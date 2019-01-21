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Ducati elektrikli motosiklet planlarını doğruladı

İtalya merkezli motosiklet üreticisi Ducati'nin elektrikli motosiklet planları olduğu biliniyordu ancak resmiyet kazanmamıştı. Şirket CEO'su Claudio Domenicali bu söylentiyi doğruladı.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Elektrikli otomobil pazarı büyümeye başlarken aynı şey elektrikli motosiklet için geçerli değil. Daha önceki dönemde Harley-Davidson bir elektrikli motosiklet tasarladığını açıklamıştı ve şimdi bu kervana İtalyan şirket Ducati de katılmaya hazırlanıyor.

2021 yılını bulabilir

İspanya'daki Motostudent etkinliğinde konuşan şirketin CEO'su Claudio Domenicali konuyla ilgili olarak: "Gelecek elektrik, seri üretime başlamaktan çok da uzakta değiliz." ifadelerini kullandı. Domenicali, Ducati'nin üreteceği elektrikli motosikletlerin nasıl bir teknolojiye sahip olacağı sorularını ise şimdilik yanıtsız bıraktı.
Ducati'nin Batı Avrupa bölge sorumlusu Eduoard Lotthe bu planlara daha önceki açıklamalarında değinmişti. Yaptığı açıklamalar ele alındığında şirketin ilk elektrikli motosiklet modelini piyasaya sürmesinin 2021 yılını bulacağını söylemek mümkün. Ducati'nin imajı da göz önüne alındığında üretilecek olan elektrikli motosiklet modellerinin pazarı hareketlendireceği belirtiliyor.

https://www.engadget.com/2019/01/20/ducati-confirms-plans-for-electric-motorcycle/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lagari Hasan Çelebi 3 ay
elektrikli motorların türkiyeye gelmesine daha çok var,daha sistem tam oturmadı türkiye de
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WoXeD 3 ay
italyan bir firmanın elektrikli tasarımlarını görmek için sabırsızlanıyorum. muhtemelen sıfırdan ve özel bir model çıkarırlar...
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OverClocK1ng 4 ay
Ducatistler buna sevindi...
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.PanxeR. 4 ay
Sanat eseri. Elektrikli motorlar birden patlayacak ama arabaları bile geçebilir ,daha küçük batarya daha hızlı şarj 5dakikada fullenecek muhtemelen.
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hömmgüzel 4 ay
Tasarımı normal bir motor gibi olur inş elektirikli diye mavi ve futuristik bi tasarım yapmazlar.
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