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JPMorgan Chase CEO'su: Bitcoin dolandırıcılıktır, patlayacak!

Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi JPMorgan Chase CEO'su Bitcoin'in sonunu iyi görmediğini söylüyor. Deneyimli yöneticinin açıklamaları kripto para yatırımcılarını üzecek cinsten.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Bitcoin'in son dönemde yaşadığı dalgalanma kripto paraya hücum eden kitle üzerinde bir hayal kırıklığı yaratmış durumda. Özellikle kripto para arzıyla (ICO) ilgili gelişmelerin piyasaları olumsuz etkilediği bir gerçek. Gezegendeki en büyük finansal kuruluşlarından birinin CEO'su Bitcoin'in bir "dolandırıcılık" olduğuna ve sonunda patlayacağına inanıyor.
Ayrıca Bkz. "ABD Ulaştırma Bakanlığı'ndan otonom araç yönergesi "
Bitcoin'in fiyatı Çin'in yasa dışı kamu finansmanı olarak gördüğü ICO'ları yasaklamasıyla kötü bir darbe almış durumda. Delivering Alpha Konferansı'nda konuşan JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Bitcoin'in bir dolandırıcılık olduğunu ve bunun gerçek bir şey olmadığını söyledi. Bitcoin'i 1630'lardaki Tulip Mania (Lale çılgınlığı) olayına benzeten Dimon, kripto para biriminin lale soğanlarından daha beter olduğunu düşünüyor.

Yasal desteği yok

Deneyimli yöneticiye göre dijital para biriminin sonu hiç iyi değil. Para birimlerinin yasal desteğinin olduğunu ancak Bitcoin'de böyle birşeyin söz konusu olmadığını vurgulayan CEO'nun ısrarla dile getirdiği şey kripto paranın "patayacak" olması. Dimon, kendi bankasında Bitcoin ticaretine izin vermeyeceğini bu tip bir işlem yaparken yakalanan çalışanlarını da saniyesinde işten kovacağını söyledi.

https://www.cnbc.com/2017/09/12/jpmorgan-ceo-jamie-dimon-raises-flag-on-trading-revenue-sees-20-percent-fall-for-the-third-quarter.html Yorum Yaz
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sonsuzsuzluk 2 yıl en beğenilen
Para babalarının gözü korkmuş belli ki.. Kağıt parayı para yapan insanların verdiği değerdir.. o paranın karışığı aslen altındır.. altını değerli yapan nedir? hiç bir şey.. gene bizim verdiğimiz değerdir.. yarın hepsinden vazgeçip daha çok insan bitcoin'e değer verdiğinde değerli olan, yani para olan şey bitcoin olacak.. o yüzden bitcoin bir balon değildir.. gelecekteki dijital çağın gerçek parasıdır..
Para babalarının gözü korkmuş belli ki.. Kağıt parayı para yapan insanların verdiği değerdir.. o paranın karışığı aslen altındır.. altını değerli yapan nedir? h...
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1 Yanıt Yanıtla +48
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DubSteq 2 yıl
Olay orada işte. Yasal desteğinin olmaması demek kimsenin kontrolünde ve müdahalesine açık olmaması demektir. İnsanları BTC'ye yatırım yaptıran da bu zaten. Millet bıktı artık bankalara yüksek komisyon yedirmekten. Ülkelerin enflasyonu istediği gibi oynamasından bıktı.
Olay orada işte. Yasal desteğinin olmaması demek kimsenin kontrolünde ve müdahalesine açık olmaması demektir. İnsanları BTC'ye yatırım yaptıran da bu zaten. Mil...
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DH Misafiri 2 yıl
Sanırım geç keşfettiler ve boş bol btc almak istiyorlar , bu yüzden aşağıya çekip parsayı toplamak istiyorlar
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Efsue 2 yıl
bitcoin'in gercekten kriptolu bir para birimi oldugunu dusunen insanlari gorunce gulesim geliyor, lam'i cim'i yok bitcoin bir kara para aklama projesi, sanmayin ki bu insanlar lafta belli bir durus sergiliyor, niyetleri ve beklentileri gayet acik. Parayi her kosulda birileri yonetecek bir ag veya merkez bankası olmasinin onemi var mi saniyorsunuz?
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güngör34 2 yıl
Üç Kağıtcı JPMorgan Bu adam ayrıca 19 bin BTC aldığınında kanıtı mevcut. tam çakalmış
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orcnd 2 yıl
bir ipte iki cambaz oynamaz. özgür para fikri finans devlerini korkutuyor. korkutmalı da. bu gün devlet paraları üzerinde manipülasyon yapıp ceplerini dolduruyorlar.
özgür paralar geldiğinde bu şansları elinden alınmış olacak.
blockchain teknolojisiyle paranın kontrolü dünya devi finans kuruluşları ve devletlerden insanlara geçecek. engellemenin de bir yolu yok. zaten bir süre sonra engellemek yerine pay kapma yoluna gideceklerdir. fakat bu teknolojinin doğası gereği yönetilebilmesi mümkün değil.
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Erwin-Rommel 2 yıl
Geleceği yok bence de. Boşuna heveslenmeyin.
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afulkem 2 yıl
BTC birşey olmaz.. yatırım yapmak isteyen ğarası olan vatandaş al 1-2 BTC çocuğuna miras olur
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dobrasam 2 yıl
Ölü doğan bir projeydi zaten bitcoin hiç bir ülke kontrol edemediği hakim olamadığı bir para birimini kabul etmek istemez yavaş yavaş düşüşe geçip değerini kaybedecek etherium
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WarSaw 2 yıl
bitcoin in arkasında hiçbir yasal sorumluluk bulunmuyor paranızı uçururlarsa kim soyduya gidersiniz parayı biryerden birine aktardın ama para kayboldu ortada sorumlusu yok hesap vereni yok. birde gaza gelip 1bc alıp attın kenara diyelim o itemi aldığın sitenin admini paranı çalsa kim hüplettiye gittin :))
özellikle item dedim çünkü para falan değil aşırı değer görmüş item tarzı birşey sadece adı sanal para.
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Tensi 2 yıl WarSaw
WarSaw

