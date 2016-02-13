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Dünyanın en hızlı bağlantısı: Tam 1.225 terabit!

İngiltereli araştırmacılar dünyanın en hızlı bağlantısını kurdular. 1.225 terabit hızında ölçülen bağlantı, yalnızca 1 saniyede Game of Thrones'un tüm sezonlarını HD kalitede indirebiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,1b
1
17
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünyanın en hızlı bağlantısı: Tam 1.225 terabit!
University College London'dan araştırmacılar, dünyanın en hızlı bağlantısını kurmayı başardılar. Tek bir gönderici ve alıcı arasında kurulan bağlantı, tam 1.225 terabit hızında ölçüldü.

İngiltere'nin ortalama internet bağlantısından 50,000 kat daha hızlı olduğunu söyleyen UCL araştırmacısı Dr Robert Mayer, söz konusu bağlantı için,"Örnek verecek olursak; böylesi bir hızla Game of Thrones'un tüm sezonlarını HD kalitede indirmeniz yalnızca 1 saniyenizi alır." ifadesini kullandı.

Araştırmacılar bağlantının kurulumunda birçok sinyal işleme tekniklerinden yararlandılar. Bağlantının bu hızlara ulaşabilmesi için; her biri farklı dalgaboylarında optik sinyaller içeren 15 farklı kanal kullanıldı. Ayrı ayrı modüle edilmiş bu 15 farklı kanal daha sonra tek bir sinyalde birleştiriliyor ve böylece araştırmacıların "Süper Kanal" ismini verdikleri kanal elde edilmiş oluyor. Çalışmanın lideri Dr Robert Mayer şöyle açıklıyor:

"Yüksek bant genişliğinde süper-alıcılar kullanmak bizlere; tüm süper-kanalı tek bir seferde transfer etme imkanı sağlıyor. Ayrıca tek bir alıcı kullandığımız için her bir optik alt-kanalın performansı da çok önemli. Alt-kanalların hepsini tek tek maksimize etmemiz bu hızlara ulaşmamızı sağladı. Ülkeler, büyük şehirler hatta kıtalar arasındaki büyük data transferlerinde kullanılan optik iletişim sistemleri için süper-kanalların önemi her geçen gün artıyor."

Rekorun altında yatan işlemler biraz karışık olsalar da; bizlerin internet kullanımında herhangi bir değişikliğe, en azından kısa vadede, neden olmayacağını söyleyebiliriz. Araştırmanın detayları için Scientific Reports'a göz atabilirsiniz. 

http://phys.org/news/2016-02-fastest.html Yorum Yaz
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GAMBIT 3 yıl
biz hala akk hala 8 mbit.
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umut_baris 3 yıl en beğenilen
Valla bana akk siz 100 mbps yeter. Herkese yeter. Şehirler arası ve iss ler arası bu tür süper sistemler kullanılabilir.

Biz neden adil kullanıma mahlkum ediliyoruz? Çünkü iss patronları yüzde üçyüz-beşyüz kar etmek istiyorlar.

Sunucuya altyapıya personele yatırım yapmak onlara zor geliyor çünkü. Eee ülkenin devlet kurumu sermaye ile bu şekilde el ele verip tekelin alasını kurmak varken, neden altyapıya yatırım yapsınlar ki?

Şansıma superonline mahalleme geldi de ttnet ten kurtuldum. Gerçi ttnet altyapım da iyiydi ama aynı paraya daha yüksek hız almak için iss mi değiştirdim.

Türk telekom'un, hatta ülkemin alması gereken çok yol var daha. Türk telekom hala telefon altyapısını odun direklerle ve bakır kablolarla taşıyor.

Bakır kablodan verilebilecek en yüksek hız 16 megabit. Şimdi fiberliyoruz diye kafa ütülüyorlar. Bakalım ne olacak bu işin sonu.

Ama güzel bir kamu oyu ile ciddi yol kat edildi bence. Akk kaldırılsın hareketinden sonra btk adil kullanım kotası ile ilgili değişiklik yapma fikrine gitti.
Valla bana akk siz 100 mbps yeter. Herkese yeter. Şehirler arası ve iss ler arası bu tür süper sistemler kullanılabilir.Biz neden adil kullanıma m...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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FRAPS_TR 3 yıl
Bu hıza nasıl ulaşıyorlar. 2 ssd arasında direkt dosya aktarımı yapmak bile bunun yanında yavaş kalıyor. Bence yalan haber.

