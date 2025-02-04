BYD Atto 2 yıl sonunda Türkiye'ye gelecek

Geçtiğimiz ay Brüksel Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılan BYD Atto 2; 4310 mm uzunluğa, 1830 mm genişliğe, 1675 mm yüksekliğe ve 2620 mm aks mesafesine sahip. Şirketin e-Platform 3.0 platformu üzerine inşa edilen modelin bataryası, ağırlığı azaltıp mukavemeti artıracak şekilde cell-to-body (CTB) tekniğiyle şasiye entegre edilmiş.
BYD Atto 2, sahip olduğu teknik özelliklerle şehir otomobili olduğunu belli ediyor. 45.1 kWsa lityum demir fosfat batarya ile donatılan model WLTP'ye göre birleşik kullanımda 312 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. Söz konusu modelde 130 kW (177hp) maksimum güç ve 290 Nm tork üreten bir elektrik motoru görev yapıyor. Son hızı 160 km/s olan modelin 0-100 km/s hızlanması da 7,9 saniye sürüyor.
Elektrikli kompakt SUV'un diğer özellikleri arasında 400 litre bagaj hacmi, panoramik cam tavan, ısı pompası, 8,8 inç dijital gösterge ekranı, 12,8 inç multimedya ekranı, 17 inç jantlar, LED farlar ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi dikkat çekiyor.
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