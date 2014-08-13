Dünyanın En Hızlı Kamerası ile Tanışın

Japon bilim adamlarının geliştirdiği yeni bir kamera sayesinde saniyenin trilyonda biri hızda çekim yapmak mümkün hale geliyor. İşte bu yeni kameranın detayları ve kullanımına ilişkin bilgiler:

Kamera teknolojileri son yıllarda müthiş bir hızla evriliyor. Özellikle çekim hızlarının yükseltilmesi konusunda önemli çalışmalar var. Japonya’nın iki büyük üniversitesinin (Tokyo ve Keio) işbirliği ile geliştirilen kamera, dünyanın en hızlısı unvanının yeni sahibi.12 kişilik bir ekibin imzasını taşıyan ürün, türevi yüksek hızlı kameralardan 1000 kat daha hızlı çekim yapabiliyor. 3 yılda tamamlanan projede, STAMP (Sequentially Timed All-optical Mapping Photography) adı verilen bir teknoloji kullanılmış. Sıralı Zamanlı Tam Optik Haritalama şeklinde ifade edebileceğimiz ve kameraya da adını veren bu teknoloji sayesinde ışık hızının 6’da 1’i hızında görüntü yakalamak mümkünKameranın yakaladığı görüntüler 450x450 piksel çözünürlüğünde. Mekanik veya elektronik perdeleme ile görev yapabilen ürün, 1 metrekarelik bir boyuta sahip. Araştırmacılar bir sonraki aşamada aynı performansı daha küçük boyutlarda elde etmeye çalışacaklarını dile getiriyor.STAMP’in kimyasal reaksiyonların gözlemlenmesi, yarı iletken üretim sürecindeki lazer etkinliğinin izlenmesi gibi konuların yanı sıra tıp alanında ultrasonik tedavilerde ilerlemeye katkı sağlaması hedefleniyor.