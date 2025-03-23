Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, Ay’ın uzak tarafına dev bir radyo teleskobu inşa etmeyi planlıyor

    Çin, evrenin erken dönemlerini keşfetmek için Ay’ın uzak tarafına 7.200 antenli büyük bir radyo teleskop dizisi inşa etmek istiyor. NASA’nın da bu yönde planları bulunuyor.
    Çin, Ay’ın uzak tarafına dev bir teleskop inşa etmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Çin, evrenin erken dönemlerini araştırmak amacıyla Ay’ın Dünya’dan görünmeyen uzak tarafına dev bir radyo teleskop dizisi kurmayı planlıyor. Bu proje hayata geçirilirse, Ay yüzeyindeki ilk işlevsel radyo gözlemevi olacak.

    South China Morning Post’un (SCMP) haberine göre, Çin’in önerdiği Ay teleskobu, kelebeğe benzeyen 7.200 anten içerecek. Bu antenler, ultra uzun dalga boyundaki kozmik sinyalleri yakalamak için tasarlanacak. Bilim insanları, bu sinyallerin evrenin en karanlık dönemlerine, hatta ilk yıldızların oluşmasından önceki zaman dilimine ışık tutabileceğini düşünüyor.

    Dünya’nın atmosferi bu tür sinyalleri engellediğinden, Ay’ın uzak yüzü gökbilimciler için eşsiz bir gözlem noktası sunuyor. Çünkü burası Dünya’dan gelen radyo sinyali kirliliğinden tamamen korunmuş durumda.

    Ay’da devasa bir gözlemevi kurulacak

    Proje kapsamında, Çin Uzay Teknolojisi Akademisi ve Şanghay Astronomi Gözlemevi araştırmacıları, yaklaşık 30 kilometre genişliğinde ve 0,1 kilometrekarelik bir toplama alanına sahip bir radyo teleskop dizisi tasarladı.

    Bu devasa yapı sayesinde hem evrenin "kozmik karanlık çağları" incelenebilecek hem de Güneş Sistemi dışındaki ötegezegenler keşfedilebilecek. Çin’in, önümüzdeki on yıl içinde bu teleskobu inşa etmeyi hedeflediği bildiriliyor. Böylesine büyük bir projeyi hayata geçirmek için Çin, Ay’a göndereceği insansız ve insanlı görevlerden faydalanacak. Bilim insanlarına göre, teleskobun inşası son derece karmaşık bir mühendislik süreci gerektiriyor. Bunun içinde bilimsel cihazlar, haberleşme uyduları, robot teknolojileri ve lojistik destek sistemleri yer alacak.

    Çin, Ay’ın uzak tarafına dev bir teleskop inşa etmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Projenin üç aşamadan oluşması bekleniyor. İlk aşamada Chang’e 7 ve 8 görevleri kapsamında robotlar yardımıyla 16 test anteni yerleştirilecek. Bu süreç 1 ila 3 yıl sürecek ve kozmik karanlık çağlara dair ilk sinyallerin haritalanmasını sağlayacak. İkinci aşamada, Ay’a gönderilecek astronotlar, yaklaşık 100 antenlik ana bölümün kurulumuna yardımcı olacak. Son aşamada, Çin’in gelecekte inşa etmeyi planladığı Ay araştırma üssü aracılığıyla tam ölçekli anten ağı tamamlanacak. Tabi bunlar en mükemmel senaryolar için geçerli. Söz konusu uzay ve büyük bir proje olunca zamanlamalarda gecikme yaşanma olasılığı artıyor.

    Ay yüzeyinin engebeli yapısı nedeniyle, teleskop dizisinin kurulumu büyük bir mühendislik meydan okuması olarak görülüyor. Proje ekibi, geniş ve düz bir alan bulmanın zorluk yaratabileceğini belirtiyor.

    NASA da benzer projeler üzerinde çalışıyor

    Çin, Ay’ın uzak tarafına dev bir teleskop inşa etmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Ay’ın uzak tarafına teleskop kurma fikri yeni değil. 2021’de NASA’nın Yenilikçi İleri Düzey Kavramlar Programı kapsamında, Ay yüzeyindeki bir krater içine devasa bir tel örgü teleskop yerleştirilmesi planlanmıştı. NASA araştırmacıları 1 km genişliğinde bir çanağa sahip Lunar Crater Radio Telescope (LCRT) adlı bir proje önermişti. Bu yapının inşasında, Ay yüzeyinde hareket edebilen özel tırmanıcı robotlar kullanılacaktı. Ancak NASA, henüz bu projeyi uygulamaya koymuş değil. Eğer hayata geçirilirse, bu teleskop Güneş Sistemi’ndeki en büyük dolu açıklıklı radyo teleskobu olacak.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ayı yağı kullananların yorumları isuzu d-max en çok tutulan modeli kızlık bozma gizem akrostiş şok market çalışan yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Fe
    Samsung Galaxy S24 Fe
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum