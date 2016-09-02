Dünya'nın en eski fosilleri Grönland'da keşfedildi

Avustralya'lı jeologlar Grönland'daki çalışmalarında bazı çok ilginç ve oldukça eski yapıları keşfettiler. Keşifte ortaya çıkarılan mikropların oluşturduğu fosilleşen tümseklerin 3.6 milyar yaşında olduğu düşünülüyor. Bu da demek oluyor ki Dünya'da yaşam bilinenden daha öncesine, gezegenin 4.5 milyar yıl önceki oluşumundan hemen sonrasına dayanıyor.

Stromatolit olarak adlandırılan yapılar ilk olarak Grönland'ın Isua bölgesinde 2012 yılında keşfedilmiş. Bir zamanlar karın altında yer alan bu ilginç oluşumlar araştırmacıların hemen dikkatini çekmiş ve ilk gördüklerinde araştırmacılar bu yapıların benzersiz bir şeyi temsil ettiğinin farkına varmış.

Grup daha sonra bu yapıların analizini laboratuvarda gerçekleştirmiş. Bu analizler ise kayanın içerisinde 2 inç yüksekliğindeki konik yapıların mikrobiyal kökenli olduğunu ortaya çıkarmış. Bu aynı zamanda bilim insanlarının oluşumun tarihini tespiti için de kullanılmış.

Eğer bu buluşlar onaylanırsa, bu durum yeni keşfedilen fosillerin daha öncesinde Batı Avustralya'da bulunan 3.4 milyar yıllık stromatolitlerden de eski olduğunu gösterecek. Şu zamanana kadar o fosiller Dünya'nın en eskisi olarak kabul ediliyordu. Yaşamın Dünya'nın oluşumundan kısa süre sonra hala sıcak ve asteroidler tarafından bombalanırken başladığını da ortaya çıkaran Grönland fosilleri akıllara farklı soruları da getiriyor.

3700 milyon yıl önce Mars'ın hala ıslak olduğunu belirten Wollongong Üniversitesi jeologu Allen Nutman, Dünya'da görülen bu tarz ilk yaşam formlarının Mars tamamen kurumadan önce orada da yer almış olabileceğini belirtiyor.

http://www.nature.com/articles/nature19355.epdf?referrer_access_token=WnfG337dl_6-Gx_4UTJPvtRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0PBDDfPvpCw9WLgiasaWYlWK-x80cAQjLzXNgSjerxe-w8lr4IVbyo2RwizDTxOqpwSwwxHYKKFJATr_kwLPyN642FFDKHBdhI8zvGAJqysa1rls5XoGQz6h2xddFTezviGbfJBQM2qp_pzOutoVhuEqVczjTz9UQISTaNA2MamCt1KEk2cW9XOYyfhNDKndbmxD7HJnouaqH3RI3Is55ZAUHOMyoLLHZR0iyYPjf9Ng3Ld6wL8MoKfNTe3cYN-oumDYgixo6R-iNUJpu6i3bUv5A-m8sznZh