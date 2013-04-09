DualShock 3 desteği Xperia SP modelinde ortaya çıktı





Sony'nin orta sınıfa yönelik olarak hazırladığı Xperia SP modeli henüz pazara sunulmamışken, modelin önemli bir özelliği gün yüzüne çıktı.





4.6 inçlik 720p Bravia Engine 2 destekli ekran, 1.7GHz saat hızında çalışan çift Krait çekirdekli işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 8GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka kamera şeklinde özellikler sunan Xperia SP, DualShock 3 desteği ile de seride öne çıkan bir model oluyor.





Xperia SP modelinin ayarlar menüsünde farkedilen DualShock 3 desteği, USB kablosu ile iki cihazı eşleştirdikten sonra Bluetooth bağlantısı ile akıcı olarak modelde kullanabilmeyi sağlıyor. Kontrolcünün yönetimi için bir yönetim menüsü de ortaya çıkıyor. Kontrolcüyü tekrar tanıtmaya da ihtiyaç duyulmuyor. Ürünün ortasındaki PlayStation tuşuna basılı tutulduğunda hemen bağlantı kurulabiliyor.





Denemeler, kontrolcünün sadece Xperia SP modelinde kullanılabildiğini ortaya koymuş. Ancak ilerleyen dönemlerde firmanın desteği diğer Xperia modellerine de getirmesi bekleniyor.





Sony'nin farklı cihazları arasında uyumluluk ve fonksiyonelliği artırması stratejisinin bir parçası olarak görülen destek, Xperia SP sahiplerini oldukça memnun edecektir. Modelin yaz başlarına doğru pazara sunulması bekleniyor.

http://www.xperiablog.net/2013/04/08/sony-introducing-native-dualshock-3-controller-support-for-xperia-phones/