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Microsoft, Cortana'yı bir Alexa yeteneğine dönüştürmek istiyor

Yazılım devi Microsoft sesli asistanı Cortana ile ilgili pek de umutlu görünmüyor. Şirket rakiplerinden daha önce piyasaya sürdüğü asistanla ilgili radikal kararlar alma eşiğinde.
4 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, Cortana'yı bir Alexa yeteneğine dönüştürmek istiyor
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Microsoft'un Cortana dijital asistanı, Amazon'un Alexa'sından çok daha uzun süredir var. Ancak Alexa pazara hızla egemen oldu ve öyle görünüyor ki Microsoft rakipleriyle başa çıkamayacağına karar verdi ve onlarla işbirliği yapma kararı aldı.

Microsoft rekabete sıcak bakmıyor

Microsoft CEO'su Satya Nadella konu ile ilgili olak Business Insider'a konuştu ve şu açıklamaları yaptı: "Cortana'yı, Alexa kullanan birinin kullanabileceği değerli bir yetenek haline getirmek iyi olur mu? Yoksa Alexa ile rekabet etmeye mi çalışmalıyız? Bize göre Cortana'yı, Google Asistan ve Alexa'da kullanabilmelisiniz."
Microsoft, Cortana'yı bir Alexa yeteneğine dönüştürmek istiyor
Nadella'nın bu açıklamaları Microsoft'un asistan rekabetine nasıl yaklaştığı hakkında ipuçları veriyor. Şirket daha önce Windows Phone ile Android ve iOS ile rekabet etmeyi denemiş ancak başarılı olamamıştı. Akabinde ise kendi yazılımlarını Android ve iOS platformuna entegre etmişti. Bakalım aynı durum Cortana'da yaşanacak mı hep beraber göreceğiz.

https://www.businessinsider.com/microsoft-ceo-satya-nadella-cortana-amazon-alexa-2019-1/?IR=T Yorum Yaz
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1cskndlgr 4 ay
hükümet koalisyon yapamıyor bunlar yapsa ne yapmasa ne 😏
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interwap 4 ay
Cortana hâlen beta gibi birşey.
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lterlemez 4 ay
MS önce Windows'u bir düzeltsin de ondan sonra başka işlere bulaşsın.
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refko 4 ay
Cortana çok kullanışsız. İngilizce olarak düzenlenmeli ve ileride Türkçe desteği gelmeli. Bunlar yapılır ise büyük kolaylık olacaktır. Şuan, ne yazik ki Microsoft'a yakışmayan bir uygulama.
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yagmursuz 4 ay
Cortana önce Türkçe öğrensin, sonra bu konuları tartışırız...
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