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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın Android işletim sistemli ilk uydu telefonu ile tanışın

Uydu telefonları da artık Android işletim sistemi ile tanışıyor. Dev isim Thuraya yakında dünyanın ilk ilk Android tabanlı akıllı telefonunu piyasaya sürüyor.
1 yıl
2,3b
1
5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uydu telefonu denince akla gelen ilk isim Thuraya, standart işletim sistemlerinden vazgeçerek Android platformuna adım atıyor. Thuraya X5-Touch dünyanın ilk Android tabanlı akıllı telefonunu piyasaya sürüyor.

Thuraya X5-Touch özellikleri

Thuraya X5-Touch 5.2 inçlik Full HD bir ekrana sahip. Gorilla Glass ile korunan ekran yanında gövde suya ve toza dayanıklılık ifade eden IP67 sertifikasına sahip. Ayrıca darbelere karşı da MIL standartlarına uyuyor. Firma cihazın en dayanıklı uydu telefonu olduğunu ifade ediyor.

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Modelin dikkat çeken özelliği uydu iletişimin yanında çift SIM kart girişinin de yer alması. Simültane olarak hücresel 4G ve uydu iletişimi birlikte kullanılabiliyor. Böylece kapsama alanı çok daha genişlemiş oluyor.

Uydu telefonlar pek son kullanıcıya hitap eden cihazlar değil. Thuraya da daha çok kurumsal müşterileri hedefliyor. Bu bakımdan fiyatı oldukça yüksek olacaktır. Şimdilik donanım detayları ve fiyat bilgisi mevcut değil.

 

https://www.prnewswire.com/news-releases/thuraya-unveils-the-worlds-smartest-satellite-phone-679361663.html Yorum Yaz
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Rachsuchtig 1 yıl en beğenilen sniper23
Gemicilere çok hitap ediyor aslında teröristlerden ziyade veya askerlere
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El_domingo 1 yıl
Yakın gelecek ucuzlayacak bu hizmet...;)
Elon musk starlink porjesiyle yaklaşık 12000 uydu gonderecek.. alcak uzayda konumlanacak bu uydularla dunyanın heryerine internet hizmeti verebilecek yani tum dunyayı kapsama alanı içine alacak..bide sisteme uygun tablet ve telefon satsa..internet ve konusma hizmetinin bedavaden verse ki ben olsam oyle yapardım zaten tepki koyacak olan operatorler den ve devletlerden belki bi nebze baskıyı azaltır. hemde cihaz satısı ile birlikte hizmet satısını daha rahat yapar..
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mkyb 1 yıl El_domingo
Elon Musk önce Tesla'yı batmaktan kurtarsın. Sürekli zararda. Tamam adam bir dahi ama sırf reklam için ortaya sürdüğü bir şey uydu projesi.
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smart1978 1 yıl
Uydu interneti de desteklerse fena olmaz. MIL askeri seviye dayaniklilik sertifikasi da olmasi ciddi onemli.
Ucakta kampta denizde epey is gorur.
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sniper23 1 yıl
Uydu telefonlar daha çok Teroristlere hitap eden bir şey, genelde en çok bu yönden kullanımını duyuyoruz ne yazık ki.
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Rachsuchtig 1 yıl sniper23
Gemicilere çok hitap ediyor aslında teröristlerden ziyade veya askerlere
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