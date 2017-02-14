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Fransa elektrik üreten yoldan çok memnun: Yeni hedef 1000km yol

Aralık ayında 1 kilometre uzunluğunda olan ve elektrik üretebilen yolu kullanıma sunan ülkede benzer yollar inşa ederek toplamda 1000km elektrik üreten yol yapmak istiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Fransa elektrik üreten yoldan çok memnun: Yeni hedef 1000km yol
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Fransa, geçtiğimiz aralık ayında Normandiya bölgesindeki 1 kilometre uzunluğunda olan ve üzerindeki güneş panelleri sayesinde aynı zamanda elektrik üreten yolu kullanıma açmıştı. Yol kullanılmaya başlayalı henüz çok kısa bir zaman geçmiş olsa da Fransa yolun getirisinden oldukça memnun ve şimdi ülkede benzer şekilde 1000 kilometrelik yol inşa etmeyi planlıyor.


Birçok enerji uzmanı projeye kuşkuyla baksa da Fransa hükümeti bu girişime devam edilmesi için onay verdi. Fransa Ekoloji ve Enerji Bakanı Ségolène Royal'in açıklamalarına Wattway olarak adlandırılan bu yollar ışığı olduğu gibi elektriğe dönüştürebilen fotovoltaik teknolojisine sahip olacak. ‘’Pozitif Enerji’’ girişimi kapsamında yapılacak olan projede Fransız altyapı firması Colas ve Ulusal Güneş Enstitüsü birlikte çalışacak.

Oldukça Dayanıklı  

Yolun bir diğer özelliği ise çok sağlam ve ağır kamyonların da geçişine olanak sağlıyor olması. Ayrıca iyi bir yol tutuşu sağlayacak olan yolların kazaları da azaltması bekleniyor. Projede mevcut yolların sökülmeyip doğrudan üstlerine güneş panellerinin eklenecek böylece Ségolène Royal'in dediği gibi yollar kısa bir süre içinde tamamlanarak bahar aylarında testlere başlanabilecek.

Aslında bu tip yollar sadece Fransa’da değil farklı ülkelerde de denenen ve üzerine halen çalışmaların yapıldığı bir alan. Geçtiğimiz kasım ayında Hollanda benzer bir yolu, sadece 100 metre olsa da, kullanıma sunmuştu. Ayrıca ABD’nin Idaho eyaletindeki bir çift fotovoltaik sistemine benzer bir prototip oluşturup İndiegogo’da projeleri için 2.266.052$ bağış toplamayı başarmıştı. Buna ek olarak 2015’te Federal Karayolu İdaresi tarafından 750,000 dolarlık bir sözleşme de yapılmıştı.

Kısa süre sonra inşaatına başlanacak olan yolların 1000 kilometre uzunluğuna ulaştığında 5 milyon insana elektrik sağlaması bekleniyor.


http://www.therenewableworld.com/2017/02/france-to-build-1000km-of-road-with.html Yorum Yaz
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Front-Back 2 yıl en beğenilen
Bizim Yavuz Sultan Selim köprümüz, Osmangazi köprümüz ve Avrasya Tünelimiz var. Ne gerek var böyle elektrik üreten yola. Yol elektrik mi üretirmiş? Herkes haddini bilecek.
Bizim Yavuz Sultan Selim köprümüz, Osmangazi köprümüz ve Avrasya Tünelimiz var. Ne gerek var böyle elektrik üreten yola. Yol elektrik mi üretirmiş? Herkes haddi...
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2 Yanıt Yanıtla +81
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Xeblion 2 yıl

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Front-Back 2 yıl tuago
tuago
Orijinalden alıntı: Front-Back

Bizim Yavuz Sultan Selim köprümüz, Osmangazi köprümüz ve Avrasya Tünelimiz var. Ne gerek var böyle elektrik üreten yola. Yol elektrik mi üretirmiş? Herkes haddini bilecek.

Yabancıların yaptığı her şeye doğuştan hayran olan, kendi ülkesinin başarılarını ise küçümsediğini sanan bir ezik daha. Anlamsız batı yalakalığından azıcık gözünü kaldırabilseydin Türkiye'nin de yenilenebilir enerji kaynaklarını ciddi yatırım yaptığını görebilirdin. Gönüllü bir köle olarak yaşamak hoşuna gidiyorsa bir şey diyemem tabii ki.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yabancıların yaptığı çoğu şeye hayranım çünkü ülkemiz en az 10 sene geriden geliyor.
Yap-işlet-devret mantığı ile yapılan köprüler, otoyollar kusura bakmada başarı değildir.
Bahsetmiş olduğun yatırımlar için Türkiye gibi bir ülke çok geç kalmadı mı sence de?
Gönüllü bir koyun olarak yaşamaya devam edebilirsin.
tuagoOrijinalden alıntı: Front-BackBizim Yavuz Sultan Selim köprümüz, Osmangazi köprümüz ve Avrasya Tünelimiz var. Ne gerek ...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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merveyanar 2 yıl
Buyur
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PC WORKS 2 yıl
En büyük problem bu panellerin sökülüp çalınmasını nasıl önleyeceğiz :)
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merveyanar 2 yıl PC WORKS
kesinlikle çok doğru söylediniz hırsızla kalsa iyi bizim insanımız kırmak için taş atar bunlara
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Xanax70 2 yıl
10 sene sonra bizde yaparız ne var
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Captain_Ivy 2 yıl
Konuya bak mesajlara bak. Darbe ne alaka la?
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H.B.V 2 yıl
Biz niye bu haldeyiz birileri artık buna kafa yorsun
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underlater 2 yıl
Hayır duble yol yapalım ama böylesini yapalım. Öyle tasarlayalım ki kışın bile elektrik üretebilsin. Hatta ürettiği elektrikle kışın yolların sıcaklığını 1 derecenin üstünde tutarak kardan kapanmasını, buzdan kayganlaşmasını engelleseler çok daha faydalı olacaklar ülkemize. Bu gelişme ülkemize esin kaynağı olur hayırlısıyla inşallah...
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sdc55 2 yıl
biz de üreteceğiz hedef 2023
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fuujitsu 2 yıl
Burda millet Fransa yı övmüş de ben övülecek bir şey bulamadım şahsen çok saçma bir proje olduğunu düşünüyorum. Ülkenizde toprak mı bitti de yollara döşüyorsunuz? Akıl var mantık var. Yukarılarda bir arkadaş verimliliğinin de ne kadar düşük olduğunu açıklamış zaten.
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johonwayni 2 yıl fuujitsu
Toprak bitmedi, amac yer olmadiğindan değildir. Elektrikli araclarin durmaksizin uzun yollarda gereksimi olan enerjiyi kablosuz olarak araca aktarabilmektir.
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Kygo2 2 yıl
AKP bunu beğendi.
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FatihAsl 2 yıl
Duble yollar planlama aşamasındayken kaynağı nereden bulacaksınız diye alay eden zihniyet, şimdi yapılan duble yollar ile alay ediyor. insan kendini ancak bu kadar rezil eder.
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