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Dünyanın En Hızlı Kamerası ile Tanışın

Japon bilim adamlarının geliştirdiği yeni bir kamera sayesinde saniyenin trilyonda biri hızda çekim yapmak mümkün hale geliyor. İşte bu yeni kameranın detayları ve kullanımına ilişkin bilgiler:
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dünyanın En Hızlı Kamerası ile Tanışın
Japon bilim adamlarının geliştirdiği yeni bir kamera sayesinde saniyenin trilyonda biri hızda çekim yapmak mümkün hale geliyor. İşte bu yeni kameranın detayları ve kullanımına ilişkin bilgiler:

Kamera teknolojileri son yıllarda müthiş bir hızla evriliyor. Özellikle çekim hızlarının yükseltilmesi konusunda önemli çalışmalar var. Japonya’nın iki büyük üniversitesinin (Tokyo ve Keio) işbirliği ile geliştirilen kamera, dünyanın en hızlısı unvanının yeni sahibi.

12 kişilik bir ekibin imzasını taşıyan ürün, türevi yüksek hızlı kameralardan 1000 kat daha hızlı çekim yapabiliyor. 3 yılda tamamlanan projede, STAMP (Sequentially Timed All-optical Mapping Photography) adı verilen bir teknoloji kullanılmış. Sıralı Zamanlı Tam Optik Haritalama şeklinde ifade edebileceğimiz ve kameraya da adını veren bu teknoloji sayesinde ışık hızının 6’da 1’i hızında görüntü yakalamak mümkün

Kameranın yakaladığı görüntüler 450x450 piksel çözünürlüğünde. Mekanik veya elektronik perdeleme ile görev yapabilen ürün, 1 metrekarelik bir boyuta sahip. Araştırmacılar bir sonraki aşamada aynı performansı daha küçük boyutlarda elde etmeye çalışacaklarını dile getiriyor.

STAMP’in kimyasal reaksiyonların gözlemlenmesi, yarı iletken üretim sürecindeki lazer etkinliğinin izlenmesi gibi konuların yanı sıra tıp alanında ultrasonik tedavilerde ilerlemeye katkı sağlaması hedefleniyor.

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ozmenakif 5 yıl en beğenilen
Üniversitede saat 17:00'de ders bitiyor ve kütüphane de 17:30'da kapanıyorsa kimse bizden böyle teknolojiler üretilmesini beklemesin. İnsanımız şu memur zihniyetinden kurtulmadıkça anca haberlerde görürüz teknolojiyi. Japonlara helal olsun.

Edit: Dokuz Eylül Üniversitesi
Üniversitede saat 17:00'de ders bitiyor ve kütüphane de 17:30'da kapanıyorsa kimse bizden böyle teknolojiler üretilmesini beklemesin. İnsanımız şu memur zihniy...
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4 Yanıt Yanıtla +14
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ahmetalb 5 yıl TheAtom
TheAtom

Cozunurlugun artmasi lazim

Kardeşim bu kameranın amacı daha çok bilimsel projelerde kullanılmak için geliştirildiğinden dolayı çözünürlük normal kullanıcıya yönelik el kamerasındaki kadar önem farz etmiyor. Önemli olan 1 sn de yakaladığı kare sayısı youtubeda 45 dk lık bir tanıtım vidyosu vardı . Adamlar fotonları incelemek için kullanacaklar. Videoyu bulursam editleri. İyi forumlar
TheAtomCozunurlugun artmasi lazimKardeşim bu kameranın amacı daha çok bilimsel projelerde kullanılmak için geliştirildiğ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 4 yıl
video editleyen arkadaşa sesleniyorum. O kamera bu kamera değil. o biraz daha eski ve MIT tarafından bulunmuş bir icat.. cideodaki adam japona benziyor mu sence
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Tosun911 5 yıl
Adamların okulları nelerle uğraşıyor biz nelerle uğraşıyoruz.
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karınca kokusu 5 yıl
Adamlar yapmış
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arel.gr 5 yıl
cin,peri ispatlantmis olur.
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Gece772 5 yıl
1000 lık çekim yapılır yazısı dükanın camına yazılır artık
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kralkarga 5 yıl
çözünürlüğü her şey sanmayın, gelişmeye odaklanın.
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SteveMeade 5 yıl
Dünyanın en yavaş kamerası da Samsung'un sanırım
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oktayakgoz 5 yıl
Şimdi bunu bizim üniversite li ergenlere versen selfi çekerler
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matmuhendisi 5 yıl
Merhaba dünyanın en hızlı kamerası
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prof.exx 5 yıl
Yetersiz. 4K isterük
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