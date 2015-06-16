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Dünyanın en akıllı mikrofonu / ses kaytı cihazı olarak lanse edilen Instamic, destek aramaya başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en akıllı mikrofonu / ses kaytı cihazı olarak lanse edilen Instamic, destek aramaya başladı
 
Kickstarter benzeri çalışma yapısıyla birçok projeye destek aramaya devam eden Indiegogo, dünyanın en akıllı mikrofonu / ses kaytı cihazı olarak lanse edilen Instamic'e de ev sahipliği yapmaya başladı.
GoPro'nun kamera tarafında yaptığını mikrofon dünyasında başarmayı hedefleyen Instamic, temel olarak 38 x 12.7 x 25.4 mm boyutlarına sahip oldukça kompakt bir ses kayıt birimi. Bu ufak gövdesinde yer alan MEMS mikrofonuyla 48 kHz / 24 bit kayıt ses kaydı gerçekleştirebilen ve dahili li-ion bataryasıyla yaklaşık 4 saat çalışma gösteren ürün, her türlü ayar ve kontrolü Bluetooth 4.0 üzerinden bağlandığı akıllı telefon uygulamasıyla yerine getirebiliyor ve siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor.
Waw kayıt formatını kullanan ve Dual Mono ile Stereo kayıt modlarında 2 saat boyunca kullanılabilen Instamic, suya karşı dayanıklı gövdesiyle zorlu hava şartlarında da aktif olarak kullanılabiliyor. Teknik altyapısı sayesinde profesyonel işler yanında kişisel hayatın kaydı amaçlı da kullanılabilen mikrofon, sadece 1 saniye içerisinde açılarak çalışmaya hazır hale gelebiliyor ve istenilen hemen her türkü noktaya rahatlıka konumlandırılabiliyor.
Indiegogo üzerinde 50,000$ bağış hedefiyle yola çıkan ve şimdiye kadar 10,000$ toplamayı başaran Instamic, yapılacak en az 99$ bağış ile elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Not: Videonun sesleri Instamic ile kaydedilmiştir. 

https://www.indiegogo.com/projects/instamic-the-smart-small-gopro-of-microphones#/story Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
odyssa 4 yıl
3d sesle çok ilgileniyorum. ancak türkiyede nasıl yapıldığıyla ilgili güzel bir yazı bulamadım.
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neo01470 4 yıl
Çok iyi
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