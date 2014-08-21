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Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en büyük güneş enerjisi merkezi binlerce kuşun yanarak ölmesine sebep oluyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük güneş enerjisi merkezi binlerce kuşun yanarak ölmesine sebep oluyor

Dünyada en önemli yaşam kaynaklarımızdan birisi elektrik ve elektriği de genelde barajlardan elde ediyoruz. Ancak yüksek işletim maliyetleri ve suyun gelecekte yeteri kadar bulunamayacağı ihtimali insanları farklı alternatifler aramaya itti. 

En önemli iki alternatif güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi. Bu iki yönteme büyük yatırımlar yapılıyor ve çevreye zarar vermemesi ile övünülüyor. Ancak pek çok bilim adamı bu iki alternatif yöntemin etrafındaki doğaya çok büyük zarar verdiğini dile getiriyor. Şimdi ise hükümet bazında bu zararlar araştırılmaya başlandı.

Dünyanın en büyük güneş enerjisi merkezi kabul edilen BrightSource Energy, ABD'de Ivanpah bölgesinde yer alıyor. Merkezde bulunan 300 binden fazla ayna güneş ışıklarını tek bir noktaya topluyor ve bu noktadaki buhar türbini ışıkları elektrik enerjisine çeviriyor. 

Ancak daha merkez açılmadan önce doğal yaşama büyük darbe vuracağı için kampanyalar başlatılmıştı. Son olarak eyalet yönetimi ve ABD Balık ve Doğal Yaşam servisi konuya el attı. 

Yapılan araştırmalara göre bu dev tesis hem böceklerin hem de kuşların yanılarak içerisine doğru uçmasına neden oluyor ve bu canlılar ortamdaki sıcağın etkisiyle yanarak ölüyor. Uzmanlar yılda 28 bin canlının bu tesis içerisinde öldüğünü belirtiyor. 

Kaliforniya eyaleti ve bahse konu servis şikayetleri uzun uzadıya inceleyecek ve tesisin sahibi olan şirkete bazı yaptırımlar uygulayabilecek. Bunlar arasında yeni güneş enerjisi tesislerine izin vermemek de bulunuyor. Arizona'da nadir bulunan kuş türlerinin uçuş güzergahına bir güneş enerjisi tesis kurmak isteyen şirket için bu karar büyük önem taşıyor.  

http://sploid.gizmodo.com/the-worlds-largest-solar-plant-is-killing-birds-meltin-1525107821 Yorum Yaz
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jüpiter 5 yıl en beğenilen
Yazık hayvanlara. İnsanoğlu elini attığı yeri mahvediyor. Yeryüzündeki en büyük tehlike insan, çıkarı için herşeyi yok edebilir sonrasını düşünmeden.
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DH Misafiri 3 yıl
Merhabalar bende gunes enerjisi tarlalarindan tereddutlerim var mersin ve ilcelerinde enaz 100 donum olmak kaydiyla tarla satinaliyorlar ve bu aldiklari arazinin 4 km yakininda koy var koylunun tarim alanlari var bolge zaten iklim yonunden az yagis alan bir bolge bu gunes tarlalari kuruldugu zaman bu koylerde yasam surdulebilirmi yaz sicakigini etkileyebilecegi ve tarimi oldurecegi konusunda buyuk endise tasiyorum.onun icin kurulacak yerin yerlesim yerlerine yakin olmayan ve degisecek sicaklik larin yel ve ruzgar yoluyla yasam bolgesini etkilemeyek! bolgelere kurulmasi dusuncesindeyim.gorusleri olanlar yazarlarsa memnun olurum.tesekkurler
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hastavegenc 4 yıl
Adam gibi herşeyi hesaplı kitaplı koyarsan kayda değer bir zararı olmaz heralde... Neymiş kuşların göç yolundamıymış... Allah-u Te'ala o kuşlara demiş ki "Buradan uçacaksın bu yoldan göçünü gerçekleştireceksin çünkü bu yol senin için daha uygun, en zararsız, en sağlıklı(yüksek ihtimalle)... Sana en az zarar gelmesi için ve uçtuğun yerlere en yüksek faydayı bu yoldan sağlamak için bu güzergahtan uçmalısın..."
O panelleri kuracak başka yer mi yok orası daha mı verimli... İyi o fazladan kazandığın
O bir kaç megawatt yerine kimbilir neler kayberdersin o kuşlar için....
O zaman bi senaryo daha yazalım akarsu hareket enerjisi ile(hidroelektrik) üretilecek olan enerji de hareketli su içindeki mikroorganizmaların zarar görmesine sebep olur. Boruya girecek de kanala girecek de türbin kanatlarına çarpacak da çıkacak da bilmem ne... Her şey adam gibi olursa Allah'ın sana verdiği zararsız enerjiyi çıkarın için zararlı hale getirme...
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link33 4 yıl
aynısından mersin toroslar ilçesinde mevcut.
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Mamarink 5 yıl
bayağı zamandır alternatif enerji ile ilgileniyorum.doğrusu bayağı bilgi edindim.ve bu bilgilerin arasında belkide en ilginci alternatif enerjinin doğaya az veya çok zarar vermesiydi.olabilir.bu elektrik insanlar için kullanılacak.insanlar kuşlardan daha değersiz değildir.
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fthkn 5 yıl
Bana taraflı ve bilinçaltı bir haber olarak geliyor böyle şeyler. 28 bin canlı ölmüş hem de. Yalana bak. Bugüne kadarpetrol kaynaklı kirlilik ve ölümler için hiç böyle haberler çıktığını görmemiştim. Güneş enerjisi alternatif değil ana enerji kaynağıdır. Kapitalizm son 100 yıldır petrol ve baraj gibi alternatif kaynakları yönetiminde tutarak kendi rantını korumayı hep başarıyor. SAnırım güneş bu rantı bozacak hepsi korkuyor. Kimsenin danışıklı haber yaptığını söylemiyorum burda ama içeriğini irdelemeden haber yapılmaması gerektiğini söylüyorum.
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HyperAkif 5 yıl
Teknoloji geliştikçe doğayı mahvediyoruz teknoloji en üst seviyeye geldiğine insanlar büyük gelişmelerle beraber uyanacaklar ve dünyanın kurtuluşu için tek çarenin tüm teknolojiyi yok etmek olduğunu anlayacaklar
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SpeedySturm 5 yıl
Ben filmlerden degil tamamen belgesellerden ogrendiklerimi aktardim sizin bilgileriniz bunlarin ustundeyse saygi duyarim
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dergul 5 yıl
nükleer atıkları saklanmasıyla ilgili işlemleri, bernard l. cohen'nin çok geç olmadan isimli kitabından öğrendim. bazıları nükleer enerji taraflı bir kitap olmakla suçlasa da, çok mantıklı eleştirileri var. eğer diğer tarafın görüşlerini de öğrenmek istersen, çok güzel bir kitaptır.
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tda 1562q 5 yıl
Yapacak bişe yok elektirik daha önemli geziciler bastı burayı öyle zannediyorum...
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dergul 5 yıl tda 1562q
tda 1562q

