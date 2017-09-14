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Dünyanın en köklü bitcoin borsası, bitcoin ticaretine son veriyor

Çin'in en önemli bitcoin borsası olan BTCC, Twitter'dan yaptığı açıklamayla 30 Eylül'den itibaren bitcoin ticaretine izin vermeyeceğini duyurdu. Detaylar haberimizde.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Dünyanın en köklü bitcoin borsası, bitcoin ticaretine son veriyor
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Geçtiğimiz haftadan beri Çin'deki yerel kaynaklar, hükümetin bitcoin ticaretini sonlandırmaya hazırlandığını dile getirmişti. Son olarak hafta başında Wall Street Journal tarafından da paylaşılan bu iddia, ülkedeki iki büyük bitcoin borsası olan Huobi ve OkCoin tarafından reddedilmişti. Ülkedeki en köklü bitcoin ticaret platformu olan BTCC ise bugün Twitter hesabından bu iddiaları doğrular nitelikte bir açıklama yaptı ve 30 Eylül'den itibaren platformdaki operasyonlarını sonlandıracağını duyurdu.


Yetkililerden Sözlü Emir 

Şanghay merkezli borsa, Twitter'daki duyurusunda kararın alınmasının gerekçesi olarak 4 Eylül tarihinde düzenleyicilerin kendisine gönderdiği bildirimi işaret ederken yerel kaynaklar da Şanghay Belediye Mali Hizmet Bürosu'nun bölgede faaliyet gösteren bitcoin borsalarına, bitcoin ticaretini sonlandırmaları yönünde sözlü bir emir verdiğini ifade etti. BTCC bu duyurunun ardından Twitter'da bir paylaşımda daha bulunarak madencilik havuzunun bu karardan etkilenmeyeceğini ve operasyonların devam edeceğini bildirdi. 


BTCC ay sonunda bitcoin ticaretini sonlandıracak olsa da OkCoin ve Huobi benzer bir açıklamada bulunmadı. Her iki borsa da yaptığı açıklamada yetkililerden ticareti sonlandırma yönünde yeni bir direktif almadıklarını belirtti. Ülkedeki bitcoin borsalarının birbirine zıt açıklamalar yapması durumu daha da karışık bir hale getirirken Çinli yetkililerin baskısı sonucunda ülkedeki diğer borsaların da faaliyetlerini sonlandırmasından endişe duyuluyor.



3500$'ın Altına Düştü 

Geçtiğimiz yıl dünya genelinde yapılan bitcoin ticaretinin yüzde 45'i Çin merkezli bitcoin borsaları olan OkCoin, Bitfinex ve BTCC üzerinden gerçekleşmişti. Bu açıdan Çin'in bitcoinin geleceği için büyük bir öneme sahip olduğu ve borsaları kapatma yönünde bir karar alması halinde bitcoinin ciddi bir değer kaybı yaşayacağı uzun süredir konuşuluyordu. BTCC'nin faaliyetlerini sonlandırma kararı almasıyla birlikte korkulan gerçekleşti. BTCC'nin Twitter'daki paylaşımının ardından bitcoin yüzde 12 civarında değer kaybederken uzun bir sürenin ardından 3500$ değerinin altına düştü.

