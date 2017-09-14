Dünyanın en köklü bitcoin borsası, bitcoin ticaretine son veriyor

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Geçtiğimiz haftadan beri Çin'deki yerel kaynaklar, hükümetin bitcoin ticaretini sonlandırmaya hazırlandığını dile getirmişti. Son olarak hafta başında Wall Street Journal tarafından da paylaşılan bu iddia, ülkedeki iki büyük bitcoin borsası olan Huobi ve OkCoin tarafından reddedilmişti. Ülkedeki en köklü bitcoin ticaret platformu olan BTCC ise bugün Twitter hesabından bu iddiaları doğrular nitelikte bir açıklama yaptı ve 30 Eylül'den itibaren platformdaki operasyonlarını sonlandıracağını duyurdu.





Yetkililerden Sözlü Emir

Şanghay merkezli borsa, Twitter'daki duyurusunda kararın alınmasının gerekçesi olarak 4 Eylül tarihinde düzenleyicilerin kendisine gönderdiği bildirimi işaret ederken yerel kaynaklar da Şanghay Belediye Mali Hizmet Bürosu'nun bölgede faaliyet gösteren bitcoin borsalarına, bitcoin ticaretini sonlandırmaları yönünde sözlü bir emir verdiğini ifade etti. BTCC bu duyurunun ardından Twitter'da bir paylaşımda daha bulunarak madencilik havuzunun bu karardan etkilenmeyeceğini ve operasyonların devam edeceğini bildirdi.





BTCC ay sonunda bitcoin ticaretini sonlandıracak olsa da OkCoin ve Huobi benzer bir açıklamada bulunmadı. Her iki borsa da yaptığı açıklamada yetkililerden ticareti sonlandırma yönünde yeni bir direktif almadıklarını belirtti. Ülkedeki bitcoin borsalarının birbirine zıt açıklamalar yapması durumu daha da karışık bir hale getirirken Çinli yetkililerin baskısı sonucunda ülkedeki diğer borsaların da faaliyetlerini sonlandırmasından endişe duyuluyor.









3500$'ın Altına Düştü

Geçtiğimiz yıl dünya genelinde yapılan bitcoin ticaretinin yüzde 45'i Çin merkezli bitcoin borsaları olan OkCoin, Bitfinex ve BTCC üzerinden gerçekleşmişti. Bu açıdan Çin'in bitcoinin geleceği için büyük bir öneme sahip olduğu ve borsaları kapatma yönünde bir karar alması halinde bitcoinin ciddi bir değer kaybı yaşayacağı uzun süredir konuşuluyordu. BTCC'nin faaliyetlerini sonlandırma kararı almasıyla birlikte korkulan gerçekleşti. BTCC'nin Twitter'daki paylaşımının ardından bitcoin yüzde 12 civarında değer kaybederken uzun bir sürenin ardından 3500$ değerinin altına düştü.

https://www.coindesk.com/btcc-to-cease-china-trading-as-media-warns-closures-could-continue/