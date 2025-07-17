Hedef 6 atıştı, 8 atış gerçekleştirildi: ARPAN-155 obüsünden üstün başarı

Hedefi aştı, güven verdi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mobil topçu ihtiyacına yönelik geliştirilen ARPAN-155, BMC’nin 8x8 taktik tekerlekli araç platformu, ASELSAN’ın gelişmiş atış kontrol sistemi ve MKE üretimi 155 mm obüs ile birleşerek modern savaş koşullarına uygun hibrit bir sistem sunuyor.
Kalifikasyon testlerinde gösterilen yüksek ateş gücü ve hızlı manevra kabiliyeti, ARPAN-155’in sahadaki operasyonel etkinliğini kanıtladı. Sistemin 2 dakika gibi kısa sürede konuşlanabilme ve yüksek isabet oranıyla hedefleri etkisiz hale getirme yeteneği öne çıktı. Test sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından, ARPAN-155’in seri üretim aşamasına geçmesi planlanıyor.
ARPAN-155 özellikleri
- Ana Silah: 155 mm 52 kalibre (tüm NATO 155 mm mühimmatıyla uyumlu)
- Atış Hızı: Dakikada 6 atım (testte 8 atış yapıldı)
- İkincil Silah: 7,62 mm makineli tüfek
- Araç Tipi: 8x8 taktik tekerlekli
- Hız: 80 km/s
- Menzil: 600 km
- Motor Gücü: 447 kW / 600 HP
- Yerden Yükseklik: 0,35 metre
- Transmisyon: Otomatik
- Yükseliş Açısı: -3° ile +69° arasında