https://www.coindesk.com/btcc-to-cease-china-trading-as-media-warns-closures-could-continue/ Yorum Yaz
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CodyTravers 1 yıl en beğenilen
Bu sene ölenler veya ölmekte olanlar;
İntel, iphone, bitcoin ve içimde ki sen.
Hadi hayırlısı
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Jon SNOW 37 1 yıl
Bitcoin için 50 tane ekran kartı alanlar soğuk su bidonunu kafaya diksin
2 Yanıt Yanıtla +19
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IceRulez 1 yıl
hocam düşünsenize dünyadaki toplam btc borsa piyasasının %50 si çinde dönüyor ve çin bunu kapatma kararı alıyor fakat yinede btc 3500$ dan işlem görüyor.
tüm dünyada borsadan çekilse bile bitcoin ticareti devam edecektir,
çünkü para göndermek almak için bankalara ekstra para ödememiz gerekmiyor, bunu küçümsüyorsanız dünya bankalarının 1 yıllık eft havale ücreti olarak toplamda 5 milyar dolar kazandıklarını görürsünüz.
dünyanın çeşitli ülkelerinde bitcoin atm leri mevcut.
borsa olmuş olmamış çokta önemli değil :-))
hocam düşünsenize dünyadaki toplam btc borsa piyasasının %50 si çinde dönüyor ve çin bunu kapatma kararı alıyor fakat yinede btc 3500$ dan işlem görüyor.tü...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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AL3lMA 1 yıl
İyi inşallah biter de o ekran kartları patlar bizde bedavaya alırız bunlar yüzünden kartlar uçuk fiyatlara çıktı
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ru1ns 1 yıl
O kadar ekran kartı alanlar ne yapacak şimdi :)
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axaxa 1 yıl
dünya üzerinde kolay yoldan para kazanmayı kovalayan bu kadar çok insan varken bitcoin biter itcoin başlar.
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axesis 1 yıl
Yakında heryer ekran kartı dolcak :) bir DOST :)
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Guest-B2B7A0AF7 1 yıl
Bence hala 5 sene daha ömrü var bu para biriminin neden diye soracak olursanız insanlar o kadar ekran kartı felan aldı yani ilgi çok o şirketlerde başka ülkelere gidip iş yapar yani dengeler değişir.
Şimdi neden 5 senesi var dedim bu para biriminin çünkü her kırılan bloktan sonra kırma seviyesi 2-3 kat zorlaşıyor. İnsanlar belli bir yerden sonra başka tip coinlere yönelecektir mesela etherium şu sıralar baya bir popüler.
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Halilowich 1 yıl
2009 yılında Çin Youtube'u banladı
Bu olaydan sonra Youtube hissenizi satmak mı doğru karardı tutmak mı?
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huseyincarnege 1 yıl
ana millete okadar ekran kartı sattılar bu kadarmıydı :)
etrafta 2el ekran kartı kaynıcak :S
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SEO-Uzmanı 1 yıl
kripto para devletler için vazgeçilemez bir gerçektir.
çünkü vergiyi zamanında toplayamayan her devlet
fazladan para bastırıp bunu geri toplama ve imha süreci uzun olduğu için
enflasyonla başa çıkmanın en basit yolu kripto para ( kripto para değil !
her vatandaşa verilecek olan sanal cüzdan bu sayede herkesten anlık vergi toplamak mümkün olacaktır ) yani o öyle eskiden mal beyanına dayalı ticari iflas modelleri geçmişte kaldı. devletler bu kripto para olayının gidişini izleme anlamıyla izin verdi ! şimdi ise tüm dünyada yavaş yavaş yasaklanacak !
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ClassımDeğilsin 1 yıl
Bitcoin karşılığı olmadan üretilen(son 35 40 yıldır dolarda yapıldığı gibi) ve fiziksel olmayan bir sanal para birimidir. Düşmanlığın sebebi üzerinden banka ve finans sistemlerinin nemalanamamasıdır. Bilmeyen adamda konuşmasın bi zahmet. Dünya üzerindeki varlıkların toplamıyla basılmış dolar miktarını karşılaştırsınlar, ki görsünler gerçek para zannettikleri aslında gerçek mi
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maximan2008 1 yıl
Görüyorumki burada, bitcoinin tam olarak ne olduğunu ve neden geleceğin parası olduğunu anlamayan birçok insan, yorum yaparak kendilerini çok güzel birşey yapmış gibi hissediyor olmalılar. Paranın tanımında, karşılığını bir başka şeye değer vererek tanımlamak ise işin başka bir hatası. Amerikan doları 1980li yıllara kadar, tahvil karşılığı değeri olan bir para birimi iken daha sonraları sadece dolar basılara ve herhangi bir karşılığa tabi tutulmayarak basıldı. Buna rağmen doları global çapta değerinin kaybolmaması birçok nedene bağlı iken en belirgin özelliği, insanların "para"ya verdiği psikolojik değerdir. Bitcoinin "olmayan" bir karşılığından bahsetmek ise yapının temelini bilmemekten gerek olsa, bitcoinin üretilen bir yapı olduğunu da anlamamış olmaktır asıl sorun. bitcoinin geçmişten günümüze kadarki grafiğine bakıp, geçmişte yaşanan dev dalgalanmalara rağmen 4900$ seviyelerine ulaşmasını göremeyenler sadece kördürler. 1-2 kötü haber yapıldı veya 1-2 olumsuz eleştri aldı diye bitcoinin çökeceğini düşünmek, amerikan başkanıyla 1 masada oturup yemek yemeyi hayal etmek ve dünya sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak gibidir. sizler, bitcoinden uzak durun. onu anlamamış olanlar, uzak durun. emin olun bitcoin'i ne siz düşürür ne siz yükseltirsiniz. herkese bitcoinli günler.
1 Yanıt Yanıtla +8
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sniper23 1 yıl maximan2008
maximan2008
Görüyorumki burada, bitcoinin tam olarak ne olduğunu ve neden geleceğin parası olduğunu anlamayan birçok insan, yorum yaparak kendilerini çok güzel birşey yapmış gibi hissediyor olmalılar. Paranın tanımında, karşılığını bir başka şeye değer vererek tanımlamak ise işin başka bir hatası. Amerikan doları 1980li yıllara kadar, tahvil karşılığı değeri olan bir para birimi iken daha sonraları sadece dolar basılara ve herhangi bir karşılığa tabi tutulmayarak basıldı. Buna rağmen doları global çapta değerinin kaybolmaması birçok nedene bağlı iken en belirgin özelliği, insanların "para"ya verdiği psikolojik değerdir. Bitcoinin "olmayan" bir karşılığından bahsetmek ise yapının temelini bilmemekten gerek olsa, bitcoinin üretilen bir yapı olduğunu da anlamamış olmaktır asıl sorun. bitcoinin geçmişten günümüze kadarki grafiğine bakıp, geçmişte yaşanan dev dalgalanmalara rağmen 4900$ seviyelerine ulaşmasını göremeyenler sadece kördürler. 1-2 kötü haber yapıldı veya 1-2 olumsuz eleştri aldı diye bitcoinin çökeceğini düşünmek, amerikan başkanıyla 1 masada oturup yemek yemeyi hayal etmek ve dünya sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak gibidir. sizler, bitcoinden uzak durun. onu anlamamış olanlar, uzak durun. emin olun bitcoin'i ne siz düşürür ne siz yükseltirsiniz. herkese bitcoinli günler.

Güzel anlatmışsınız.

Ama sorun DH'de ki kitle de. Buradaki kitle genelde internette ne olduğu belli olmayan sitelerde, bir kaç cümle okuyup bilim insanı kesilir. O yüzden okuyacaklarını sanmıyorum ama güzel yazmışsınız, ben okudum.
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