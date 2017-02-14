Fransa elektrik üreten yoldan çok memnun: Yeni hedef 1000km yol

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elektrik üreten yolu kullanıma 1000 kilometrelik yol inşa etmeyi planlıyor. Fransa, geçtiğimiz aralık ayında Normandiya bölgesindeki 1 kilometre uzunluğunda olan ve üzerindeki güneş panelleri sayesinde aynı zamandakullanıma açmıştı . Yol kullanılmaya başlayalı henüz çok kısa bir zaman geçmiş olsa da Fransa yolun getirisinden oldukça memnun ve şimdi ülkede benzer şekildeinşa etmeyi planlıyor.





Birçok enerji uzmanı projeye kuşkuyla baksa da Fransa hükümeti bu girişime devam edilmesi için onay verdi. Fransa Ekoloji ve Enerji Bakanı Ségolène Royal'in açıklamalarına Wattway olarak adlandırılan bu yollar ışığı olduğu gibi elektriğe dönüştürebilen fotovoltaik teknolojisine sahip olacak. ‘’Pozitif Enerji’’ girişimi kapsamında yapılacak olan projede Fransız altyapı firması Colas ve Ulusal Güneş Enstitüsü birlikte çalışacak.

Oldukça Dayanıklı

Yolun bir diğer özelliği ise çok sağlam ve ağır kamyonların da geçişine olanak sağlıyor olması. Ayrıca iyi bir yol tutuşu sağlayacak olan yolların kazaları da azaltması bekleniyor. Projede mevcut yolların sökülmeyip doğrudan üstlerine güneş panellerinin eklenecek böylece Ségolène Royal'in dediği gibi yollar kısa bir süre içinde tamamlanarak bahar aylarında testlere başlanabilecek.

Aslında bu tip yollar sadece Fransa’da değil farklı ülkelerde de denenen ve üzerine halen çalışmaların yapıldığı bir alan. Geçtiğimiz kasım ayında Hollanda benzer bir yolu, sadece 100 metre olsa da, kullanıma sunmuştu. Ayrıca ABD’nin Idaho eyaletindeki bir çift fotovoltaik sistemine benzer bir prototip oluşturup İndiegogo’da projeleri için 2.266.052$ bağış toplamayı başarmıştı. Buna ek olarak 2015’te Federal Karayolu İdaresi tarafından 750,000 dolarlık bir sözleşme de yapılmıştı.

Kısa süre sonra inşaatına başlanacak olan yolların 1000 kilometre uzunluğuna ulaştığında 5 milyon insana elektrik sağlaması bekleniyor.

http://www.therenewableworld.com/2017/02/france-to-build-1000km-of-road-with.html