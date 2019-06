Dünyanın en hızlı bağlantısı: Tam 1.225 terabit!

Rekorun altında yatan işlemler biraz karışık olsalar da; bizlerin internet kullanımında herhangi bir değişikliğe, en azından kısa vadede, neden olmayacağını söyleyebiliriz. Araştırmanın detayları için Scientific Reports 'a göz atabilirsiniz.

University College London'dan araştırmacılar, dünyanın en hızlı bağlantısını kurmayı başardılar. Tek bir gönderici ve alıcı arasında kurulan bağlantı, tam 1.225 terabit hızında ölçüldü.İngiltere'nin ortalama internet bağlantısından 50,000 kat daha hızlı olduğunu söyleyen UCL araştırmacısı Dr Robert Mayer, söz konusu bağlantı için,"Örnek verecek olursak; böylesi bir hızla Game of Thrones'un tüm sezonlarını HD kalitede indirmeniz yalnızca 1 saniyenizi alır." ifadesini kullandı.Araştırmacılar bağlantının kurulumunda birçok sinyal işleme tekniklerinden yararlandılar. Bağlantının bu hızlara ulaşabilmesi için; her biri farklı dalgaboylarında optik sinyaller içeren 15 farklı kanal kullanıldı. Ayrı ayrı modüle edilmiş bu 15 farklı kanal daha sonra tek bir sinyalde birleştiriliyor ve böylece araştırmacıların "Süper Kanal" ismini verdikleri kanal elde edilmiş oluyor. Çalışmanın lideri Dr Robert Mayer şöyle açıklıyor:"Yüksek bant genişliğinde süper-alıcılar kullanmak bizlere; tüm süper-kanalı tek bir seferde transfer etme imkanı sağlıyor. Ayrıca tek bir alıcı kullandığımız için her bir optik alt-kanalın performansı da çok önemli. Alt-kanalların hepsini tek tek maksimize etmemiz bu hızlara ulaşmamızı sağladı. Ülkeler, büyük şehirler hatta kıtalar arasındaki büyük data transferlerinde kullanılan optik iletişim sistemleri için süper-kanalların önemi her geçen gün artıyor."