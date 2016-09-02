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Dünya'nın en eski fosilleri Grönland'da keşfedildi

Avustralya'lı bilim adamları Grönland'ın Isua bölgesinde 3.7 milyar yıllık mikroplar tarafından oluşturulmuş stromatolitler keşfetti. Dünya'nın en eskisi olan fosillere ait detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
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Avustralya'lı jeologlar Grönland'daki çalışmalarında bazı çok ilginç ve oldukça eski yapıları keşfettiler. Keşifte ortaya çıkarılan mikropların oluşturduğu fosilleşen tümseklerin 3.6 milyar yaşında olduğu düşünülüyor. Bu da demek oluyor ki Dünya'da yaşam bilinenden daha öncesine, gezegenin 4.5 milyar yıl önceki oluşumundan hemen sonrasına dayanıyor.
Stromatolit olarak adlandırılan yapılar ilk olarak Grönland'ın Isua bölgesinde 2012 yılında keşfedilmiş. Bir zamanlar karın altında yer alan bu ilginç oluşumlar araştırmacıların hemen dikkatini çekmiş ve ilk gördüklerinde araştırmacılar bu yapıların benzersiz bir şeyi temsil ettiğinin farkına varmış.
Grup daha sonra bu yapıların analizini laboratuvarda gerçekleştirmiş. Bu analizler ise kayanın içerisinde 2 inç yüksekliğindeki konik yapıların mikrobiyal kökenli olduğunu ortaya çıkarmış. Bu aynı zamanda bilim insanlarının oluşumun tarihini tespiti için de kullanılmış.
Eğer bu buluşlar onaylanırsa, bu durum yeni keşfedilen fosillerin daha öncesinde Batı Avustralya'da bulunan 3.4 milyar yıllık stromatolitlerden de eski olduğunu gösterecek. Şu zamanana kadar o fosiller Dünya'nın en eskisi olarak kabul ediliyordu. Yaşamın Dünya'nın oluşumundan kısa süre sonra hala sıcak ve asteroidler tarafından bombalanırken başladığını da ortaya çıkaran Grönland fosilleri akıllara farklı soruları da getiriyor.
3700 milyon yıl önce Mars'ın hala ıslak olduğunu belirten Wollongong Üniversitesi jeologu Allen Nutman, Dünya'da görülen bu tarz ilk yaşam formlarının Mars tamamen kurumadan önce orada da yer almış olabileceğini belirtiyor.

http://www.nature.com/articles/nature19355.epdf?referrer_access_token=WnfG337dl_6-Gx_4UTJPvtRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0PBDDfPvpCw9WLgiasaWYlWK-x80cAQjLzXNgSjerxe-w8lr4IVbyo2RwizDTxOqpwSwwxHYKKFJATr_kwLPyN642FFDKHBdhI8zvGAJqysa1rls5XoGQz6h2xddFTezviGbfJBQM2qp_pzOutoVhuEqVczjTz9UQISTaNA2MamCt1KEk2cW9XOYyfhNDKndbmxD7HJnouaqH3RI3Is55ZAUHOMyoLLHZR0iyYPjf9Ng3Ld6wL8MoKfNTe3cYN-oumDYgixo6R-iNUJpu6i3bUv5A-m8sznZh Yorum Yaz
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denizaya 3 yıl en beğenilen
Bukalemun

3.4Milyar yıl , bilmem kaç ışık yılı , yıldız , galaksi ve canlı. Hepsi kedidir kedi. :))


1400 yıl önce , bilmem kaç cihad savaş yılı , şeriat, hadis ve recm . Hepsi kedidir kedi. :))
Bukalemun3.4Milyar yıl , bilmem kaç ışık yılı , yıldız , galaksi ve canlı. Hepsi kedidir kedi. :))1400 yıl önce ...
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teramit 3 yıl
3.7 milyar yıl evrim geçir sonra git akepeye oy ver :)
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TheNewAtilla 3 yıl
"fosilleşen tümseklerin 3.6 milyar yaşında olduğu düşünülüyor. Bu da demek oluyor ki Dünya'da yaşam bilinenden daha öncesine, gezegenin 4.5 milyar yıl önceki oluşumundan hemen sonrasına dayanıyor."

4.5-3.6=0.9 yani 900 milyon yıl var arada. Hemen sonrası demek nedir aga
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teramit 3 yıl
3.7 milyar yıl evrim geçir sonra git akepeye oy ver :)
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tuago 3 yıl
Her fosil haberine balıklama atlayan evrimcilere bayılıyorum :)) Bilimi, inanç ve ideoloji nesnesine çevirmeye çalışan zavallılar.
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KaleyDeskop 3 yıl
babam 10 yıl önce bahçeyi kazıyordu, bir çok eski para buldu bazıları türk parası değildi, tabi bilmiyorduk kayboldu gitti, birde bir taş bulduk taş kare ve güzelce oyulmuştu hala bizde belki çok eski bir sandık ama taştan hiç içini açmak aklıma gelmedi, işte bizde bilim bu kadar :D
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matraxzalim 3 yıl
Stromatolitler (Yunanca stroma dan, yatak ve lithos, taş'tan) özellikle daha çok mavi-yeşil algler olarak bilinen siyanobakteri gibi mikroorganizmaların biyofilmlerinin tortu tanelerinin bir araya gelip yapışması, birikmesi ve donması ile sığ sularda oluşan genişleme eğilimli katmanlı yapılardır.
Kaynak : wikipedia
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DH Misafiri 3 yıl
Altında bir tane yorum yok apple samsungu tartısın siz.
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denizaya 3 yıl en beğenilen
Bukalemun

3.4Milyar yıl , bilmem kaç ışık yılı , yıldız , galaksi ve canlı. Hepsi kedidir kedi. :))


1400 yıl önce , bilmem kaç cihad savaş yılı , şeriat, hadis ve recm . Hepsi kedidir kedi. :))
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Bukalemun 3 yıl
3.4Milyar yıl , bilmem kaç ışık yılı , yıldız , galaksi ve canlı. Hepsi kedidir kedi. :))
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Sirkadyen 3 yıl Bukalemun
Bukalemun

3.4Milyar yıl , bilmem kaç ışık yılı , yıldız , galaksi ve canlı. Hepsi kedidir kedi. :))

Bilim haberlerine yazmasanız sen ve senin gibiler ne güzel olur
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