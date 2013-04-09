DualShock 3 desteği Xperia SP modelinde ortaya çıktı

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Sony'nin orta sınıfa yönelik olarak hazırladığı Xperia SP modeli henüz pazara sunulmamışken, modelin önemli bir özelliği gün yüzüne çıktı.
4.6 inçlik 720p Bravia Engine 2 destekli ekran, 1.7GHz saat hızında çalışan çift Krait çekirdekli işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 8GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera şeklinde özellikler sunan Xperia SP, DualShock 3 desteği ile de seride öne çıkan bir model oluyor.
Xperia SP modelinin ayarlar menüsünde farkedilen DualShock 3 desteği, USB kablosu ile iki cihazı eşleştirdikten sonra Bluetooth bağlantısı ile akıcı olarak modelde kullanabilmeyi sağlıyor. Kontrolcünün yönetimi için bir yönetim menüsü de ortaya çıkıyor. Kontrolcüyü tekrar tanıtmaya da ihtiyaç duyulmuyor. Ürünün ortasındaki PlayStation tuşuna basılı tutulduğunda hemen bağlantı kurulabiliyor.
Denemeler, kontrolcünün sadece Xperia SP modelinde kullanılabildiğini ortaya koymuş. Ancak ilerleyen dönemlerde firmanın desteği diğer Xperia modellerine de getirmesi bekleniyor.
Sony'nin farklı cihazları arasında uyumluluk ve fonksiyonelliği artırması stratejisinin bir parçası olarak görülen destek, Xperia SP sahiplerini oldukça memnun edecektir. Modelin yaz başlarına doğru pazara sunulması bekleniyor.
http://www.xperiablog.net/2013/04/08/sony-introducing-native-dualshock-3-controller-support-for-xperia-phones/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
aynen
fiyatı da 1000tl olsun hemen alırım.
1gb ram çok mu az gelir.
1399tl den satisa cikar
Üst düzey telefonların 1-2 yıla birebir PS3 kalitesini yakalayacağı düşünülürse, hem oyun konsolu hem telefona aynı cihazda sahip olma zamanı çok yakınlarda..
tabi ki, uygun fiyattan girerse tam f/p canavarı.tabi adreno 320 diyip kırpmadılarsa.
benim uygun fiyat anlayışım 1200u geçmemesi. biraz hayal ama :D
bu sene 1080p geçiş dönemi şimdiye kadar pek gpular için iyi gitmiyor. o yüzden zorlayacak oyun çıkmaz düzgün optimizasyon ile 720pde adreno 320gpuyu diyorum
ama sene sonunda snapdragon 800, tegra4, rogue4 gibi gpular gelince işler değişebilir. ama her türlü 1 sene rahattır en az diye tahmin ediyorum
anladım. saol aydınlattığın için... ancak şu anda da ram miktarı biraz canımı sıktı. galaxy s2 kullanıyorum ve bazen 1 gb ram cihazda epey bir sorun çıkartıyor. o nedenle 1 gb ramli modellere pek yanaşmak istemiyorum.
fazlasıyla ideal
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