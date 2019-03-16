Yumurta kabuklarından enerji depolama çözümü

Yumurta kabuklarından endüstri ve bilim dünyasında birçok yerde faydalanılıyor. Lastik katkı ve karbon yakalama maddesi ile bioplastik içerik olarak kullanılan kabukların bir başka kullanım alanı daha olabileceği ortaya çıktı. Bilim insanları, yumurta kabuklarının; çevre dostu ve ucuz bir enerji depolama ortamı olarak kullanılabileceğini belirlediler.

Uluslararası araştırmacılardan oluşan ekip faaliyetlerine tavuk yumurtalarına ait kabukları kullanarak başlamışlar. Toplanan kabuklar iyice yıkanıp kurutulduktan sonra ince bir toz haline getirilmiş. Elde edilen tozun, kabuğun kalsiyum karbonat içeren dış kısmı ile iç kısmında bulunan ve protein açısından zengin olan zar dokuyu ihtiva ettiği belirtiliyor.

Elde edilen madde daha sonra, su içermeyen elektrolit içinde bulunan lityum metal anota karşı negatif elektrot olarak kullanılmış. 1000 kez yapılan doldurma/boşaltma testleri neticesinde ise pilin kapasite tutma oranının %92 olduğu görülmüş.

Bilim insanları, kalsiyum karbonatın lityumu depolama özelliği sayesinde eldi edildiği belirtilen enerji saklama özelliği ile düşük maliyetli lityum iyon kapasitörler üretilebileceğini ifade ediyorlar.

Araştırma ekibinden Prof. Maximilian Fichtner’e göre her geçen gün, doğal maddelerin elektrokimyasal depolama sistemleri üretimine uygun hatta bazen çok uygun olduğuna dair yeni örneklerle karşılaşıyoruz.

https://newatlas.com/eggshell-energy-storage/58875/#gallery