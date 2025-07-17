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    Hedef 6 atıştı, 8 atış gerçekleştirildi: ARPAN-155 obüsünden üstün başarı

    ASFAT, ASELSAN, MKE ve BMC iş birliğiyle geliştirilen ARPAN-155 obüs sistemi, kalifikasyon testlerinde hedeflenen 6 atış yerine 8 atış yaparak önemli bir başarıya imza attı.

    Hedef atışı geçen ARPAN-155 obüsünden üstün başarı Tam Boyutta Gör
    ASFAT ana yükleniciliğinde, ASELSAN, MKE ve BMC iş birliğiyle geliştirilen ARPAN-155 Taktik Tekerlekli Araca Monteli Obüs Sistemi, kalifikasyon testlerinde belirlenen atış hedefinin üzerine çıkarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Dakikada 6 atım hedefiyle girilen testte sistem 8 atış yaparak performans rekoru kırdı.

    Hedefi aştı, güven verdi

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mobil topçu ihtiyacına yönelik geliştirilen ARPAN-155, BMC’nin 8x8 taktik tekerlekli araç platformu, ASELSAN’ın gelişmiş atış kontrol sistemi ve MKE üretimi 155 mm obüs ile birleşerek modern savaş koşullarına uygun hibrit bir sistem sunuyor.

    Kalifikasyon testlerinde gösterilen yüksek ateş gücü ve hızlı manevra kabiliyeti, ARPAN-155’in sahadaki operasyonel etkinliğini kanıtladı. Sistemin 2 dakika gibi kısa sürede konuşlanabilme ve yüksek isabet oranıyla hedefleri etkisiz hale getirme yeteneği öne çıktı. Test sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından, ARPAN-155’in seri üretim aşamasına geçmesi planlanıyor.

    ARPAN-155 özellikleri

    Hedef atışı geçen ARPAN-155 obüsünden üstün başarı Tam Boyutta Gör

    • Ana Silah: 155 mm 52 kalibre (tüm NATO 155 mm mühimmatıyla uyumlu)
    • Atış Hızı: Dakikada 6 atım (testte 8 atış yapıldı)
    • İkincil Silah: 7,62 mm makineli tüfek
    • Araç Tipi: 8x8 taktik tekerlekli
    • Hız: 80 km/s
    • Menzil: 600 km
    • Motor Gücü: 447 kW / 600 HP
    • Yerden Yükseklik: 0,35 metre
    • Transmisyon: Otomatik
    • Yükseliş Açısı: -3° ile +69° arasında
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