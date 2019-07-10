Continental, yakıt tüketimini %20 oranında azaltan 48V hibrit sistem geliştirdi





Yeni teknolojiler geliştirmek adına Ar-Ge’ye 3 milyar euro harcayan Continental, yeni nesil araçlarda kullanılmak üzere geliştirdiği 48-voltluk hibrit sistemini tanıttı. Söz konusu hibrit sistem, markanın diğer teknolojik ürünleriyle birlikte Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.

Continental’in ‘son teknoloji sürüş sistemi’ olarak adlandırdığı hibrit sistem içerisinde 30 kW’lık (40 hp) su soğutmalı elektrik motoru bulunuyor. Söz konusu motorun içten yanmalı motor ile şanzıman arasına konumlandırıldığı belirtiliyor. Ayrıca sistemin hem daha verimli olmak hem de standartların üzerinde akımla başa çıkabilmek üzere optimize edilmiş güç elektroniği elemanlarına sahip olduğu da verilen bilgiler arasında.

Saf elektrik modunda 90 km/s hıza imkan verecek

Son birkaç yılda pek çok üretici “48-volt hafif hibrit” teknolojisine sahip araçlarını piyasaya sürdü. Continental ise geliştirdiği sistemi “hafif hibrit” olarak görmüyor. Zira şirket, geliştirdiği hibrit sistemin yalnızca elektrikli modda 90 km/s hıza çıkabilmeye imkan verdiğini, bunun şimdiye dek ancak çok pahalı olan plug-in hibrit sistemlerde mümkün olduğunu belirtiyor. Ayrıca söz konusu teknolojinin halihazırda pek çok hibrit araçta kullanılan yüksek gerilimli sistemlerden çok daha ucuz olduğu da şirketin iddiaları arasında.

Yakıt tüketimini %20 oranında düşürecek

Continental, geliştirdiği hibrit sürüş sisteminin teknik verileri konusunda henüz bir açıklama yapmış değil. Fakat CO2 emisyonları ve yakıt tüketiminin içten yanmalı motorlu araçlara göre %20 oranında azalacağını belirtiyor. Söz konusu teknolojinin pazardaki diğer 48-volt hafif hibrit sistemlerden %10 daha gelişmiş olduğu da verilen bilgiler arasında. Continental tarafından geliştirilen hibrit sistemin hangi markalar tarafından kullanılacağı ise henüz belli değil.