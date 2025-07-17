Hedef 6 atıştı, 8 atış gerçekleştirildi: ARPAN-155 obüsünden üstün başarı

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Tam Boyutta Gör ASFAT ana yükleniciliğinde, ASELSAN, MKE ve BMC iş birliğiyle geliştirilen ARPAN-155 Taktik Tekerlekli Araca Monteli Obüs Sistemi, kalifikasyon testlerinde belirlenen atış hedefinin üzerine çıkarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Dakikada 6 atım hedefiyle girilen testte sistem 8 atış yaparak performans rekoru kırdı.

Hedefi aştı, güven verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mobil topçu ihtiyacına yönelik geliştirilen ARPAN-155, BMC’nin 8x8 taktik tekerlekli araç platformu, ASELSAN’ın gelişmiş atış kontrol sistemi ve MKE üretimi 155 mm obüs ile birleşerek modern savaş koşullarına uygun hibrit bir sistem sunuyor.

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Kalifikasyon testlerinde gösterilen yüksek ateş gücü ve hızlı manevra kabiliyeti, ARPAN-155’in sahadaki operasyonel etkinliğini kanıtladı. Sistemin 2 dakika gibi kısa sürede konuşlanabilme ve yüksek isabet oranıyla hedefleri etkisiz hale getirme yeteneği öne çıktı. Test sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından, ARPAN-155’in seri üretim aşamasına geçmesi planlanıyor.

ARPAN-155 özellikleri

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Ana Silah : 155 mm 52 kalibre (tüm NATO 155 mm mühimmatıyla uyumlu)

: 155 mm 52 kalibre (tüm NATO 155 mm mühimmatıyla uyumlu) Atış Hızı : Dakikada 6 atım (testte 8 atış yapıldı)

: Dakikada 6 atım (testte 8 atış yapıldı) İkincil Silah : 7,62 mm makineli tüfek

: 7,62 mm makineli tüfek Araç Tipi : 8x8 taktik tekerlekli

: 8x8 taktik tekerlekli Hız : 80 km/s

: 80 km/s Menzil : 600 km

: 600 km Motor Gücü : 447 kW / 600 HP

: 447 kW / 600 HP Yerden Yükseklik : 0,35 metre

: 0,35 metre Transmisyon : Otomatik

: Otomatik Yükseliş Açısı: -3° ile +69° arasında

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