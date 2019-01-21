Ducati elektrikli motosiklet planlarını doğruladı

Elektrikli otomobil pazarı büyümeye başlarken aynı şey elektrikli motosiklet için geçerli değil. Daha önceki dönemde Harley-Davidson bir elektrikli motosiklet tasarladığını açıklamıştı ve şimdi bu kervana İtalyan şirket Ducati de katılmaya hazırlanıyor.

2021 yılını bulabilir

İspanya'daki Motostudent etkinliğinde konuşan şirketin CEO'su Claudio Domenicali konuyla ilgili olarak: "Gelecek elektrik, seri üretime başlamaktan çok da uzakta değiliz." ifadelerini kullandı. Domenicali, Ducati'nin üreteceği elektrikli motosikletlerin nasıl bir teknolojiye sahip olacağı sorularını ise şimdilik yanıtsız bıraktı.

https://www.engadget.com/2019/01/20/ducati-confirms-plans-for-electric-motorcycle/

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Ducati'nin Batı Avrupa bölge sorumlusubu planlara daha önceki açıklamalarında değinmişti. Yaptığı açıklamalar ele alındığında şirketin ilk elektrikli motosiklet modelini piyasaya sürmesininbulacağını söylemek mümkün. Ducati'nin imajı da göz önüne alındığında üretilecek olanmodellerinin pazarı hareketlendireceği belirtiliyor.