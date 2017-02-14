Dubai, insan taşıyan droneları temmuzda kullanmaya başlayacak

Gökyüzünde hareket eden taksiler için pek çok şirket çalışmalara başlamış durumda. Uber ve Airbus kısa süre sonra deneme uçuşlarına başlayacağını duyururken Çinli otomotik pilotlu hava araçları geliştirme şirket EHang’e ait araçlar birkaç ay içinde Dubai’de hava taşımacılığı yapar hale gelecek.

Dubai’nin Yollar ve Taşımacılık Otoritesi(RTA)’nin dün yaptığı açıklamaya göre temmuz ayından itibaren Dubai manzarasını gökyüzünden seyretmek isteyenler için yolcu taşıyan dronelar kullanıma sunulacak. Dün gerçekleşen Dünya Yönetim Zirvesinde konuşan RTA Başkanı Mattar El Tayer yolcu taşıyan droneların faliyete geçmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve 2030 yılına kadar Dubai’deki bireysel gezilerin %25’inin sürücüsüz araçlarla yapılacağını açıkladı.

Bu projede kullanılacak olan drone ise Çinli EHang şirketinin CES 2016’da tanıttığı EHang 184 isimli drone olacak. Araçtaki ekran üzerinden gideceği hedefi belirleyen yolcular saatte 100km hıza ulaşabilecek ve 30 dakika içinde yolculuğu tamamlamış olacaklar. Aracın ,CES 2016’daki tanıtımın ardından taşıma kapasitesinde herhangi bir arttırma yapılmadıysa, 260 kilogramlık taşıma kapasitesiyle yolcuyu yanında valiziyle beraber taşıması bekleniyor.

EHang aynı aracı ABD’de de denemek istemişti ancak Federal Havacılık Kurulu uçuşlara izin vermeyerek Ehang’i engellemişti ancak Dubai’de Sivil Havacılık Otoritesi bir süredi Ehang’le birliktes test sürüşleri yapıyordu.

EHang 184'ün tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

https://www.rt.com/news/377219-drones-taxi-passenger-dubai/