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Dünya tarihinin ilk tankı 100 yıl önce bugünlerde kullanılmıştı

İngiliz Kraliyet Ordusu tarafından 15 Eylül 1916'da, I.Dünya Savaşı sırasında Almanlara karşı kullanılan tarihin ilk operasyonel tankı Mark I, savaşlarda yeni bir dönemin açılmasına neden oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
12,7b
1
29
Savunma Sanayi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünya tarihinin ilk operasyonel tankı Mark I bundan tam 100 yıl önce, 15 Eylül 1916'da savaş alanlarına çıktı. I. Dünya Savaşı'nın en kanlı çarpışmalarından biri olan Somme Muhaberesi'nde ilk kez sahaya çıkan Mark I, İngilizler tarafından yapılmış ve Almanlara karşı kullanılmıştı.
Dünya tarihinin ilk tankı 100 yıl önce bugünlerde kullanılmıştı
Mark I tabi ki hem dizayn hem de donanım anlamında bugünkü tanklarla pek de benzerlik göstermiyor. İngiliz piyade askerlerine destek olması amacıyla üretilen Mark I, ortalama bir insanın yürüyüş hızında, yani saatte yaklaşık 6 kilometre gibi düşük bir hızda hareket ediyordu. İngiliz Ordusu'nun resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bu görsel Mark I ve Challenger 2 arasındaki farkları böyle özetliyor:

Kraliyet Ordusu'ndan Yüzbaşı H.W. Mortimore tarafından ilk kez savaş alanında kullanılan Mark I tankları, savaşlarda yeni bir çağın başlamasına öncülük etmiş olsa da yaklaşık 1 milyon insanın hayatını kaybettiği Somme Meydan Muhaberesi'nde aslında gerçek anlamda pek de etkili olamadı. Tankların yoğun olarak kullanılıp başarılı oldukları ilk çarpışmaysa 20 Kasım - 3 Aralık 1917 tarihleri arasında gerçekleşen Cambrai Muhaberesi olarak tarihe geçmişti.

İngilizlerin 2 kolordu ve tam 476 tankla harekete geçtiği çarpışmada 50.000'e yakın Alman ve 45.000'e yakın İngiliz hayatını kaybetmiş ve 179 İngiliz tankı da etkisiz hale getirilmişti. Çarpışma sonucunda İngilizler istedikleri sonuca ulaşamadı; ancak tankların savaş alanlarındaki potansiyelleri de bir nevi ortaya çıkmış oldu.

Cambrai Muharebesi sonunda Alman askerlerinin eline düşen bir İngiliz tankı

Alman askerleri Mark IV tankını kurtarmaya çalışırken

Replika Mark I tankı 100.yıl dönümünde Trafalgar Meydanı'nda

İngiliz tanklarının 100 yıllık evrimi


http://www.bbc.com/news/uk-england-london-37370764 Yorum Yaz
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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Bundan 91 yıl önce de Vecihi Hürkuş adlı vatan haini ilk uçağını yaptı. Bir kaç yıl sonra da ilk sivil uçağı yapacaktı. Ama çok şükür ki bu kötü niyetli kişi devletimiz tarafından başı ezilerek her fırsatta engellenerek silinmiştir.
Bundan 91 yıl önce de Vecihi Hürkuş adlı vatan haini ilk uçağını yaptı. Bir kaç yıl sonra da ilk sivil uçağı yapacaktı. Ama çok şükür ki bu kötü niyetli kişi de...
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5 Yanıt Yanıtla +76
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*siteci* 3 yıl Fiasco
Fiasco
gcb1903

Bundan 91 yıl önce de Vecihi Hürkuş adlı vatan haini ilk uçağını yaptı. Bir kaç yıl sonra da ilk sivil uçağı yapacaktı. Ama çok şükür ki bu kötü niyetli kişi devletimiz tarafından başı ezilerek her fırsatta engellenerek silinmiştir.



bu şahıs hakkında bu kadar kin kusma nedenin ne

tdk.gov.tr/...

