Yeni elektrikli Mercedes CLA yakında geliyor: 750 km'ye kadar menzil sunacak!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan elektrikli CLA konseptini temel alan otomobil, yeni MMA platformu üzerinde geliştirildi. Otomobilin güç aktarma organı ise ultra verimli Vision EQXX'e dayanıyor. Mercedes'in iddiasına göre araç, 12 kWh/100 km tüketim değeriyle oldukça düşük güç tüketimine sahip olacak.

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750 km'ye kadar menzil sunacak

Mercedes, yeni platformun 750 km'den fazla WLTP menziline olanak tanıyacağını belirtiliyor. 800V mimarisine sahip olacak olan otomobil, 15 dakikalık şarj ile 400 km menzil elde edebilecek.

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Kamuflaja rağmen, dört kapılı coupe'nin aerodinamik silüeti, köpekbalığı burunlu ön kısmı ve yeni far tasarımı açıkça görülebiliyor. Yeni MMA platformu tamamen elektrikli, plug-in hibrit ve geleneksel hibrit modelleri desteklese de, kapalı ön ızgara aracın elektrikli versiyon olduğunu bizlere gösteriyor.

Tam Boyutta Gör İç kısımda ise yeni Mercedes CLA EV, şirketin yeni nesil araçlarının arkasındaki "beyin" olarak adlandırdığı Mercedes'in yeni işletim sistemine (MB.OS) sahip olacak.

Bu yılın sonlarında tanıtılması beklenen otomobilin ABD ve Avrupa dahil olmak üzere küresel olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatlar henüz açıklanmamış olsa da, elektrikli CLA'nın yaklaşık 50.000 dolardan başlaması bekleniyor. Mercedes CLA, kendisinden daha uygun fiyatlı olan Tesla Model 3 ve benzer fiyata sahip BMW i4 ile rekabet edecek.

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750 km menzilli yeni elektrikli Mercedes CLA yakında geliyor