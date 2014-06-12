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Dünyanın en gelişmiş kişisel ulaşım aracı WHILL, Kickstarter'da destek arıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en gelişmiş kişisel ulaşım aracı WHILL, Kickstarter'da destek arıyor
Özellikle Honda'nın üzerinde büyük çalışmalar yürüttüğü kişisel ulaşım araçları, bağımsız firmaların da ilgisini çekiyor. Bu araçlar arasında yer alan ve geliştiricisi tarafından dünyanın en gelişmişi olarak gösterilen WHILL, popüler bağış platformu Kickstarter'da destek aramaya başladı.
Elektrikli bir tekerlekli sandalye ya da sağlık cihazı olmayan ve bu nedenle FDA onayına gerek duymayan WHILL, herkes tarafından her noktada kullanılabilecek bir kişisel ulaşım aracı olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça modern bir tasarımla hazırlanan cihaz, özel tasarımlı tekerlekleriyle çok ciddi bir hareket kabiliyeti ortaya koyuyor ve toprak ya da çim gibi noktalarda da rahat şekilde hareket edebiliyor. Akıllı telefonlar için hazırlanan özel uygulamasıyla kablosuz olarak kontrol edilebilen ve isteğe bağlı olarak kişiselleştirilebilen ürün, kolunda yer alan kontrolcüyle de rahatlıkla hareket ettirilebiliyor. Elektronik koltuk birimi öne ve arkaya doğru kayarak en uygun açıya hızlı geçiş sağlayan WHILL, modüler yapısıyla birçok farklı aksesuar ile desteklenebiliyor ve standart otomobil bagajlarında dahi taşınabiliyor. Teknik olarak 2 adet 12V 50Ah bataryadan güç alan elektrik motoruyla 9 km hıza çıkabilen ve normal kullanımda 19 km yol kat edebilen kişisel ulaşım aracı, elektromanyetik frenleriyle güvenlik sağlıyor ve belirtildiği kadarıyla 5 saat gibi bir sürede şarj edilebiliyor.
Kickstarter üzerinde konan 30,000$ hedefin bitimine 29 gün kala 10,855$'lık kısmını toplayan WHILL, 9500$ fiyat etiketiyle şimdilik sadece Amerika ve Japonya merkezli olarak elde edilebiliyor. İlerleyen dönemde farklı pazarlara da açılması beklenen dünyanın en gelişmiş kişisel ulaşım aracı, yapabildiklerini aşağıdaki video yardımıyla gözler önüne seriyor.
 
Dünyanın en gelişmiş kişisel ulaşım aracı WHILL, Kickstarter'da destek arıyor

https://www.kickstarter.com/projects/whill/whill-worlds-most-advanced-personal-mobility-devic Yorum Yaz
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celo68 5 yıl en beğenilen
Aklıma Wall-E filmindeki uzay gemisindeki insanlar geldi.
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Tarihçi 5 yıl
Bu en azından 20 bin lira olur. Bunun yerine bin liralık scooterlar piyasaya sürülse trafik için çok yararlı olur.
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Umutcan 5 yıl
Sedanter yaşam yüzünden kanser ve kalp hastalıkları, obezite bu denli artmışken zaten kısacık mesafede attığımız birkaç adım da bu araçlarla son bulacak. Teknoloji iyi güzel birşey ama bu kadar abartısına ben karşıyım. İnsan hareket de etmeli, zaten evde pc başında iş yerinde/okulda masada hareket etmeden oturuyoruz tüm gün, bu kadar yetersiz hareket ederken bir de üstüne bu gelirse durum ne olur açık.
Ayrıca araç sağlık amaçlı değil, tamamen tembellik araçlı. Abd'de alışveriş merkezlerinde benzerleri kullanılıyor ve 9gagde epey alay konusu da olmuştu.

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einhander 5 yıl
bunlar saglıgımızı bozar
az hareket eden ınsanlarda cıdden fızıksel sorunlar baş gösteriyor
masa basında oturarak calısan bırı olarak sırt boyun kalca agrılasıyla baş etmenın yolunu sporda buldum yapıyorum sporumu kaslarımı hareketlendırıyorum agrılarımda kalmıyor çokta mutlu hıssedıyorum
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Bu tip araçlar sadece engelliler için olmalı.

