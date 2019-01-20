Microsoft, Cortana'yı bir Alexa yeteneğine dönüştürmek istiyor

Microsoft'un Cortana dijital asistanı, Amazon'un Alexa'sından çok daha uzun süredir var. Ancak Alexa pazara hızla egemen oldu ve öyle görünüyor ki Microsoft rakipleriyle başa çıkamayacağına karar verdi ve onlarla işbirliği yapma kararı aldı.

Microsoft rekabete sıcak bakmıyor

Microsoft CEO'su Satya Nadella konu ile ilgili olak Business Insider'a konuştu ve şu açıklamaları yaptı: "Cortana'yı, Alexa kullanan birinin kullanabileceği değerli bir yetenek haline getirmek iyi olur mu? Yoksa Alexa ile rekabet etmeye mi çalışmalıyız? Bize göre Cortana'yı, Google Asistan ve Alexa'da kullanabilmelisiniz."

https://www.businessinsider.com/microsoft-ceo-satya-nadella-cortana-amazon-alexa-2019-1/?IR=T

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Nadella'nın bu açıklamalarınasıl yaklaştığı hakkında ipuçları veriyor. Şirket daha önceileveile rekabet etmeyi denemiş ancak başarılı olamamıştı. Akabinde ise kendi yazılımlarını Android ve iOS platformunaetmişti. Bakalım aynı durum Cortana'damı hep beraber göreceğiz.