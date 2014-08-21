Dünyanın en büyük güneş enerjisi merkezi binlerce kuşun yanarak ölmesine sebep oluyor

Haber Editörü
Dünyada en önemli yaşam kaynaklarımızdan birisi elektrik ve elektriği de genelde barajlardan elde ediyoruz. Ancak yüksek işletim maliyetleri ve suyun gelecekte yeteri kadar bulunamayacağı ihtimali insanları farklı alternatifler aramaya itti.
En önemli iki alternatif güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi. Bu iki yönteme büyük yatırımlar yapılıyor ve çevreye zarar vermemesi ile övünülüyor. Ancak pek çok bilim adamı bu iki alternatif yöntemin etrafındaki doğaya çok büyük zarar verdiğini dile getiriyor. Şimdi ise hükümet bazında bu zararlar araştırılmaya başlandı.
Dünyanın en büyük güneş enerjisi merkezi kabul edilen BrightSource Energy, ABD'de Ivanpah bölgesinde yer alıyor. Merkezde bulunan 300 binden fazla ayna güneş ışıklarını tek bir noktaya topluyor ve bu noktadaki buhar türbini ışıkları elektrik enerjisine çeviriyor.
Ancak daha merkez açılmadan önce doğal yaşama büyük darbe vuracağı için kampanyalar başlatılmıştı. Son olarak eyalet yönetimi ve ABD Balık ve Doğal Yaşam servisi konuya el attı.
Yapılan araştırmalara göre bu dev tesis hem böceklerin hem de kuşların yanılarak içerisine doğru uçmasına neden oluyor ve bu canlılar ortamdaki sıcağın etkisiyle yanarak ölüyor. Uzmanlar yılda 28 bin canlının bu tesis içerisinde öldüğünü belirtiyor.
Kaliforniya eyaleti ve bahse konu servis şikayetleri uzun uzadıya inceleyecek ve tesisin sahibi olan şirkete bazı yaptırımlar uygulayabilecek. Bunlar arasında yeni güneş enerjisi tesislerine izin vermemek de bulunuyor. Arizona'da nadir bulunan kuş türlerinin uçuş güzergahına bir güneş enerjisi tesis kurmak isteyen şirket için bu karar büyük önem taşıyor.
http://sploid.gizmodo.com/the-worlds-largest-solar-plant-is-killing-birds-meltin-1525107821 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O panelleri kuracak başka yer mi yok orası daha mı verimli... İyi o fazladan kazandığın
O bir kaç megawatt yerine kimbilir neler kayberdersin o kuşlar için....
O zaman bi senaryo daha yazalım akarsu hareket enerjisi ile(hidroelektrik) üretilecek olan enerji de hareketli su içindeki mikroorganizmaların zarar görmesine sebep olur. Boruya girecek de kanala girecek de türbin kanatlarına çarpacak da çıkacak da bilmem ne... Her şey adam gibi olursa Allah'ın sana verdiği zararsız enerjiyi çıkarın için zararlı hale getirme...
yapacak çok şey var, ama bazılarının işine gelmiyor. elektrik enerjisini üretmek önemlidir, ama bu züccaciye dükkanına dalan fil gibi hareket etmemizi gerektirmiyor. bilim her zaman çözüm üretebilir, ama insanlar verimliliği, sadece mali açıdan düşündürüyor.
doğayı korumak, siyasi bir hareket değil, hayatta kalma mücadelesidir. doğaya karşı, yaptığınız her eylemin geri tepmesi vardır. kuş gribinden korunmak için, kanatlı hayvanlar telef edilir, keneler vasıtasıyla kırım kongo hastalığı tavan yapar. yağmur ormanlarını keserek arazi açmaya kalkarsınız, aids, ebola gibi virüsler fink atar. endüstriyel balıkçılıkla, balık kaynaklarını tüketirsiniz, yoksullaşan halklar korsanlığa başlar. new york belediyesi, farelerle mücadele etmek için, sokakalardan temizledikleri köpeklerden medet umuyorlar.
Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinin dezavantajlarını aklınla düşünürsen anlarsın...
- Devasa alanlara kuracaksın ki 1 nükleer enerji santraline denk enerji elde edesin.
- Evimizdeki kalem pilleri bile atamıyoruz yokedemiyoruz ordaki bataryalar ne olacak? Bu bataryaları kaç yüz tane firma üretecek?
- Rüzgar trübinlerini santrallerini bataryalarını kaç yüz tane firma üretecek? Bunların atıkları nereye gidecek?
- Tüm dünya temiz dediğiniz güneş enerji sistemine geçtiğinde yer kabuğu eskisine oranla çok daha az güneş ışınlarına maruz kalacak? Buz çağını bile getirebilir! Sonuçta 1m2 alana kurulmuyor. On binlerce metrelik alanları kaplayacaklar...
iklim koşulları değişecek diye geçer gider....
Yav he he. Ruzgar turbininin bataryasina atik diyen saklanmasini dert eden adam nukleer atiklari dusunemiyor
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3994 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Alternatif Enerji