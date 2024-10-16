Yeni elektrikli Mercedes CLA yakında geliyor: 750 km'ye kadar menzil sunacak!

Geçtiğimiz yıl tanıtılan elektrikli CLA konseptini temel alan otomobil, yeni MMA platformu üzerinde geliştirildi. Otomobilin güç aktarma organı ise ultra verimli Vision EQXX'e dayanıyor. Mercedes'in iddiasına göre araç, 12 kWh/100 km tüketim değeriyle oldukça düşük güç tüketimine sahip olacak.
750 km'ye kadar menzil sunacak
Mercedes, yeni platformun 750 km'den fazla WLTP menziline olanak tanıyacağını belirtiliyor. 800V mimarisine sahip olacak olan otomobil, 15 dakikalık şarj ile 400 km menzil elde edebilecek.
Kamuflaja rağmen, dört kapılı coupe'nin aerodinamik silüeti, köpekbalığı burunlu ön kısmı ve yeni far tasarımı açıkça görülebiliyor. Yeni MMA platformu tamamen elektrikli, plug-in hibrit ve geleneksel hibrit modelleri desteklese de, kapalı ön ızgara aracın elektrikli versiyon olduğunu bizlere gösteriyor.
Bu yılın sonlarında tanıtılması beklenen otomobilin ABD ve Avrupa dahil olmak üzere küresel olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatlar henüz açıklanmamış olsa da, elektrikli CLA'nın yaklaşık 50.000 dolardan başlaması bekleniyor. Mercedes CLA, kendisinden daha uygun fiyatlı olan Tesla Model 3 ve benzer fiyata sahip BMW i4 ile rekabet edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.