Ayrıca Mekanik kol ve bacak protezleri daha fazla yaygınlaşmalı.

Teknoloji tüketim çılgınlığında değil ihtiyaç doğrultusunda kullanılmalı.










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meego 5 yıl
işte teknoloji böyle işeyler için gelişsin. 5 inçlik ekrana 4k sıgdırcam diye ugraşacaklarına insalık için sağlık için birşeyler yapsınlar.
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Melikşah 5 yıl
Sonuç:

[image]geo300summer.files.wordpress.com/2012/08/wall-e.jpg[/image]
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Lazeran 5 yıl
insalari bunu yapmaya iten nedir cok merak ediyorum belki bilmiyorlar ama her insan gunde 10bin adim atmak zorundadir atmaz ise saglik sorunlari bas gosterir kilo uyku sindirim sorunlari gibi. ayirica saglikli bir insanin özürlü gibi o aletleri kullanmasi bana cok itici geliyor ulasim araci mi istiyorsunuz paten kullanmayi ogrenin
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DH Misafiri 5 yıl
UZUN SÜRE OTURMAK KALÇADA YARA YAPIYOR VE HATA YARIKLAR OLUŞTURUYOR VE 1 GÜN BOYUNCA SÜREKLİ OTURUN KALÇANIZ DA AĞRIR VE BACAKLARINIZIN ŞEKLİNE GÖRE BACAĞINIZDA UYUŞUR VE KASILIR BU NEDENLERDEN ZATEN AYAĞA ZORUNLU KALKIYOR VE OTURMAK İSTEMİYOR İNSAN İNSANLARIN YÜRÜME RAHATLIĞINI BIRAKIP OTURMASINI SANMIYORUM
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burakesan 5 yıl
Teknoloji... bari yürümeyi bizden alma.
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IceRulez 5 yıl
ne kadar bencil konuşmuşsunuz wall e deki insanlar gibi olacağız vs
bu aletler yürüyebilen insanlar için değiller. yürüyemeyen insanlar için düşünülen ve çok daha iyi tasarlanmış bir cihaz. bu aletin taşta vb yerlerde kolay gitmesi ve manevrası bu insanların hayatlarını kolaylaştırıyor !
boş boş konuşmayın
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Vipracing 5 yıl
Mükkemmel bir çzöüme benziyor,insanlık adına yapılan bu çalışmalara bayılıyorum.Düşünebiliyormusunuz hareket kabiliyeti kısıtlı olan kişlere nasıl bir özgürlük ve mutluluk sunabileceğini?
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thestell 5 yıl IceRulez
IceRulez

ne kadar bencil konuşmuşsunuz wall e deki insanlar gibi olacağız vs
bu aletler yürüyebilen insanlar için değiller. yürüyemeyen insanlar için düşünülen ve çok daha iyi tasarlanmış bir cihaz. bu aletin taşta vb yerlerde kolay gitmesi ve manevrası bu insanların hayatlarını kolaylaştırıyor !
boş boş konuşmayın

"Elektrikli bir tekerlekli sandalye ya da sağlık cihazı olmayan..."
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MrKemal17 5 yıl
Wall-e'deki insanlar gibi olacağız.
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Anna Dewitt 5 yıl MrKemal17
MrKemal17
Wall-e'deki insanlar gibi olacağız.

Benim de aklıma direk o geldi. Tamam teknoloji gelişsin, yeni şeyler bulunsun da bir yere kadar. Hani nerelerde kullanılır diye düşündüm mantıklı bir yer bulamadım. Araba desen araba gibi yolda kullanılmaz. Engelliler için tekerlekli sandalye desen kendileri öyle demeyin demişler. Kusura bakmasınlar da insanlar da arabasız gidilebilecek yerler için bi taraflarını kaldırıp yürüsünler
.
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celo68 5 yıl en beğenilen
Aklıma Wall-E filmindeki uzay gemisindeki insanlar geldi.
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