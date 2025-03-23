Çin, Ay’ın uzak tarafına dev bir radyo teleskobu inşa etmeyi planlıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin, evrenin erken dönemlerini araştırmak amacıyla Ay’ın Dünya’dan görünmeyen uzak tarafına dev bir radyo teleskop dizisi kurmayı planlıyor. Bu proje hayata geçirilirse, Ay yüzeyindeki ilk işlevsel radyo gözlemevi olacak.

South China Morning Post’un (SCMP) haberine göre, Çin’in önerdiği Ay teleskobu, kelebeğe benzeyen 7.200 anten içerecek. Bu antenler, ultra uzun dalga boyundaki kozmik sinyalleri yakalamak için tasarlanacak. Bilim insanları, bu sinyallerin evrenin en karanlık dönemlerine, hatta ilk yıldızların oluşmasından önceki zaman dilimine ışık tutabileceğini düşünüyor.

Dünya’nın atmosferi bu tür sinyalleri engellediğinden, Ay’ın uzak yüzü gökbilimciler için eşsiz bir gözlem noktası sunuyor. Çünkü burası Dünya’dan gelen radyo sinyali kirliliğinden tamamen korunmuş durumda.

Ay’da devasa bir gözlemevi kurulacak

Proje kapsamında, Çin Uzay Teknolojisi Akademisi ve Şanghay Astronomi Gözlemevi araştırmacıları, yaklaşık 30 kilometre genişliğinde ve 0,1 kilometrekarelik bir toplama alanına sahip bir radyo teleskop dizisi tasarladı.

Bu devasa yapı sayesinde hem evrenin "kozmik karanlık çağları" incelenebilecek hem de Güneş Sistemi dışındaki ötegezegenler keşfedilebilecek. Çin’in, önümüzdeki on yıl içinde bu teleskobu inşa etmeyi hedeflediği bildiriliyor. Böylesine büyük bir projeyi hayata geçirmek için Çin, Ay’a göndereceği insansız ve insanlı görevlerden faydalanacak. Bilim insanlarına göre, teleskobun inşası son derece karmaşık bir mühendislik süreci gerektiriyor. Bunun içinde bilimsel cihazlar, haberleşme uyduları, robot teknolojileri ve lojistik destek sistemleri yer alacak.

Tam Boyutta Gör Projenin üç aşamadan oluşması bekleniyor. İlk aşamada Chang’e 7 ve 8 görevleri kapsamında robotlar yardımıyla 16 test anteni yerleştirilecek. Bu süreç 1 ila 3 yıl sürecek ve kozmik karanlık çağlara dair ilk sinyallerin haritalanmasını sağlayacak. İkinci aşamada, Ay’a gönderilecek astronotlar, yaklaşık 100 antenlik ana bölümün kurulumuna yardımcı olacak. Son aşamada, Çin’in gelecekte inşa etmeyi planladığı Ay araştırma üssü aracılığıyla tam ölçekli anten ağı tamamlanacak. Tabi bunlar en mükemmel senaryolar için geçerli. Söz konusu uzay ve büyük bir proje olunca zamanlamalarda gecikme yaşanma olasılığı artıyor.

Ay’da gün batımının muazzam görüntüleri paylaşıldı 3 gün önce eklendi

Ay yüzeyinin engebeli yapısı nedeniyle, teleskop dizisinin kurulumu büyük bir mühendislik meydan okuması olarak görülüyor. Proje ekibi, geniş ve düz bir alan bulmanın zorluk yaratabileceğini belirtiyor.

NASA da benzer projeler üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör Ay’ın uzak tarafına teleskop kurma fikri yeni değil. 2021’de NASA’nın Yenilikçi İleri Düzey Kavramlar Programı kapsamında, Ay yüzeyindeki bir krater içine devasa bir tel örgü teleskop yerleştirilmesi planlanmıştı. NASA araştırmacıları 1 km genişliğinde bir çanağa sahip Lunar Crater Radio Telescope (LCRT) adlı bir proje önermişti. Bu yapının inşasında, Ay yüzeyinde hareket edebilen özel tırmanıcı robotlar kullanılacaktı. Ancak NASA, henüz bu projeyi uygulamaya koymuş değil. Eğer hayata geçirilirse, bu teleskop Güneş Sistemi’ndeki en büyük dolu açıklıklı radyo teleskobu olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Çin, Ay’ın uzak tarafına dev bir teleskop inşa etmeyi planlıyor