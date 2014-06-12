Dünyanın en gelişmiş kişisel ulaşım aracı WHILL, Kickstarter'da destek arıyor

Haber Editörü
Özellikle Honda'nın üzerinde büyük çalışmalar yürüttüğü kişisel ulaşım araçları, bağımsız firmaların da ilgisini çekiyor. Bu araçlar arasında yer alan ve geliştiricisi tarafından dünyanın en gelişmişi olarak gösterilen WHILL, popüler bağış platformu Kickstarter'da destek aramaya başladı.
Elektrikli bir tekerlekli sandalye ya da sağlık cihazı olmayan ve bu nedenle FDA onayına gerek duymayan WHILL, herkes tarafından her noktada kullanılabilecek bir kişisel ulaşım aracı olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça modern bir tasarımla hazırlanan cihaz, özel tasarımlı tekerlekleriyle çok ciddi bir hareket kabiliyeti ortaya koyuyor ve toprak ya da çim gibi noktalarda da rahat şekilde hareket edebiliyor. Akıllı telefonlar için hazırlanan özel uygulamasıyla kablosuz olarak kontrol edilebilen ve isteğe bağlı olarak kişiselleştirilebilen ürün, kolunda yer alan kontrolcüyle de rahatlıkla hareket ettirilebiliyor. Elektronik koltuk birimi öne ve arkaya doğru kayarak en uygun açıya hızlı geçiş sağlayan WHILL, modüler yapısıyla birçok farklı aksesuar ile desteklenebiliyor ve standart otomobil bagajlarında dahi taşınabiliyor. Teknik olarak 2 adet 12V 50Ah bataryadan güç alan elektrik motoruyla 9 km hıza çıkabilen ve normal kullanımda 19 km yol kat edebilen kişisel ulaşım aracı, elektromanyetik frenleriyle güvenlik sağlıyor ve belirtildiği kadarıyla 5 saat gibi bir sürede şarj edilebiliyor.
Kickstarter üzerinde konan 30,000$ hedefin bitimine 29 gün kala 10,855$'lık kısmını toplayan WHILL, 9500$ fiyat etiketiyle şimdilik sadece Amerika ve Japonya merkezli olarak elde edilebiliyor. İlerleyen dönemde farklı pazarlara da açılması beklenen dünyanın en gelişmiş kişisel ulaşım aracı, yapabildiklerini aşağıdaki video yardımıyla gözler önüne seriyor.
https://www.kickstarter.com/projects/whill/whill-worlds-most-advanced-personal-mobility-devic Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca araç sağlık amaçlı değil, tamamen tembellik araçlı. Abd'de alışveriş merkezlerinde benzerleri kullanılıyor ve 9gagde epey alay konusu da olmuştu.
az hareket eden ınsanlarda cıdden fızıksel sorunlar baş gösteriyor
masa basında oturarak calısan bırı olarak sırt boyun kalca agrılasıyla baş etmenın yolunu sporda buldum yapıyorum sporumu kaslarımı hareketlendırıyorum agrılarımda kalmıyor çokta mutlu hıssedıyorum
Ayrıca Mekanik kol ve bacak protezleri daha fazla yaygınlaşmalı.
Teknoloji tüketim çılgınlığında değil ihtiyaç doğrultusunda kullanılmalı.
[image]geo300summer.files.wordpress.com/2012/08/wall-e.jpg[/image]
bu aletler yürüyebilen insanlar için değiller. yürüyemeyen insanlar için düşünülen ve çok daha iyi tasarlanmış bir cihaz. bu aletin taşta vb yerlerde kolay gitmesi ve manevrası bu insanların hayatlarını kolaylaştırıyor !
boş boş konuşmayın
"Elektrikli bir tekerlekli sandalye ya da sağlık cihazı olmayan..."
Benim de aklıma direk o geldi. Tamam teknoloji gelişsin, yeni şeyler bulunsun da bir yere kadar. Hani nerelerde kullanılır diye düşündüm mantıklı bir yer bulamadım. Araba desen araba gibi yolda kullanılmaz. Engelliler için tekerlekli sandalye desen kendileri öyle demeyin demişler. Kusura bakmasınlar da insanlar da arabasız gidilebilecek yerler için bi taraflarını kaldırıp yürüsünler .
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