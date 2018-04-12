Dünyanın Android işletim sistemli ilk uydu telefonu ile tanışın

Uydu telefonu denince akla gelen ilk isim Thuraya, standart işletim sistemlerinden vazgeçerek Android platformuna adım atıyor. Thuraya X5-Touch dünyanın ilk Android tabanlı akıllı telefonunu piyasaya sürüyor.

Thuraya X5-Touch özellikleri

Thuraya X5-Touch 5.2 inçlik Full HD bir ekrana sahip. Gorilla Glass ile korunan ekran yanında gövde suya ve toza dayanıklılık ifade eden IP67 sertifikasına sahip. Ayrıca darbelere karşı da MIL standartlarına uyuyor. Firma cihazın en dayanıklı uydu telefonu olduğunu ifade ediyor.

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Modelin dikkat çeken özelliği uydu iletişimin yanında çift SIM kart girişinin de yer alması. Simültane olarak hücresel 4G ve uydu iletişimi birlikte kullanılabiliyor. Böylece kapsama alanı çok daha genişlemiş oluyor.

Uydu telefonlar pek son kullanıcıya hitap eden cihazlar değil. Thuraya da daha çok kurumsal müşterileri hedefliyor. Bu bakımdan fiyatı oldukça yüksek olacaktır. Şimdilik donanım detayları ve fiyat bilgisi mevcut değil.