Dünyanın en büyük güneş enerjisi merkezi binlerce kuşun yanarak ölmesine sebep oluyor





Dünyada en önemli yaşam kaynaklarımızdan birisi elektrik ve elektriği de genelde barajlardan elde ediyoruz. Ancak yüksek işletim maliyetleri ve suyun gelecekte yeteri kadar bulunamayacağı ihtimali insanları farklı alternatifler aramaya itti.





En önemli iki alternatif güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi. Bu iki yönteme büyük yatırımlar yapılıyor ve çevreye zarar vermemesi ile övünülüyor. Ancak pek çok bilim adamı bu iki alternatif yöntemin etrafındaki doğaya çok büyük zarar verdiğini dile getiriyor. Şimdi ise hükümet bazında bu zararlar araştırılmaya başlandı.





Dünyanın en büyük güneş enerjisi merkezi kabul edilen BrightSource Energy, ABD'de Ivanpah bölgesinde yer alıyor. Merkezde bulunan 300 binden fazla ayna güneş ışıklarını tek bir noktaya topluyor ve bu noktadaki buhar türbini ışıkları elektrik enerjisine çeviriyor.





Ancak daha merkez açılmadan önce doğal yaşama büyük darbe vuracağı için kampanyalar başlatılmıştı. Son olarak eyalet yönetimi ve ABD Balık ve Doğal Yaşam servisi konuya el attı.





Yapılan araştırmalara göre bu dev tesis hem böceklerin hem de kuşların yanılarak içerisine doğru uçmasına neden oluyor ve bu canlılar ortamdaki sıcağın etkisiyle yanarak ölüyor. Uzmanlar yılda 28 bin canlının bu tesis içerisinde öldüğünü belirtiyor.





Kaliforniya eyaleti ve bahse konu servis şikayetleri uzun uzadıya inceleyecek ve tesisin sahibi olan şirkete bazı yaptırımlar uygulayabilecek. Bunlar arasında yeni güneş enerjisi tesislerine izin vermemek de bulunuyor. Arizona'da nadir bulunan kuş türlerinin uçuş güzergahına bir güneş enerjisi tesis kurmak isteyen şirket için bu karar büyük önem taşıyor.

http://sploid.gizmodo.com/the-worlds-largest-solar-plant-is-killing-birds-meltin-1525107821