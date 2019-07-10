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Dünyanın en hızlı zırhlı aracı ile tanışın: Audi RS7 Sportback

AddArmor isimli bir firma tarafından zırhlı araca dönüştürülen Audi RS7 Sportback'in maksimum hızı 325 km/s. B4 seviyesi korumaya sahip araçta sis perdesi ve sonik silah gibi pek çok özellik mevcut.
9 sa. (Son Güncelleme: 9 sa.)
2,2b
8
18
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dünyanın en hızlı zırhlı aracı ile tanışın: Audi RS7 Sportback
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Zırhlı araç dendiğinde askeri araçlar dışında aklımıza ilk olarak büyük ve lüks sedanlar veya SUV’ler geliyor. Maksimum güvenlik için tasarlanan bu araçlar, kullanılan ağır materyaller nedeniyle yüksek hızlara ulaşamıyor. AddArmor isimli firma ise güvenliğin yanında hızı da ön planda tutmuş ve Audi RS7 Sportback’i dünyanın en hızlı zırhlı aracına dönüştürmüş.

Popüler tuning firması APR tarafından elden geçirilen Audi RS7 Sportback modelinde APR Plus Stage II adı verilen bir sistem kullanılmış. Bu sistem sayesinde araçtaki 4.0 litre V8 motorun 760 beygir güç ve 1085 Nm tork üretmesi sağlanmış. Zırhlı RS7 Sportback’in 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamladığı ve maksimum 325 km/s hıza ulaşabildiği de verilen bilgiler arasında.

Zırhlı RS7 Sportback’in bu denli hızlı olmasında kullanılan materyallerin etkisi büyük. Aracın etkileyici performansına gölge düşürmek istemeyen AddArmor, balistik zırh çeliğinden %60 daha hafif olmasına rağmen ondan 10 kat daha güçlü olduğu söylenen polikarbonat levha kullanmış. Aracın camları da balistik cam ve polikarbonat karışımından oluşan çok katmanlı özel camlarla değiştirilmiş. Tüm bunlar aracın ağırlığına sadece 91 kg ekleyerek .44 Magnum gibi hafif silahlara karşı B4 Seviyesi Koruma sağlamış.

Aracın kapı kolları elektrik şoku veriyor

Audi RS7 Sportback’in gövdesindeki zırh dışında aksiyon filmlerini aratmayan özellikleri de mevcut. Göz yaşartıcı spreyler, özel bir sis perdesi sistemi ve ‘sonik silah’ bunların en dikkat çekenleri arasında. Ayrıca araçta havacılıktan esinlenilen kör edici ışıklar, patlak yol alabilen lastikler (Run Flat Tyre), şok tabancası gibi elektrik şoku veren kapı kolları, mayın/patlama tespit sistemi, 360 derece gece görüş kamerası ve gaz maskeleri bulunuyor.

Zırhlı RS7 Sportback modeli 205 bin dolardan satışa sunuluyor. Bu da zırhlı aracın standart modele kıyasla 91 bin dolar daha pahalı olduğu anlamına geliyor.


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MrKattchup 9 sa. en beğenilen
Türkiye Cumhuriyeti bürokratları bunu beğendi.
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WmGMD 9 sa.
205 bine zırhlı 0-100 ü 2.9 saniye olan bir araç pardon canavar alabiliyorsunuz. Hayalini bile kuramadım şimdi.
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fuckulteli 10 dk.
Konuya hakim olmadığımdan soruyorum, 44 Magnum denen silaha baktım buna karşı koruma az değil mi, yani sokakta magandanın elindeki silah hala tehdit değil mi?
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SayınOzi 4 sa.
Rs6 versiyonunu da yapsalarmış mükemmel olurdu gerçekten. Tabi biz yine bakmaya devam ederdik o ayrı.
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kültürlü cingen 5 sa.
Hemen Düzce orman genel müdürlüğünde çalışan müdürlerimize bu arabadan verilsin. İtibardan tasarruf olmaz.
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JuliusStrasser 6 sa.
bu arabayla hakkari'yi bile gezmeye giderim haha
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MK* 6 sa.
Vmax ile rahatlıkla duvara girebiliriz yani
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MonitörKertenkelesi 8 sa.
Böyle bir arabaya sahip olan kişinin büyük korkuları olsa gerek. Suikast, kaçırılma, soygun veya şantaj gibi bir korkusu olmayan biri böyle bir araba niye alsın ki? Arabası böyle ise bin koruma ile korunuyor ve evi de dev bir hücre gibidir. Acıdım ben ona.
1 Yanıt Yanıtla
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Spider_hip 7 sa. MonitörKertenkelesi
Valla Türkiye'de yaşanıyorsa ne yazık ki çok da sürpriz sayılmaz camınızdan bir kurşun girmesi. Bir magandanın yol verdin diye cebindeki silahı çıkartıp attırması. Hemen hemen istisnasız her gün bu tarz haberleri rahatlıkla görebiliyoruz. Bazı bölgeler daha da vahim. Esenyurt'ta örneğin hemen hemen her gün bir araba kavga esnasında kurşunlanıyor. Acı ama gerçek. 75 sabıkası olan adam hala serbest bırakılıyorsa fazla parası olan bu arabayı alsın derim.
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kucukyenici 8 sa.
Hatırlayın... Düzce Belediye Başkanı yeni aldığı 650.000 TL.'lik aracı için ne diyordu?
"Herkes Audi çekerken ben Passat Mı çekeyim!"
Arkadaşa haber verin. Yeni ve hızlı modeli çıkmış...
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baranel 8 sa.
Böyle bir arabaya sahip olmak için. ÇOK ÇALışMAK gerekir
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torenbolen 8 sa.
Zırha gerek yok. Zaten kendisi kaçar kurşundan
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JanKlod 8 sa.
205 bine golf verelim abi hemde dsgli
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