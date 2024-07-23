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    Bilim insanları, Grönland ve Kanada arasında yeni bir kıta keşfetti

    Araştırmacılar, Kanada ile Grönland arasında kalan Davis Boğazı’nın altında, bölgedeki levha tektoniği hareketlerini incelerken 400 kilometre uzunluğundaki kara parçasını ortaya çıkardılar.
    Bilim insanları, Grönland ve Kanada arasında yeni kıta keşfetti Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, 60 milyon yıl önce oluşan Kuzey Buz Denizi'nin güney kolunun derinliklerinde sürpriz bir kıta keşfetti. Araştırmacılar, mikro kıtanın Grönland ile Kuzey Amerika arasındaki uzun süreli tektonik hareketler sonucunda oluştuğunu belirtti.

    İlkel mikro kıta olarak ilan edildi

    Kanada ile Grönland arasındaki ilk çatlak yaklaşık 118 milyon yıl önce başladı ancak kıta 61 milyon yıl önce oluştu. Dr. Jordan Phethean, yaptığı açıklamada, “Yırtılma ve mikro kıta oluşumu kesinlikle devam eden olgulardır. Her depremle bir sonraki mikro kıtanın ayrılmasına doğru ilerliyor olabiliriz” dedi.

    Araştırmacılar, yeni bulunan Davis Boğazı proto-mikro kıtasının, bir kıtadan kopan tektonik bir blok olduğunu ve Grönland ile Kuzey Amerika arasında uzun süreli bir çatlak ve deniz tabanının yayılması sonucunda oluştuğunu açıkladı. Ekip, proto-mikro kıtanın, yaklaşık 118 milyon yıl önce ülke ile Kanada arasındaki tektonik hareketlerin ikiye ayrılmasının ardından Grönland'dan ayrıldığını öne sürdü.

    Bilim insanları, Grönland ve Kanada arasında yeni kıta keşfetti Tam Boyutta Gör

    Araştırmacılar, yer çekimi haritalarından elde edilen kabuk kalınlığı verileri, sismik yansıma verileri ve levha tektoniği modellemesinin bir kombinasyonunu kullanarak yeni mikro kıtayı tanımladı. Ekip, yaklaşık 30 milyon yıl süren tektonik hareketlerin yeniden yapılandırılmasını sağlayarak kabuk anomalisinin nasıl oluştuğuna odaklandı.

    Proto-mikro kıtanın diğer mikro kıtalardan daha büyük olduğunu, kalınlığının 17 ila 22 kilometre arasında olduğunu belirten araştırmacılar, nasıl oluştuğunu anlamanın günümüzde devam eden bilim için hayati önem taşıdığını söyledi.

    Proto-mikro kıtalar, Dünya'nın dış kabuğunun birkaç tektonik plakaya (kaya levhaları) bölünmüş bir bölümü olan kıtasal litosferin bir parçasıdır. Dünya yüzeyinden yaklaşık 80 ila 190 kilometre aşağıda, ısınan ve sonrasında eriyen yarı akışkan bir kaya tabakası bulunur ve bu da kayanın akmasını sağlar.

    Bilim insanları, Grönland ve Kanada arasında yeni kıta keşfetti Tam Boyutta Gör

    Bu hareket tektonik levhaları iterek milyonlarca yıl boyunca birbirlerine sürtünmelerine ve bunun sonucunda depremler ve volkanik patlamaların oluşmasına neden olur. Bu gerçekleştiğinde, kara kütlesi büyük kıtalardan ayrılarak kendi proto-mikro kıtasını meydana getirir.

    Yaklaşık üç milyon yıl sonra bilim insanları, deniz tabanının kuzeydoğu-güneybatıdan kuzey-güney yönünde yayıldığını ve Davis Boğazı proto-mikro kıtasından koptuğunu bildirdi. Bu değişim yaklaşık 33 milyon yıl sürdü ve Grönland'ın kuzeyinde bulunan Ellesmere Adası ile çarpışmasıyla sona erdi.

    Araştırmacılar, bulgularının, İzlanda'nın kuzeydoğusundaki Jan Mayen mikro kıtası ve Batı Avustralya kıyılarındaki Gulden Draak Tepesi de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki diğer proto-mikro kıtaların nasıl oluştuğunu anlamak için kullanılabileceğini umuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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