İleride çok işine yarar, öğren bence.
Fiascogcb1903Bundan 91 yıl önce de Vecihi Hürkuş adlı vatan haini ilk uçağını yaptı. Bir kaç yıl sonra da ilk siv...
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3 Yanıt Yanıtla +28
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gcb1903 3 yıl Fiasco
Fiasco

gcb1903

Bundan 91 yıl önce de Vecihi Hürkuş adlı vatan haini ilk uçağını yaptı. Bir kaç yıl sonra da ilk sivil uçağı yapacaktı. Ama çok şükür ki bu kötü niyetli kişi devletimiz tarafından başı ezilerek her fırsatta engellenerek silinmiştir.



bu şahıs hakkında bu kadar kin kusma nedenin ne

İroniden anlamayan nesle aşina değilim.
Fiascogcb1903Bundan 91 yıl önce de Vecihi Hürkuş adlı vatan haini ilk uçağını yaptı. Bir kaç yıl sonra da il...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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Technotronic 3 yıl
O zamanın tekerlekleri daha teknolojik görünüyormuş
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umut_baris 3 yıl
Şimdi tank yapmakla övünüyoruz ama hükumet emperyalistlerin hizmetinde.

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TheLastNinja 3 yıl
Dünyanın her tarafında sömürge, işgal, halkı perişan etme vb. işler yaptıkları için bu ingilizleri hiç sevmesem de adamlar ilk sanayi hamlelerini, bilimsel çalışmaları vs. başlattıkları için de ayrı bir saygı duyuyorum, aslında duymuyorum ama işte yiğidin hakkını teslim etme durumu bendeki.
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dmrc1143 3 yıl
"Somme Meydan Muhaberesi'nde"
Muhabere değil muharebe. Sıkça tekrarlanmış bu hata :)
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Piêr Dé Sans 3 yıl dmrc1143
Belki sadece istihbarat almak için düzenlenmiş bir organizasyondur

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BekirTemel 3 yıl
o zamanlar için efsane olsa gerek.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
ilk tankı Türkler yaptı !
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mavizaman 3 yıl
battlefield1 açık betasında osmanlı envanterinde de vardı birde bazıları "bunlar osmanlıyı öldürtmek için oyun yapmışlar" diyordu:)
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profecco 3 yıl
Çanakkale Savaşı'nda tankların olmayışı çok işimize yaradı, birkaç yılla yırttık bence savaşın seyri değişebilirdi. Bu arada ilk tankın tasarımı bence çok güzel piyadeyi etkisiz hale getirmek için tasarlanmış mükemmel.
İlk tank tasarımı aslında Asurlar'a aittir. Kaleleri zapt edebilmek için dışı taşla kaplanmış tekerlekli araçları vardır. Tabi daha sonra Leonardo da Vinci'nin tasarladığı tank benzeri zırhlı araçlar var daire şeklinde.
3 Yanıt Yanıtla +2
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Dahi Olalım 3 yıl profecco
profecco
Çanakkale Savaşı'nda tankların olmayışı çok işimize yaradı, birkaç yılla yırttık bence savaşın seyri değişebilirdi. Bu arada ilk tankın tasarımı bence çok güzel piyadeyi etkisiz hale getirmek için tasarlanmış mükemmel.
İlk tank tasarımı aslında Asurlar'a aittir. Kaleleri zapt edebilmek için dışı taşla kaplanmış tekerlekli araçları vardır. Tabi daha sonra Leonardo da Vinci'nin tasarladığı tank benzeri zırhlı araçlar var daire şeklinde.

Hocam tank yoksa bile savaş gemileri, savaş uçakları vardı. Onlara karşı zafer kazanan ordumuz tankları da yenebilir.
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ahmetkep 3 yıl profecco
profecco

Çanakkale Savaşı'nda tankların olmayışı çok işimize yaradı, birkaç yılla yırttık bence savaşın seyri değişebilirdi. Bu arada ilk tankın tasarımı bence çok güzel piyadeyi etkisiz hale getirmek için tasarlanmış mükemmel.
İlk tank tasarımı aslında Asurlar'a aittir. Kaleleri zapt edebilmek için dışı taşla kaplanmış tekerlekli araçları vardır. Tabi daha sonra Leonardo da Vinci'nin tasarladığı tank benzeri zırhlı araçlar var daire şeklinde.

Cevap vermeden geçemeyecem. O tankları getirmeleri bir dert, karaya sürmeleri ayrı bir dert. Normalde bile saatte 6 km hızla giden bir aletin deniz kıyısından başlayarak o engelli tepeleri çıkması imkansız gibi birşey. Yani o tanklar gelsede fark eden bişey olmazdı.
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lterlemez 3 yıl profecco
profecco

Çanakkale Savaşı'nda tankların olmayışı çok işimize yaradı, birkaç yılla yırttık bence savaşın seyri değişebilirdi. Bu arada ilk tankın tasarımı bence çok güzel piyadeyi etkisiz hale getirmek için tasarlanmış mükemmel.
İlk tank tasarımı aslında Asurlar'a aittir. Kaleleri zapt edebilmek için dışı taşla kaplanmış tekerlekli araçları vardır. Tabi daha sonra Leonardo da Vinci'nin tasarladığı tank benzeri zırhlı araçlar var daire şeklinde.


O zamanın tankları Çanakkale arazisine uygun değil, ufak engebeleri geçebiliyor ve çekiş gücü o kadar muazzam değil motorun. İlk tankların asıl amacı tel örgüleri yıkmak ve çok iyi bilindiği gibi siper savaşlarının en büyük özelliği olan hendekleri aşarak, savunmanın arkasına sarkabilmekti. Kaldı ki, çoğu arkadaşın yaptığı yorumlarda da görüleceği gibi o kadar büyük bir lojistik çıkartmak o zaman için çok zor. Olmasa zaten hastalıktan kırılmaz, yaralılar çok daha iyi tedavi edilebilirdi.
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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Bundan 91 yıl önce de Vecihi Hürkuş adlı vatan haini ilk uçağını yaptı. Bir kaç yıl sonra da ilk sivil uçağı yapacaktı. Ama çok şükür ki bu kötü niyetli kişi devletimiz tarafından başı ezilerek her fırsatta engellenerek silinmiştir.
5 Yanıt Yanıtla +76
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Fiasco 3 yıl gcb1903
gcb1903

Bundan 91 yıl önce de Vecihi Hürkuş adlı vatan haini ilk uçağını yaptı. Bir kaç yıl sonra da ilk sivil uçağı yapacaktı. Ama çok şükür ki bu kötü niyetli kişi devletimiz tarafından başı ezilerek her fırsatta engellenerek silinmiştir.



bu şahıs hakkında bu kadar kin kusma nedenin ne
2 Yanıt Yanıtla
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dr20mouse 3 yıl gcb1903
gcb1903
Bundan 91 yıl önce de Vecihi Hürkuş adlı vatan haini ilk uçağını yaptı. Bir kaç yıl sonra da ilk sivil uçağı yapacaktı. Ama çok şükür ki bu kötü niyetli kişi devletimiz tarafından başı ezilerek her fırsatta engellenerek silinmiştir.

Allah devletimizden razı olsun mazallah tayyare yapsak islam ümmeti yerle bir olurdu şeytan icadından bizi korudukları için devletimize çok dua etmeliyiz!?
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maximus8282 3 yıl gcb1903
Güzel noktaya değinmişsiniz.

Adamcağız sivil uçağı da yapıyor ama bizde uçağa onay verecek merci yok denilerek uçak reddediliyor. Uçağı parçalarına ayırıp trenle başka ülkeye götürüp orada birleştirip onay alıyor Türkiye'ye uçarak geliyor.

Sivil Havacılık Şirketi'de kuruyor nedense uçaklar bir bir (sabote edilerek) düştüğü için tehlikeli diye şirket kapattırılıyor.

Almanya'ya mühendislik okusun diye gönderiliyor, iki yılda başarılı bir şekilde bitirip geri dönüyor ama bizimkiler iki yılda mühendis olunmaz diye diplomasını redediyor.

Ama buradan bile çıkarmamız gereken bir ders var aslında adam hiç ama hiç yılmamış, helal olsun.
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Bukalemun 3 yıl
Şimdi görülüyor ki! havacılık ve insansız araçlar daha etkili.
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