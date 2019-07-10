Dünyanın en hızlı zırhlı aracı ile tanışın: Audi RS7 Sportback

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Zırhlı araç dendiğinde askeri araçlar dışında aklımıza ilk olarak büyük ve lüks sedanlar veya SUV’ler geliyor. Maksimum güvenlik için tasarlanan bu araçlar, kullanılan ağır materyaller nedeniyle yüksek hızlara ulaşamıyor. AddArmor isimli firma ise güvenliğin yanında hızı da ön planda tutmuş ve Audi RS7 Sportback’i dünyanın en hızlı zırhlı aracına dönüştürmüş.

Popüler tuning firması APR tarafından elden geçirilen Audi RS7 Sportback modelinde APR Plus Stage II adı verilen bir sistem kullanılmış. Bu sistem sayesinde araçtaki 4.0 litre V8 motorun 760 beygir güç ve 1085 Nm tork üretmesi sağlanmış. Zırhlı RS7 Sportback’in 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamladığı ve maksimum 325 km/s hıza ulaşabildiği de verilen bilgiler arasında.

Zırhlı RS7 Sportback’in bu denli hızlı olmasında kullanılan materyallerin etkisi büyük. Aracın etkileyici performansına gölge düşürmek istemeyen AddArmor, balistik zırh çeliğinden %60 daha hafif olmasına rağmen ondan 10 kat daha güçlü olduğu söylenen polikarbonat levha kullanmış. Aracın camları da balistik cam ve polikarbonat karışımından oluşan çok katmanlı özel camlarla değiştirilmiş. Tüm bunlar aracın ağırlığına sadece 91 kg ekleyerek .44 Magnum gibi hafif silahlara karşı B4 Seviyesi Koruma sağlamış.

Aracın kapı kolları elektrik şoku veriyor

Audi RS7 Sportback’in gövdesindeki zırh dışında aksiyon filmlerini aratmayan özellikleri de mevcut. Göz yaşartıcı spreyler, özel bir sis perdesi sistemi ve ‘sonik silah’ bunların en dikkat çekenleri arasında. Ayrıca araçta havacılıktan esinlenilen kör edici ışıklar, patlak yol alabilen lastikler (Run Flat Tyre), şok tabancası gibi elektrik şoku veren kapı kolları, mayın/patlama tespit sistemi, 360 derece gece görüş kamerası ve gaz maskeleri bulunuyor.

Zırhlı RS7 Sportback modeli 205 bin dolardan satışa sunuluyor. Bu da zırhlı aracın standart modele kıyasla 91 bin dolar daha pahalı olduğu anlamına geliyor.