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Dünyanın en ince akıllı telefonu Gionee Elife S5.5 oldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
13,9b
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92
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en ince akıllı telefonu Gionee Elife S5.5 oldu

Akıllı telefon pazarındaki incelik yarışı üretimin sınırlarını zorlayacak seviyelere kadar ulaşmış durumda. Bir dönem 7mm gibi kalınlıklar çok ince olarak görülürken artık bu seviye 6mm'nin de altına düşmüş durumda.

Dünyanın en güçlü Android telefonu ünvanını elinde bulunduran Gionee, bu kez en ince telefonu ünvanını da ele geçirdi. Daha önce bu ünvan 5.75mm kalınlık ile Vivo X3 modelinde bulunmaktaydı.

Gionee, Elife S5.5 modelinde 5.5mm kasa kalınlığına yer vererek kırılması güç bir rekora da imza atıyor. Ancak model halen ön siparişte ve gerçek bir model henüz müşterilere ulaşmış değil.

İncelik rekoru kırmak isteyen bir akıllı telefonda donanımın da çok üst düzey olamayacağı aşikar. Gionee, Elife S5.5 modelinde firma 5 inçlik bir ekrana yer verirken, 1.7GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemciyi tercih etmiş. 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 2300mAh gücünde batarya, 3G, LTE şeklinde diğer özellikler mevcut. 

Firma cihazın 3G sürümünü 370$ karşılığında ön siparişe sunmuş durumda. LTE versiyonu ise Haziran ayında gelecek. Firma yıl içerisinde 40 ülkede modelini pazara süreceğini iddia ediyor.  

http://www.phonearena.com/news/Worlds-new-thinnest-phone-is-just-5.5-mm-thick-Gionee-Elife-S5.5-goes-on-preorder-for-370_id52788 Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 5 yıl en beğenilen
5.5 mm ye 2300 mah batarya büyük başarı
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Neyinkafasi 5 yıl römercan
römercan

Teknoloji güneşi artık doğudan doğuyor.

Hocam bu forumda doğru konuşulmaz.Yorumlarının beğenilmesi için batıyı örnek alıp, cool olmaya çalışıp,siyasi konular açıp trollük yapacaksın.ayrıca marka kullanmak forumdaki statüyüde(!) arttırıyor.
Marka yoksa ilk 128bit işlemci çinden çıksın kimsenin umurunda olmaz.sonuçta marka ismi cool değil.
römercanTeknoloji güneşi artık doğudan doğuyor.Hocam bu forumda doğru konuşulmaz.Yorumlarının beğenilmesi için batıyı...
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thestell 5 yıl
Madem o incelige 2300 ma koyuyorlar e7 niye 2500?
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Yanlış bilgi var. cihaz 4 çekirdek değil. 8 çekirdek. Buna dikkat edin. Türkiye de daha 8 çekirdek cihaz yok. Kısmetse haftaya benim olacak :) Verdim siparişi. Bakalım gelirse gelecek. Gelemezse para yanar.
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.i. 5 yıl
yugfdf
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BostanKorkulugu 5 yıl
Batarya
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Guaire 5 yıl
Donanımhaber Gionee standına uğramadı mı nedir? [>:]





Siyahı daha çok parmak izi bırakır muhtemelen, ama daha güzel duruyor. Ön yüzde üst ve altta boş alanlar çok sırıtıyor. Alttaki kapasitif butonlar görünür olup, üst tarafta logo olsaymış daha güzel olurmuş sanki.
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xaimwadi 5 yıl
Bu telefonlar yarın bir gün kağıt kadar olur bakın görün...
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nepasvior 5 yıl
ne çektiysek bu incelik ve malzeme kalitesi takıntısından çektik, taktılar bunlara, incecik telefon alıyorsun sonra onu korumak için 3 katı kalınlığında 5 Tl lik silikon kılıf almaya mecbursun zira bi düştü mü gitti 2000 TL, yapın şunlara adam gibi kasa da kalın olsun arkadaş, incecik telefonun var ama onun 5-6 katı kalınlığında batarya şarj cihazı taşımak zorundasın cebinde, 1 gün anca gidiyor şarj, yakında aküyle gezecez ne anladım bu işten
yanlış sularda yüzüyorlar, kaç kişi inceliği için telefon alıyor kaçınız alırken cetvelle ölçtünüz? bu özellikte olup pili 1 hafta gidecek üstünden kamyon geçse kırılmayacak telefon yap 4 cm kalınlığında olsun piyasadan herkesi silersin
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akare+bkare=ckare 5 yıl
kırılmaz mı o çok ufak bir kuvvetle :(
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mk6167 5 yıl

güzel
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ouzqan 5 yıl
helal olsun adamlara. Türkiye gibi ülkelere de gelse fena olmaz aslında.
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ouzqan 5 yıl
helal olsun adamlara. Türkiye gibi ülkelere de gelse fena olmaz aslında.
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cinemaker 5 yıl
Kulaklıkla nasıl müzik dinlicez bunla kendi özel kulaklığı mı var
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kartalaraz 5 yıl
gm discovery FİT adıyla gelir artık...
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alparslankn 5 yıl ekrem71
bu telefonu nasıl alabiliriz
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