Yapacak bişe yok elektirik daha önemli geziciler bastı burayı öyle zannediyorum...



yapacak çok şey var, ama bazılarının işine gelmiyor. elektrik enerjisini üretmek önemlidir, ama bu züccaciye dükkanına dalan fil gibi hareket etmemizi gerektirmiyor. bilim her zaman çözüm üretebilir, ama insanlar verimliliği, sadece mali açıdan düşündürüyor.

doğayı korumak, siyasi bir hareket değil, hayatta kalma mücadelesidir. doğaya karşı, yaptığınız her eylemin geri tepmesi vardır. kuş gribinden korunmak için, kanatlı hayvanlar telef edilir, keneler vasıtasıyla kırım kongo hastalığı tavan yapar. yağmur ormanlarını keserek arazi açmaya kalkarsınız, aids, ebola gibi virüsler fink atar. endüstriyel balıkçılıkla, balık kaynaklarını tüketirsiniz, yoksullaşan halklar korsanlığa başlar. new york belediyesi, farelerle mücadele etmek için, sokakalardan temizledikleri köpeklerden medet umuyorlar.
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DH Misafiri 5 yıl
Nükleer enerjisi rüzgar ve güneş enerjisinden daha temiz bir enerji çeşitidir...
Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinin dezavantajlarını aklınla düşünürsen anlarsın...
- Devasa alanlara kuracaksın ki 1 nükleer enerji santraline denk enerji elde edesin.
- Evimizdeki kalem pilleri bile atamıyoruz yokedemiyoruz ordaki bataryalar ne olacak? Bu bataryaları kaç yüz tane firma üretecek?
- Rüzgar trübinlerini santrallerini bataryalarını kaç yüz tane firma üretecek? Bunların atıkları nereye gidecek?
- Tüm dünya temiz dediğiniz güneş enerji sistemine geçtiğinde yer kabuğu eskisine oranla çok daha az güneş ışınlarına maruz kalacak? Buz çağını bile getirebilir! Sonuçta 1m2 alana kurulmuyor. On binlerce metrelik alanları kaplayacaklar...
iklim koşulları değişecek diye geçer gider....
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SpeedySturm 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Nükleer enerjisi rüzgar ve güneş enerjisinden daha temiz bir enerji çeşitidir...
Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinin dezavantajlarını aklınla düşünürsen anlarsın...
- Devasa alanlara kuracaksın ki 1 nükleer enerji santraline denk enerji elde edesin.
- Evimizdeki kalem pilleri bile atamıyoruz yokedemiyoruz ordaki bataryalar ne olacak? Bu bataryaları kaç yüz tane firma üretecek?
- Rüzgar trübinlerini santrallerini bataryalarını kaç yüz tane firma üretecek? Bunların atıkları nereye gidecek?
- Tüm dünya temiz dediğiniz güneş enerji sistemine geçtiğinde yer kabuğu eskisine oranla çok daha az güneş ışınlarına maruz kalacak? Buz çağını bile getirebilir! Sonuçta 1m2 alana kurulmuyor. On binlerce metrelik alanları kaplayacaklar...
iklim koşulları değişecek diye geçer gider....

Yav he he. Ruzgar turbininin bataryasina atik diyen saklanmasini dert eden adam nukleer atiklari dusunemiyor
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doctor_bey 5 yıl
Kuşlar ölmemeli,kuşsuz bi dünya düşünülemez
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Virtual Reality 5 yıl
Etrafına file yapmak çok mu zor
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carter 5 yıl
Kendimize fayda sağlayalım derken Dünya'yı da yok etmeye devam ediyoruz.
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Portraitclub 5 yıl
Doğa dostumu doğa düşmanı mı?
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