bitcoin in arkasında hiçbir yasal sorumluluk bulunmuyor paranızı uçururlarsa kim soyduya gidersiniz parayı biryerden birine aktardın ama para kayboldu ortada sorumlusu yok hesap vereni yok. birde gaza gelip 1bc alıp attın kenara diyelim o itemi aldığın sitenin admini paranı çalsa kim hüplettiye gittin :))

özellikle item dedim çünkü para falan değil aşırı değer görmüş item tarzı birşey sadece adı sanal para.

Bankacilik sisteminde de bildigim kadari ile ayni acik var. Turkiye'de devlet bankadaki mevduat hesaplarinin hesap basina sadece yuz bin TL sini korumaya aliyor. Hesabinizda 1 milyonunuz var. Banka batti, 900 ucuyor. Yanlissa ayrintili bilenler duzeltsin lutfen. Yani bankalar da oyle cok guvenli ak pak kurumlar degiller. Once abartili reklamlarla ihtiyaciniz olmayan urunler ihtiyacmis gibi gosteriliyor, daya krediyi odeyemeyecek olanlara. Sonra adamin malina cok. Amerikadaki mortgage krizini iste bu namussuz gibiler bu yontemle yaptilar. Turkiye de kredi konusunda buyuk borc bataginda. Yakinda bizde de patlar.
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mavizaman 2 yıl
siz gene de haberdeki adamın dediklerini ciddiye alın.
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Survival 2 yıl
Rothschild bunu beğenmedi

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sendemail 2 yıl
He ayrıca, ekran kartı alamıyoruz diye zırlamanın alemi yok, almayın amk. İlk endüstriyel çağdan bu yana insanlık finansal kapitalizmin zülmu altında. Bitcoin bu o. Çocuklarının döngüsünü kıracak potansiyelde.
Hani bu bitcoini bulan japon abi mübarek adam.
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sniper23 2 yıl sendemail
sendemail
He ayrıca, ekran kartı alamıyoruz diye zırlamanın alemi yok, almayın amk. İlk endüstriyel çağdan bu yana insanlık finansal kapitalizmin zülmu altında. Bitcoin bu o. Çocuklarının döngüsünü kıracak potansiyelde.
Hani bu bitcoini bulan japon abi mübarek adam.





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