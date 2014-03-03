Dünyanın en büyük hava aracı 3 hafta boyunca uçabilecek





Havacılık sektöründe yaşanan son dönemdeki gelişmeler sektörün her alanında kendisini belli ediyor. Bir dönem felaketlerle hafızalara kazınan zeplin endüstrisi de bu imajını silmeye çalışıyor.





Hybrid Air Vehicles (HAV) geliştirilen yeni bir zeplin, geleceğin hava aracı olarak tanımlanıyor ve dünyanın en büyük hava aracı ünvanının da sahibi. Uçtan uca 90 metre uzunluğa sahip olan zeplin, 200 tona kadar yük taşıyabiliyor ve yaklaşık 3 hafta havada kalabiliyor.





Zpelinin tasarımında uçak ve helikopter ögeleri harmanlanmış. İki loblu bir tasarıma sahip olan zeplin tüp şeklinde pervaneler ve büyük kanatlar kullanıyor. Böylece en düşük enerji tüketimi ile yük taşınabiliyor veya havada gözlem yapılabiliyor.





HAV yeni zeplini ile özellikle iletişimin hayati önem taşıdığı askeri operasyonlarda gerekli iletişim istasyonlarını taşımayı veya Kanada, Afrika gibi ulaşılması zor bölgelere sahip ülkelerde kargo transferi gerçekleştirmeyi amaçlıyor.





Projenin bedeli 50 milyon dolar civarında. Airbus'un benzer bir kargo zeplini projesi birkaç yüz milyon dolar maliyete sahip olduğu için HAV kendi zeplininin oldukça ekonomik olacağını belirtiyor. HAV ayrıca 120 metre uzunluğa sahip Airlander 50 adlı yeni bir kargo zeplini için de çalışmalara başlayacak.

http://www.geek.com/news/worlds-largest-aircraft-can-fly-for-three-weeks-straight-1586400/