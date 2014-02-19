Dünyanın en ince akıllı telefonu Gionee Elife S5.5 oldu





Akıllı telefon pazarındaki incelik yarışı üretimin sınırlarını zorlayacak seviyelere kadar ulaşmış durumda. Bir dönem 7mm gibi kalınlıklar çok ince olarak görülürken artık bu seviye 6mm'nin de altına düşmüş durumda.





Dünyanın en güçlü Android telefonu ünvanını elinde bulunduran Gionee, bu kez en ince telefonu ünvanını da ele geçirdi. Daha önce bu ünvan 5.75mm kalınlık ile Vivo X3 modelinde bulunmaktaydı.





Gionee, Elife S5.5 modelinde 5.5mm kasa kalınlığına yer vererek kırılması güç bir rekora da imza atıyor. Ancak model halen ön siparişte ve gerçek bir model henüz müşterilere ulaşmış değil.





İncelik rekoru kırmak isteyen bir akıllı telefonda donanımın da çok üst düzey olamayacağı aşikar. Gionee, Elife S5.5 modelinde firma 5 inçlik bir ekrana yer verirken, 1.7GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemciyi tercih etmiş. 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 2300mAh gücünde batarya, 3G, LTE şeklinde diğer özellikler mevcut.





Firma cihazın 3G sürümünü 370$ karşılığında ön siparişe sunmuş durumda. LTE versiyonu ise Haziran ayında gelecek. Firma yıl içerisinde 40 ülkede modelini pazara süreceğini iddia ediyor.

http://www.phonearena.com/news/Worlds-new-thinnest-phone-is-just-5.5-mm-thick-Gionee-Elife-S5.5-goes-on-preorder-for-370_id52788