Çin, Ay’ın uzak tarafına dev bir radyo teleskobu inşa etmeyi planlıyor

South China Morning Post’un (SCMP) haberine göre, Çin’in önerdiği Ay teleskobu, kelebeğe benzeyen 7.200 anten içerecek. Bu antenler, ultra uzun dalga boyundaki kozmik sinyalleri yakalamak için tasarlanacak. Bilim insanları, bu sinyallerin evrenin en karanlık dönemlerine, hatta ilk yıldızların oluşmasından önceki zaman dilimine ışık tutabileceğini düşünüyor.
Dünya’nın atmosferi bu tür sinyalleri engellediğinden, Ay’ın uzak yüzü gökbilimciler için eşsiz bir gözlem noktası sunuyor. Çünkü burası Dünya’dan gelen radyo sinyali kirliliğinden tamamen korunmuş durumda.
Ay’da devasa bir gözlemevi kurulacak
Proje kapsamında, Çin Uzay Teknolojisi Akademisi ve Şanghay Astronomi Gözlemevi araştırmacıları, yaklaşık 30 kilometre genişliğinde ve 0,1 kilometrekarelik bir toplama alanına sahip bir radyo teleskop dizisi tasarladı.
Bu devasa yapı sayesinde hem evrenin "kozmik karanlık çağları" incelenebilecek hem de Güneş Sistemi dışındaki ötegezegenler keşfedilebilecek. Çin’in, önümüzdeki on yıl içinde bu teleskobu inşa etmeyi hedeflediği bildiriliyor. Böylesine büyük bir projeyi hayata geçirmek için Çin, Ay’a göndereceği insansız ve insanlı görevlerden faydalanacak. Bilim insanlarına göre, teleskobun inşası son derece karmaşık bir mühendislik süreci gerektiriyor. Bunun içinde bilimsel cihazlar, haberleşme uyduları, robot teknolojileri ve lojistik destek sistemleri yer alacak.
Ay yüzeyinin engebeli yapısı nedeniyle, teleskop dizisinin kurulumu büyük bir mühendislik meydan okuması olarak görülüyor. Proje ekibi, geniş ve düz bir alan bulmanın zorluk yaratabileceğini belirtiyor.
NASA da benzer projeler üzerinde çalışıyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!