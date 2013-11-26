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Dünyanın akıllı telefon ile kontrol edilen ilk RC uçağı satışa sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın akıllı telefon ile kontrol edilen ilk RC uçağı satışa sunuldu
Parrot firmasının AR.Drone ile uzun zamandır yer aldığı akıllı telefonla kontrol edilen insansız hava aracı modelleri arasına, Almanya merkezli TobyRich tarafından SmartPlane isimli dünyanın akıllı telefon ile kontrol edilen ilk RC uçağı ekledi.
AR.Drone ile benzer bir yapıya sahip olmasına ve aynı şekilde kontrol edilebiliyor olmasına rağmen, üzerinde tek pervane yer alması ve standart uçaklara benzemesiyle dünyanın ilk RC uçağı olarak lanse edilen SmartPlane, genişletilmiş polipropilen (EPP) malzemeden üretilerek hem hafiflik hem de sağlamlık noktasında üst düzey performans ortaya koyabiliyor. Üzerinde yer alan lityum-polimer bataryasıyla beraber genel olarak oldukça düşük ağırlık seviyesiyle gelen uçak, 30 dakika boyunca havada kalabiliyor ve ayrıca micro USB üzerinden 15 dakikada tam olarak şarj edilebiliyor. iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlara yüklenen özel uygulaması ve kullanılan Bluetooth LE teknolojisi sayesinde 60 metre mesafe içerisinde kablosuz olarak kontrol edilebilen TobyRich SmartPlane, 256-katman tam orantılı dümenle de akıllı cihazların hareket ettirilmesiyle rahatlıkla yönlendirilebiliyor.
Daha çok kapalı mekanlar için hazırlanan dünyanın akıllı telefon ile kontrol edilen ilk RC uçağı TobyRich SmartPlane, firmanın resmi sitesi üzerinden 69 Euro fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://smartplane.net/#main Yorum Yaz
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777_E 6 yıl
haqy
Ve yine aynı geliştiriciden dünyanın akıllı telefon ile kontrol edilen ilk teknesi (bakalım müziği tanıyabilecekmisiniz) :)

:D :D
Bu çok iyiydi işte :D
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haqy 6 yıl
Ve yine aynı geliştiriciden dünyanın akıllı telefon ile kontrol edilen ilk teknesi (bakalım müziği tanıyabilecekmisiniz) :)


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imate 6 yıl
Yahu arkadas 1 gram ağırlığında olur mu bu uçak duzeltin yanlış bilgi.
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ugacomtr 6 yıl
1 gram diyor ne diyor yaw... 10 ya da 100 dür
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kule_genclik 6 yıl ugacomtr
Daha dogrusu olsun editi : yaklasik 10 gram hocam videoda soyluyor
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alito 6 yıl
Üzerinde bir kamera olsaydıda, sadece telefona bakarak da kontrol edebilseymişiz mükemmel olurmuş aslında.
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The Bavarian 6 yıl
69 Euro değil 1 Euro bile bu uçak için verilmez.
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NedenAllahım 6 yıl
Köpükten yapmışlar tabi 69 euro olacak. Siz de..
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ByGalaxyS3 6 yıl
Cok güzel yaygınlaşırsa super olur
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suvarsahayatvar 6 yıl
bana alabilecek olan varsa hemen alsın :) pmden ulaşın :)
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VR_27 6 yıl
Fiyatı iyi duruyor bence
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