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Dünyanın en büyük hava aracı 3 hafta boyunca uçabilecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük hava aracı 3 hafta boyunca uçabilecek

Havacılık sektöründe yaşanan son dönemdeki gelişmeler sektörün her alanında kendisini belli ediyor. Bir dönem felaketlerle hafızalara kazınan zeplin endüstrisi de bu imajını silmeye çalışıyor.

Hybrid Air Vehicles (HAV) geliştirilen yeni bir zeplin, geleceğin hava aracı olarak tanımlanıyor ve dünyanın en büyük hava aracı ünvanının da sahibi. Uçtan uca 90 metre uzunluğa sahip olan zeplin, 200 tona kadar yük taşıyabiliyor ve yaklaşık 3 hafta havada kalabiliyor.

Zpelinin tasarımında uçak ve helikopter ögeleri harmanlanmış. İki loblu bir tasarıma sahip olan zeplin tüp şeklinde pervaneler ve büyük kanatlar kullanıyor. Böylece en düşük enerji tüketimi ile yük taşınabiliyor veya havada gözlem yapılabiliyor.

HAV yeni zeplini ile özellikle iletişimin hayati önem taşıdığı askeri operasyonlarda gerekli iletişim istasyonlarını taşımayı veya Kanada, Afrika gibi ulaşılması zor bölgelere sahip ülkelerde kargo transferi gerçekleştirmeyi amaçlıyor. 

Projenin bedeli 50 milyon dolar civarında. Airbus'un benzer bir kargo zeplini projesi birkaç yüz milyon dolar maliyete sahip olduğu için HAV kendi zeplininin oldukça ekonomik olacağını belirtiyor. HAV ayrıca 120 metre uzunluğa sahip Airlander 50 adlı yeni bir kargo zeplini için de çalışmalara başlayacak. 

http://www.geek.com/news/worlds-largest-aircraft-can-fly-for-three-weeks-straight-1586400/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aceleciburak 5 yıl en beğenilen
şu haberi okuyunca Fringe Dizisi ve Paralel evrendeki Amerika aklıma geldi... her yer zeplin doluydu dizide ...
90 lı yılların sonunda reklam amaçlı İstanbulda çok uçurulurdu ama sonrasında yasaklanması kötü oldu ...
keşke tekrar turistik amaçlı uçuşlar başlasa özellikle istanbul boğazında gezi muhteşem olur diye düşünüyorum ...
şu haberi okuyunca Fringe Dizisi ve Paralel evrendeki Amerika aklıma geldi... her yer zeplin doluydu dizide ...90 lı yılların sonunda reklam amaçlı İstanb...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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WeiLSiDe 5 yıl
200 ton taşıyomuş esprisi bu tanklar hatta daha büyük araçlar transfer edilebilecek hemde düşük maliyetle.
Askeri yatırım kısacası tabi yerleşik hayatta da kullanılabilir.
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arel.gr 5 yıl
uctugu gun haberi okumak istiyorum.
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Kuheylan12 5 yıl
Zeplinin de kendine göre avantajları ve dezavantajları var.
Avantajları: Daha az maliyet ve uzun süre ile gözetleme, keşif görevlerini icra ederler. Askeri kullanımlarda üzerlerine radar ve silah sistemleri takılmak isteniyor, bu da maaliyet açısından uzun süreli görevlerde yine etkinlik sağlıyor.
Dezavantajları: Kötü hava şartlarında görev yapamıyorlar. Bu da onların en büyük eksiği. Rüzgara, yağmura gelemiyorlar.
Bizim ordumuz da bir dönem bunlardan almayı ve hatta yapmayı düşündü. Ancak Doğu ve G.Doğu Anadolu gibi bölgelerde hava koşulları ve coğrafi şartlar elvermediği için iptal edildi.
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aspirin_00 5 yıl
ondan olsa olsa kargo aracı olur.
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DH Misafiri 5 yıl
Rüzgarlı havada ne olacak?
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frostburn 5 yıl
Aaaaaaa zeplinler geri geldiğine göre , şimdi biz sevimli çıtır kızıl Olivia Dunham'ın olduğu parelel evrende yaşıyormuşuz?
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bernoulli77 5 yıl
Red Alert geldi aklıma :)
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tenghis 5 yıl
Yüksek hızlı rüzgarlara karşı nasıl bir sistemi var acaba. Yelken gibi sürüklenir bu.
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scot 5 yıl
bi fırtınalık işi var :)
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seven44 5 yıl
Çok güzel
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mehmedaltair 5 yıl
Çok güzel

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