Şuan en hızlı ssd saniyede 1 tb veri aktarabiliyor.
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djvietnam 3 yıl
Akk iyiki var ben indircem 100 gb baskasi indircek 500 gb yok öyle dünya akk istemiyosan gidersin akksiz paket alirsin o kadar
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gs09gs09 3 yıl
:D adam 100mbs akk siz yeter bana demiş ya la :D valla bana 8 mbs akksizde yeter ama yok işte :D varsada araba taksiti gibi para istiolar :D
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MuscleTower 3 yıl
Devlet artık akk olayına el atsa iyi olur gerçi ellerinden gelse komple kapatırlar
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kill1033 3 yıl
umut_baris
Valla bana akk siz 100 mbps yeter. Herkese yeter. Şehirler arası ve iss ler arası bu tür süper sistemler kullanılabilir. Biz neden adil kullanıma mahlkum ediliyoruz? Çünkü iss patronları yüzde üçyüz-beşyüz kar etmek istiyorlar. Sunucuya altyapıya personele yatırım yapmak onlara zor geliyor çünkü. Eee ülkenin devlet kurumu sermaye ile bu şekilde el ele verip tekelin alasını kurmak varken, neden altyapıya yatırım yapsınlar ki? Şansıma superonline mahalleme geldi de ttnet ten kurtuldum. Gerçi ttnet altyapım da iyiydi ama aynı paraya daha yüksek hız almak için iss mi değiştirdim. Türk telekomun, hatta ülkemin alması gereken çok yol var daha. Türk telekom hala telefon altyapısını odun direklerle ve bakır kablolarla taşıyor. Bakır kablodan verilebilecek en yüksek hız 16 megabit. Şimdi fiberliyoruz diye kafa ütülüyorlar. Bakalım ne olacak bu işin sonu. Ama güzel bir kamu oyu ile ciddi yol kat edildi bence. Akk kaldırılsın hareketinden sonra btk adil kullanım kotası ile ilgili değişiklik yapma fikrine gitti.

Bakır kablodan 100Mbps verilebiliyor -- VDSL2
Burada sorun çapsız hükümette. internetin hiç bir ek yük getirmemesine rağmen bu kadar yavaş olmasını ancak bu açıklayabilir. Alt tarafı ülke içinde kablo döşenecek. Cari açığı arttırmıyor. Hızını sadece döşeyeceğin kablolar belirliyor. Hiç bir dış devlete bağımlı değilsin. Gerekirse ülke içi IP'lerde AKK'yi kaldır gitsin.
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korsanzeki168 3 yıl
telekomun fiberleme lafı bana direkt bafileme kelimesini hatırlatıyor.
türkeyede internet eşittir türkcell olacak tek fiberi onlar döşüyor hem şehirlere hemde gsm verici kulelere tek tek onlar cekiyor.4g de diger operatörler sıcacak haberiniz olsun.
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kadirirdem 3 yıl
Allah Belanı Versin Turk Telekom.... böyle vb haberleri duyunca kendimi enayi,keriz yerine konmuş sanıyorum....
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wolf silver 3 yıl
Sahi bizim ttnet ne yapıyor?? Adamların fiber reklamı durdurulmuştu ancak bugün yine gördüm.. Yoksa yanlış haber mi yayınladılar yasaklandı diye... Siz bırakın fiberi bizim ilçenin ortasında internet yok. Adamlar 500 metre ileriden internet kablosu getirmeyecez diye tutturdular..
SAÇMA SAPAN REKLAMLARA PARA YATIRACAKLARİNA ALTYAPIYA HARCASİNLAR. BU ÜLKEDE TTNET İN İSMİNİ BİLMEYEN Mİ VAR??? FİBERLİYORUZ DİYE YALAN SÖYLEMEYE DEVAM ETSİNLER...
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Umutcan 3 yıl wolf silver
wolf silver

Sahi bizim ttnet ne yapıyor?? Adamların fiber reklamı durdurulmuştu ancak bugün yine gördüm.. Yoksa yanlış haber mi yayınladılar yasaklandı diye... Siz bırakın fiberi bizim ilçenin ortasında internet yok. Adamlar 500 metre ileriden internet kablosu getirmeyecez diye tutturdular..



SAÇMA SAPAN REKLAMLARA PARA YATIRACAKLARİNA ALTYAPIYA HARCASİNLAR. BU ÜLKEDE TTNET İN İSMİNİ BİLMEYEN Mİ VAR??? FİBERLİYORUZ DİYE YALAN SÖYLEMEYE DEVAM ETSİNLER...

3 gün önce bölgemin TT müdürlüğüne gittim, fiber dilekçesi verdim. Müdürün kendisiyle de görüştüm durumla ilgili sohbet ettik. Dedim reklamlarınız yayından kaldırılmış fiber fiber diye yalan söylüyorlar diye dedim.
Kendisi de güldü, o reklamlara en çok biz gülüyoruz zaten dedi. Önümüzdeki 1-1.5 sene için fiber altyapısı döşeme planımız yok dedi. Zaten belediyelerden kazı için izin almak çok çok zormuş.
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e1ektronick 3 yıl
kurumlar ve iş yerleri hala yüzümdeki sakala, popomdaki kıla, başımdaki örtüme karışsın. Adamlar uçuyor bizimkiler kafayı kıla takmış.
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personalcomputer 3 yıl
Dört terminalli ARPANET'ten nereye... Eskiden çevirmeli bağlantı vardı hey gidi günler.
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