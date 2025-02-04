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    BYD Atto 2 yıl sonunda Türkiye'ye gelecek

    Geçtiğimiz ay Brüksel'de görücüye çıkarılan elektrikli BYD Atto 2'nin ne zaman Türkiye'ye geleceği belli oldu. Atto 2, ürün gamında Dolphin ve Atto 3 arasında konumlandırılacak.
    BYD Atto 2 yıl sonunda Türkiye'ye gelecek Tam Boyutta Gör
    Ocak ayında 2758 adet otomobil satarak listeye altıncı sıradan giriş yapan Çinli BYD, yıl sonuna doğru Atto 2 modelini de satışa sunarak ürün gamını genişletecek. Çin'de satılan Yuan Up modelini temel alan yeni BYD Atto 2, Dolphin ile Atto 3 modelleri arasında konumlandırılacak.

    Geçtiğimiz ay Brüksel Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılan BYD Atto 2; 4310 mm uzunluğa, 1830 mm genişliğe, 1675 mm yüksekliğe ve 2620 mm aks mesafesine sahip. Şirketin e-Platform 3.0 platformu üzerine inşa edilen modelin bataryası, ağırlığı azaltıp mukavemeti artıracak şekilde cell-to-body (CTB) tekniğiyle şasiye entegre edilmiş.

    BYD Atto 2, sahip olduğu teknik özelliklerle şehir otomobili olduğunu belli ediyor. 45.1 kWsa lityum demir fosfat batarya ile donatılan model WLTP'ye göre birleşik kullanımda 312 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. Söz konusu modelde 130 kW (177hp) maksimum güç ve 290 Nm tork üreten bir elektrik motoru görev yapıyor. Son hızı 160 km/s olan modelin 0-100 km/s hızlanması da 7,9 saniye sürüyor.

    BYD Atto 2 yıl sonunda Türkiye'ye gelecek Tam Boyutta Gör
    Atto 2, DC hızlı şarj noktasında maksimum 65 kW'lık desteğe sahip. Bu da bataryanın 37 dakikada %10'dan %80 doluma ulaşmasını sağlıyor. Modelin potansiyel rakiplerine baktığımızda bu desteğin 100 kW civarında olduğunu görmekteyiz.

    Elektrikli kompakt SUV'un diğer özellikleri arasında 400 litre bagaj hacmi, panoramik cam tavan, ısı pompası, 8,8 inç dijital gösterge ekranı, 12,8 inç multimedya ekranı, 17 inç jantlar, LED farlar ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi dikkat çekiyor. 

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