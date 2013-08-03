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Dünyanın en büyük fotoğrafını çeken 360Cities ekibi, bu sefer Tokyo'yu 180 Gigapixel çözünürlüğünde görüntüledi

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük fotoğrafını çeken 360Cities ekibi, bu sefer Tokyo'yu 180 Gigapixel çözünürlüğünde görüntüledi
Geçtiğimiz Şubat ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan British Telekom Kulesi üzerinden 48,640 farklı fotoğraf kullanarak hazırladığı 320 Gigapixel çözünürlüğe sahip fotoğraf ile dünyanın en büyük panorama fotoğraf rekorunu elde eden 360Cities ekibi, bu sefer benzer bir çalışmayı Tokyo şehri için gerçekleştirdi.
Şehrin en yüksek noktalarından "Tokyo Kulesi (333 metre / 4000 ton)" üzerinde Canon EOS 7D DSLR fotoğraf makinesi, Canon EF 400mm F/2.8L lens modeli ve Clauss Rodeon VR Head ST robot panorama aparatı kullanılarak çekilen 10,000 farklı fotoğraftan hazırlanan 180 Gigapixel çözünürlüğünde yeni Tokyo manzarası, Fujitsu’nun Celsius R920 (12 çekirdekli işlemci, 192 GB RAM) iş istasyonu üzerinde 12 hafta süren bir düzenleme süreci sonucunda elde edilmiş.
Dünyanın en büyüğü olamayan ancak Tokyo'nun en büyük fotoğrafı olma unvanını kazanan 600.000 x 300.000 piksel çözünürlüğündeki fotoğrafa buradan ulaşarak, Tokyo’nun ayrıntılarını ve günlük yaşamını rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

http://360gigapixels.com/tokyo-tower-panorama-photo/ Yorum Yaz
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ConCarnage 5 yıl en beğenilen
hani drift yapan yok :D
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FFadeleSS 5 yıl
ben evde oturup popo büyütürken adamlar neler yapıyor
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Citizem 5 yıl
Kotalılar Girmesin !
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1 Avatar
BrainDamaged 5 yıl
ConCarnage
hani drift yapan yok :D


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malumatfuruş 5 yıl
iyi oldu tokyo'yu da dolaştık yerimizden kalkmadan. zaten yerimizden kalksak bu kadarını bile göremezdik.
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SilenthillDream 5 yıl
download edebilme imkanımız yokmu bu güzel resmi :) yalnız flash olarak tabiki
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ziper_gazi_ 5 yıl
o diilde canonu nikonu üreten adamlar bunu yapmıyor dışarıdan gelip yapıp gidiyorlar.. ilginç.
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sinekbaba 5 yıl
Vay anasını sayın seyirciler
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TeufeL-07 5 yıl
iakgul
Neredeyse km2 başına 3 mezarlık var çok enteresan

Benimde dikkatimi çekti. Amma çok mezarlık var. Hadi mezarlığa şaşırmadımda , mezarlıklarla bukadar iç içe yaşamalarına şaşırdım :D
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Mr. Jingles 5 yıl
Burada da benzer bir hata var.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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zonemaster 5 yıl

Çatıyı spor sahası yapmışlar... (Animelerde gördüğümüz okullar)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Tren kültürü çekirdekten aşılanıyor... (Bende ilk olarak araba değil, tren almaya karar verdim.)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bizdeki adetler Japonlarda da varmış...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Japonlar Prius'u çok sevmiş gibi... Gerçi Alman arabası da çok sayıda var.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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Piêr Dé Sans 5 yıl
Bug bulduk diyen arkadaşlar çıksın 20 tane fotoğraf çekip panorama yapsında biz de görelim. bilmem kaç bin fotoğra çekmişler. İllaki birleştirirken böyle hatalar çıkacak. Kolaymış gibi b.k atmışsınız bir de .
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onur01651 5 yıl
Adam atmış babak bacak üstüne, keyfe bak

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TeufeL-07 5 yıl
frostburn
Beyaz ceketli siyah sırt çantalı ak saçlı amcayı bulana modem hediye ediyorum ! caps atıp burda paylaşın :D

Bunumu diyorsun ? Bu arada elindeki silahmı onun ? :D
img13.imageshack.us/...
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