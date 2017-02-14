Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dubai, insan taşıyan droneları temmuzda kullanmaya başlayacak

Dubai, gökyüzünde insan taşıyan droneların süzüldüğü ilk şehir olmaya çok yakın. Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre temmuz ayında drone seferleri başlayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,9b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gökyüzünde hareket eden taksiler için pek çok şirket çalışmalara başlamış durumda. Uber ve Airbus kısa süre sonra deneme uçuşlarına başlayacağını duyururken Çinli otomotik pilotlu hava araçları geliştirme şirket EHang’e ait araçlar birkaç ay içinde Dubai’de hava taşımacılığı yapar hale gelecek.

Dubai’nin Yollar ve Taşımacılık Otoritesi(RTA)’nin dün yaptığı açıklamaya göre temmuz ayından itibaren Dubai manzarasını gökyüzünden seyretmek isteyenler için yolcu taşıyan dronelar kullanıma sunulacak. Dün gerçekleşen Dünya Yönetim Zirvesinde konuşan RTA Başkanı Mattar El Tayer yolcu taşıyan droneların faliyete geçmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve 2030 yılına kadar Dubai’deki bireysel gezilerin %25’inin sürücüsüz araçlarla yapılacağını açıkladı.

Bu projede kullanılacak olan drone ise Çinli EHang şirketinin CES 2016’da tanıttığı EHang 184 isimli drone olacak. Araçtaki ekran üzerinden gideceği hedefi belirleyen yolcular saatte 100km hıza ulaşabilecek ve 30 dakika içinde yolculuğu tamamlamış olacaklar. Aracın ,CES 2016’daki tanıtımın ardından taşıma kapasitesinde herhangi bir arttırma yapılmadıysa, 260 kilogramlık taşıma kapasitesiyle yolcuyu yanında valiziyle beraber taşıması bekleniyor.

EHang aynı aracı ABD’de de denemek istemişti ancak Federal Havacılık Kurulu uçuşlara izin vermeyerek Ehang’i engellemişti ancak Dubai’de Sivil Havacılık Otoritesi bir süredi Ehang’le birliktes test sürüşleri yapıyordu.

EHang 184'ün tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:
 

https://www.rt.com/news/377219-drones-taxi-passenger-dubai/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
İstanbul trafiğinde ilaç gibi olur. Özellikle Mahmutbey gişeler yolunda :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
geleceği var ama yol alması gerek daha...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
Kesinlikle savaş alanında da, araç olarak da inanılmaz bir potansiyel drone, Eti'nden sütünden yararlanılacak belli ki

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lene 2 yıl
Vayyybee ...Dubai Hayaller Ülkesi -Petrol-Altın -Ve sınırsız Para ---İşte Güç İman Helal olsun Yakışır....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 2 yıl
Bu teknolojinin geleceği parlak ancak daha çok yol alması lazım. Şu an için çok güvenli gelmedi bana :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musty3535123 2 yıl
gelecek bunlarda, bunlara yatırım yapan kazanır. hafif-ucuz-güvenli dronelar ağır-pahalı helikopter vede arabaların yerini alıcak bence.
şu dronun pervanelerini ve bataryasını daha büyütün 10 numara araç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Canon profesyonel fotoğraf makinesi yelpazesini genişletiyor 2 yıl PewDiePie'a büyük darbe: YouTube, Google ve Disney sözleşmeleri iptal etti 2 yıl TBMM'ye yapay zeka destekli güvenlik sistemi geliyor 2 yıl Uzayın yeni yıldızı Hindistan tam 104 farklı uyduyu tek bir roketle fırlattı 2 yıl İstanbul'a üç yeni ada kuruluyor: Proje görücüye çıktı 2 yıl Casper VIA M2 incelemesi "Yekpare metal, bronz metalik rengiyle buluştu" 2 yıl Apple, 2018 model iPhone'ların OLED ekranlarını Çinli BOE'den tedarik edebilir 2 yıl Qualcomm’dan orta seviyeye yeni 600 serisi yonga setleri 2 yıl 14 inçlik Razer Blade dizüstü modeli Kaby Lake işlemciler ile güncelleniyor 2 yıl Samsung Galaxy Tab S3 için yeni bir görsel sızdırıldı 2 yıl Apple’ın hisseleri tüm zamanların rekorunu kırdı! 2 yıl 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihaleye açılıyor 2 yıl Otomobil üreticileri sürücüsüz araç testleri için kolaylık istiyor 2 yıl Ekran sektörü 169 milyar dolar değere gidiyor 2 yıl tp-link'in yeni nesil yüksek performanslı ağ ürünleri 2 yıl Windows 10 Mobile'daki açık, şifre girmeden fotoğraf galerisine erişim izni veriyor 2 yıl Uber, Google Haritalar'ı tahtından edebilir 2 yıl Bakan yerli otomobilde özel sektöre işaret etti 2 yıl 600$'lık içerik Humble Bundle ile 30$'a, tüm gelir sivil toplum kuruluşlarına 2 yıl Türk bilim insanlarından kısırlığa karşı mikroçipli çözüm 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Dubai, insan taşıyan droneları temmuzda kullanmaya başlayacak Sonraki Toshiba başkanı istifa ediyor: Zarar 6.3 milyar dolar 2 yıl Peugeot ve Citroen, Opel’i satın almaya mı hazırlanıyor? 2 yıl Rekabet Kurumu, TTNET hakkında soruşturma başlattı! 2 yıl 2016′yı zararla kapatan Teknosa yenilenme için yatırım yapacak 2 yıl Egzoz gazından mürekkep üretildi 2 yıl Nokia 3310 geri mi dönüyor? 2 yıl Fransa elektrik üreten yoldan çok memnun: Yeni hedef 1000km yol 2 yıl Xiaomi Redmi Note 4X satışa çıkıyor 2 yıl Multi milyarder Warren Buffett'ın yeni hedefi giyilebilir teknoloji 2 yıl Tesla Model S kazasında kızını kaybeden baba, Tesla'ya dava açacak 2 yıl Ghost in the Shell'in yeni fragmanı yayınlandı 2 yıl Overwatch’un Bastion’ı, gelen güncellemeyle yenilmez oldu 2 yıl İşte karşınızda LG G6'nın ön paneli 2 yıl Google artık indirimli uygulamalarda eski fiyatı da gösteriyor 2 yıl Yeni nesil Nissan Leaf'in casus fotoğrafları ortaya çıktı 2 yıl Ünlü analist, iPhone 8’in boyutunu ve batarya kapasitesini açıkladı 2 yıl Samsung Galaxy S7 serisi ülkemizde Android 7.0 sürümüne terfi etti 2 yıl Harvard Üniversitesi'nin geliştirdiği uzun ömürlü sıvı piller, lityum-iyon pillerin yerini alabilir 2 yıl tp-link akıllı ampül, ev kamerası ve sensörler mercek altında 2 yıl Corsair SF600 incelemesi "SFX form faktöründe, canavar ufaklık" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim