Dünya tarihinin ilk tankı 100 yıl önce bugünlerde kullanılmıştı

Dünya tarihinin ilk operasyonel tankı Mark I bundan tam 100 yıl önce, 15 Eylül 1916'da savaş alanlarına çıktı. I. Dünya Savaşı'nın en kanlı çarpışmalarından biri olan Somme Muhaberesi'nde ilk kez sahaya çıkan Mark I, İngilizler tarafından yapılmış ve Almanlara karşı kullanılmıştı.

Cambrai Muharebesi sonunda Alman askerlerinin eline düşen bir İngiliz tankı

Mark I tabi ki hem dizayn hem de donanım anlamında bugünkü tanklarla pek de benzerlik göstermiyor. İngiliz piyade askerlerine destek olması amacıyla üretilen Mark I, ortalama bir insanın yürüyüş hızında, yani saatte yaklaşık 6 kilometre gibi düşük bir hızda hareket ediyordu. İngiliz Ordusu'nun resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bu görsel Mark I ve Challenger 2 arasındaki farkları böyle özetliyor:Kraliyet Ordusu'ndan Yüzbaşı H.W. Mortimore tarafından ilk kez savaş alanında kullanılan Mark I tankları, savaşlarda yeni bir çağın başlamasına öncülük etmiş olsa da yaklaşık 1 milyon insanın hayatını kaybettiği Somme Meydan Muhaberesi'nde aslında gerçek anlamda pek de etkili olamadı. Tankların yoğun olarak kullanılıp başarılı oldukları ilk çarpışmaysa 20 Kasım - 3 Aralık 1917 tarihleri arasında gerçekleşen Cambrai Muhaberesi olarak tarihe geçmişti.İngilizlerin 2 kolordu ve tam 476 tankla harekete geçtiği çarpışmada 50.000'e yakın Alman ve 45.000'e yakın İngiliz hayatını kaybetmiş ve 179 İngiliz tankı da etkisiz hale getirilmişti. Çarpışma sonucunda İngilizler istedikleri sonuca ulaşamadı; ancak tankların savaş alanlarındaki potansiyelleri de bir nevi ortaya çıkmış oldu.