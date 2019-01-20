Microsoft, Cortana'yı bir Alexa yeteneğine dönüştürmek istiyor

Teknoloji Editörü
Microsoft'un Cortana dijital asistanı, Amazon'un Alexa'sından çok daha uzun süredir var. Ancak Alexa pazara hızla egemen oldu ve öyle görünüyor ki Microsoft rakipleriyle başa çıkamayacağına karar verdi ve onlarla işbirliği yapma kararı aldı.
Microsoft rekabete sıcak bakmıyor
Microsoft CEO'su Satya Nadella konu ile ilgili olak Business Insider'a konuştu ve şu açıklamaları yaptı: "Cortana'yı, Alexa kullanan birinin kullanabileceği değerli bir yetenek haline getirmek iyi olur mu? Yoksa Alexa ile rekabet etmeye mi çalışmalıyız? Bize göre Cortana'yı, Google Asistan ve Alexa'da kullanabilmelisiniz."Nadella'nın bu açıklamaları Microsoft'un asistan rekabetine nasıl yaklaştığı hakkında ipuçları veriyor. Şirket daha önce Windows Phone ile Android ve iOS ile rekabet etmeyi denemiş ancak başarılı olamamıştı. Akabinde ise kendi yazılımlarını Android ve iOS platformuna entegre etmişti. Bakalım aynı durum Cortana'da yaşanacak mı hep beraber göreceğiz.
https://www.businessinsider.com/microsoft-ceo-satya-nadella-cortana-amazon-alexa-2019-1/?IR=T Yorum Yaz Paylaş Tweetle