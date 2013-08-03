Dünyanın en büyük fotoğrafını çeken 360Cities ekibi, bu sefer Tokyo'yu 180 Gigapixel çözünürlüğünde görüntüledi

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Geçtiğimiz Şubat ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan British Telekom Kulesi üzerinden 48,640 farklı fotoğraf kullanarak hazırladığı 320 Gigapixel çözünürlüğe sahip fotoğraf ile dünyanın en büyük panorama fotoğraf rekorunu elde eden 360Cities ekibi, bu sefer benzer bir çalışmayı Tokyo şehri için gerçekleştirdi.
Şehrin en yüksek noktalarından "Tokyo Kulesi (333 metre / 4000 ton)" üzerinde Canon EOS 7D DSLR fotoğraf makinesi, Canon EF 400mm F/2.8L lens modeli ve Clauss Rodeon VR Head ST robot panorama aparatı kullanılarak çekilen 10,000 farklı fotoğraftan hazırlanan 180 Gigapixel çözünürlüğünde yeni Tokyo manzarası, Fujitsu’nun Celsius R920 (12 çekirdekli işlemci, 192 GB RAM) iş istasyonu üzerinde 12 hafta süren bir düzenleme süreci sonucunda elde edilmiş.
Dünyanın en büyüğü olamayan ancak Tokyo'nun en büyük fotoğrafı olma unvanını kazanan 600.000 x 300.000 piksel çözünürlüğündeki fotoğrafa buradan ulaşarak, Tokyo’nun ayrıntılarını ve günlük yaşamını rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.
http://360gigapixels.com/tokyo-tower-panorama-photo/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Benimde dikkatimi çekti. Amma çok mezarlık var. Hadi mezarlığa şaşırmadımda , mezarlıklarla bukadar iç içe yaşamalarına şaşırdım :D
Çatıyı spor sahası yapmışlar... (Animelerde gördüğümüz okullar)
Tren kültürü çekirdekten aşılanıyor... (Bende ilk olarak araba değil, tren almaya karar verdim.)
Bizdeki adetler Japonlarda da varmış...
Japonlar Prius'u çok sevmiş gibi... Gerçi Alman arabası da çok sayıda var.
oi41.tinypic.com/...
Bunumu diyorsun ? Bu arada elindeki silahmı onun ? :D
img13.imageshack.us/...
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Fotoğraf Makineleri, Tokyo