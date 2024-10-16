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    Anlık Bildirim

    Yeni elektrikli Mercedes CLA yakında geliyor: 750 km'ye kadar menzil sunacak!

    Mercedes, Tesla Model 3'e rakip yeni elektrikli CLA'nın kamuflajlı fotoğraflarını yayınladı. Yakında tanıtılması beklenen araç, 750 km'ye kadar menzil sunacak. 
    750 km menzilli yeni elektrikli Mercedes CLA yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Mercedes, Tesla Model 3'e rakip yeni elektrikli CLA'nın kamuflajlı fotoğraflarını yayınladı.

    Geçtiğimiz yıl tanıtılan elektrikli CLA konseptini temel alan otomobil, yeni MMA platformu üzerinde geliştirildi. Otomobilin güç aktarma organı ise ultra verimli Vision EQXX'e dayanıyor. Mercedes'in iddiasına göre araç, 12 kWh/100 km tüketim değeriyle oldukça düşük güç tüketimine sahip olacak. 

    750 km menzilli yeni elektrikli Mercedes CLA yakında geliyor Tam Boyutta Gör

    750 km'ye kadar menzil sunacak

    Mercedes, yeni platformun 750 km'den fazla WLTP menziline olanak tanıyacağını belirtiliyor. 800V mimarisine sahip olacak olan otomobil, 15 dakikalık şarj ile 400 km menzil elde edebilecek.

    Kamuflaja rağmen, dört kapılı coupe'nin aerodinamik silüeti, köpekbalığı burunlu ön kısmı ve yeni far tasarımı açıkça görülebiliyor. Yeni MMA platformu tamamen elektrikli, plug-in hibrit ve geleneksel hibrit modelleri desteklese de, kapalı ön ızgara aracın elektrikli versiyon olduğunu bizlere gösteriyor.

    750 km menzilli yeni elektrikli Mercedes CLA yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    İç kısımda ise yeni Mercedes CLA EV, şirketin yeni nesil araçlarının arkasındaki "beyin" olarak adlandırdığı Mercedes'in yeni işletim sistemine (MB.OS) sahip olacak.

    Bu yılın sonlarında tanıtılması beklenen otomobilin ABD ve Avrupa dahil olmak üzere küresel olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatlar henüz açıklanmamış olsa da, elektrikli CLA'nın yaklaşık 50.000 dolardan başlaması bekleniyor. Mercedes CLA, kendisinden daha uygun fiyatlı olan Tesla Model 3 ve benzer fiyata sahip BMW i4 ile rekabet edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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