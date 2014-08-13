Dünyanın En Hızlı Kamerası ile Tanışın

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Japon bilim adamlarının geliştirdiği yeni bir kamera sayesinde saniyenin trilyonda biri hızda çekim yapmak mümkün hale geliyor. İşte bu yeni kameranın detayları ve kullanımına ilişkin bilgiler:
Kamera teknolojileri son yıllarda müthiş bir hızla evriliyor. Özellikle çekim hızlarının yükseltilmesi konusunda önemli çalışmalar var. Japonya’nın iki büyük üniversitesinin (Tokyo ve Keio) işbirliği ile geliştirilen kamera, dünyanın en hızlısı unvanının yeni sahibi.
12 kişilik bir ekibin imzasını taşıyan ürün, türevi yüksek hızlı kameralardan 1000 kat daha hızlı çekim yapabiliyor. 3 yılda tamamlanan projede, STAMP (Sequentially Timed All-optical Mapping Photography) adı verilen bir teknoloji kullanılmış. Sıralı Zamanlı Tam Optik Haritalama şeklinde ifade edebileceğimiz ve kameraya da adını veren bu teknoloji sayesinde ışık hızının 6’da 1’i hızında görüntü yakalamak mümkün
Kameranın yakaladığı görüntüler 450x450 piksel çözünürlüğünde. Mekanik veya elektronik perdeleme ile görev yapabilen ürün, 1 metrekarelik bir boyuta sahip. Araştırmacılar bir sonraki aşamada aynı performansı daha küçük boyutlarda elde etmeye çalışacaklarını dile getiriyor.
STAMP’in kimyasal reaksiyonların gözlemlenmesi, yarı iletken üretim sürecindeki lazer etkinliğinin izlenmesi gibi konuların yanı sıra tıp alanında ultrasonik tedavilerde ilerlemeye katkı sağlaması hedefleniyor.
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Edit: Dokuz Eylül Üniversitesi
Kardeşim bu kameranın amacı daha çok bilimsel projelerde kullanılmak için geliştirildiğinden dolayı çözünürlük normal kullanıcıya yönelik el kamerasındaki kadar önem farz etmiyor. Önemli olan 1 sn de yakaladığı kare sayısı youtubeda 45 dk lık bir tanıtım vidyosu vardı . Adamlar fotonları incelemek için kullanacaklar. Videoyu bulursam editleri. İyi forumlar