daha fazla ilgi gorur. Ozellikleri gayet dengeli ve bence ust sinif.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AnGets 6 yıl
Çok iyi ya..
Üst düzey telefonların 1-2 yıla birebir PS3 kalitesini yakalayacağı düşünülürse, hem oyun konsolu hem telefona aynı cihazda sahip olma zamanı çok yakınlarda..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rajeesh 6 yıl
..scream..
arkadaşlar telefonun özelliklerine bakacak olursam gayet üstün ve dengeli bir telefon. acaba çift çekirdekli krait işlemci 720 p ekranda oyun için ideal midir??

tabi ki, uygun fiyattan girerse tam f/p canavarı.tabi adreno 320 diyip kırpmadılarsa.
benim uygun fiyat anlayışım 1200u geçmemesi. biraz hayal ama :D
bu sene 1080p geçiş dönemi şimdiye kadar pek gpular için iyi gitmiyor. o yüzden zorlayacak oyun çıkmaz düzgün optimizasyon ile 720pde adreno 320gpuyu diyorum
ama sene sonunda snapdragon 800, tegra4, rogue4 gibi gpular gelince işler değişebilir. ama her türlü 1 sene rahattır en az diye tahmin ediyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..scream.. 6 yıl Rajeesh
Rajeesh

..scream..

arkadaşlar telefonun özelliklerine bakacak olursam gayet üstün ve dengeli bir telefon. acaba çift çekirdekli krait işlemci 720 p ekranda oyun için ideal midir??


tabi ki, uygun fiyattan girerse tam f/p canavarı.tabi adreno 320 diyip kırpmadılarsa.
benim uygun fiyat anlayışım 1200u geçmemesi. biraz hayal ama :D


bu sene 1080p geçiş dönemi şimdiye kadar pek gpular için iyi gitmiyor. o yüzden zorlayacak oyun çıkmaz düzgün optimizasyon ile 720pde adreno 320gpuyu diyorum

ama sene sonunda snapdragon 800, tegra4, rogue4 gibi gpular gelince işler değişebilir. ama her türlü 1 sene rahattır en az diye tahmin ediyorum

anladım. saol aydınlattığın için... ancak şu anda da ram miktarı biraz canımı sıktı. galaxy s2 kullanıyorum ve bazen 1 gb ram cihazda epey bir sorun çıkartıyor. o nedenle 1 gb ramli modellere pek yanaşmak istemiyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unflattering 6 yıl
m.gsmarena.com/sony_xperia_sp-5364.php cihaz hakkında ayrıntılı bilgi. ram 1gb olması beni tedrgin etti keşke 2 gb olsaymış. S3 1gb ram bazen sorun olabiliyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..scream.. 6 yıl
aynen katılıyorum. bende o nedenle sormuştum zaten. 1 gb ramli bir cihaz almayı düşünmüyorum. malesef bir sony macerası daha başlamadan bitti bende...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kimi_raikonen 6 yıl
720p ekranda adreno 320 ile cok iyi verim alınabilir kanısındayım.ama telefon orta seviyeden cok orta-üst seviye olmuş barındırdığı özellikler itibariyle.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 6 yıl kimi_raikonen
kimi_raikonen

720p ekranda adreno 320 ile cok iyi verim alınabilir kanısındayım.ama telefon orta seviyeden cok orta-üst seviye olmuş barındırdığı özellikler itibariyle.

fazlasıyla ideal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Süper bir özellik çok hoşuma gitti zaten SONY Xperia SP almayı düşünüyordum artık kesinleşti haber için teşşekkürler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 6 yıl
Şu güzelliğe bakın arkadaşlar ,al beni diyor telefon.

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..scream.. 6 yıl
arkadaşlar telefonun özelliklerine bakacak olursam gayet üstün ve dengeli bir telefon. acaba çift çekirdekli krait işlemci 720 p ekranda oyun için ideal midir??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
914 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Casio Exilim ZR1000 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim