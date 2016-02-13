Dünyanın en hızlı bağlantısı: Tam 1.225 terabit!

University College London'dan araştırmacılar, dünyanın en hızlı bağlantısını kurmayı başardılar. Tek bir gönderici ve alıcı arasında kurulan bağlantı, tam 1.225 terabit hızında ölçüldü.
İngiltere'nin ortalama internet bağlantısından 50,000 kat daha hızlı olduğunu söyleyen UCL araştırmacısı Dr Robert Mayer, söz konusu bağlantı için,"Örnek verecek olursak; böylesi bir hızla Game of Thrones'un tüm sezonlarını HD kalitede indirmeniz yalnızca 1 saniyenizi alır." ifadesini kullandı.
Araştırmacılar bağlantının kurulumunda birçok sinyal işleme tekniklerinden yararlandılar. Bağlantının bu hızlara ulaşabilmesi için; her biri farklı dalgaboylarında optik sinyaller içeren 15 farklı kanal kullanıldı. Ayrı ayrı modüle edilmiş bu 15 farklı kanal daha sonra tek bir sinyalde birleştiriliyor ve böylece araştırmacıların "Süper Kanal" ismini verdikleri kanal elde edilmiş oluyor. Çalışmanın lideri Dr Robert Mayer şöyle açıklıyor:
"Yüksek bant genişliğinde süper-alıcılar kullanmak bizlere; tüm süper-kanalı tek bir seferde transfer etme imkanı sağlıyor. Ayrıca tek bir alıcı kullandığımız için her bir optik alt-kanalın performansı da çok önemli. Alt-kanalların hepsini tek tek maksimize etmemiz bu hızlara ulaşmamızı sağladı. Ülkeler, büyük şehirler hatta kıtalar arasındaki büyük data transferlerinde kullanılan optik iletişim sistemleri için süper-kanalların önemi her geçen gün artıyor."
http://phys.org/news/2016-02-fastest.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İngiltere'nin ortalama internet bağlantısından 50,000 kat daha hızlı olduğunu söyleyen UCL araştırmacısı Dr Robert Mayer, söz konusu bağlantı için,"Örnek verecek olursak; böylesi bir hızla Game of Thrones'un tüm sezonlarını HD kalitede indirmeniz yalnızca 1 saniyenizi alır." ifadesini kullandı.
Araştırmacılar bağlantının kurulumunda birçok sinyal işleme tekniklerinden yararlandılar. Bağlantının bu hızlara ulaşabilmesi için; her biri farklı dalgaboylarında optik sinyaller içeren 15 farklı kanal kullanıldı. Ayrı ayrı modüle edilmiş bu 15 farklı kanal daha sonra tek bir sinyalde birleştiriliyor ve böylece araştırmacıların "Süper Kanal" ismini verdikleri kanal elde edilmiş oluyor. Çalışmanın lideri Dr Robert Mayer şöyle açıklıyor:
"Yüksek bant genişliğinde süper-alıcılar kullanmak bizlere; tüm süper-kanalı tek bir seferde transfer etme imkanı sağlıyor. Ayrıca tek bir alıcı kullandığımız için her bir optik alt-kanalın performansı da çok önemli. Alt-kanalların hepsini tek tek maksimize etmemiz bu hızlara ulaşmamızı sağladı. Ülkeler, büyük şehirler hatta kıtalar arasındaki büyük data transferlerinde kullanılan optik iletişim sistemleri için süper-kanalların önemi her geçen gün artıyor."
Rekorun altında yatan işlemler biraz karışık olsalar da; bizlerin internet kullanımında herhangi bir değişikliğe, en azından kısa vadede, neden olmayacağını söyleyebiliriz. Araştırmanın detayları için Scientific Reports'a göz atabilirsiniz.
http://phys.org/news/2016-02-fastest.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Biz neden adil kullanıma mahlkum ediliyoruz? Çünkü iss patronları yüzde üçyüz-beşyüz kar etmek istiyorlar.
Sunucuya altyapıya personele yatırım yapmak onlara zor geliyor çünkü. Eee ülkenin devlet kurumu sermaye ile bu şekilde el ele verip tekelin alasını kurmak varken, neden altyapıya yatırım yapsınlar ki?
Şansıma superonline mahalleme geldi de ttnet ten kurtuldum. Gerçi ttnet altyapım da iyiydi ama aynı paraya daha yüksek hız almak için iss mi değiştirdim.
Türk telekom'un, hatta ülkemin alması gereken çok yol var daha. Türk telekom hala telefon altyapısını odun direklerle ve bakır kablolarla taşıyor.
Bakır kablodan verilebilecek en yüksek hız 16 megabit. Şimdi fiberliyoruz diye kafa ütülüyorlar. Bakalım ne olacak bu işin sonu.
Ama güzel bir kamu oyu ile ciddi yol kat edildi bence. Akk kaldırılsın hareketinden sonra btk adil kullanım kotası ile ilgili değişiklik yapma fikrine gitti.