JPMorgan Chase CEO'su: Bitcoin dolandırıcılıktır, patlayacak!

Bitcoin'in son dönemde yaşadığı dalgalanma kripto paraya hücum eden kitle üzerinde bir hayal kırıklığı yaratmış durumda. Özellikle kripto para arzıyla (ICO) ilgili gelişmelerin piyasaları olumsuz etkilediği bir gerçek. Gezegendeki en büyük finansal kuruluşlarından birinin CEO'su Bitcoin'in bir "dolandırıcılık" olduğuna ve sonunda patlayacağına inanıyor.

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Bitcoin'in fiyatı Çin'in yasa dışı kamu finansmanı olarak gördüğü ICO'ları yasaklamasıyla kötü bir darbe almış durumda. Delivering Alpha Konferansı'nda konuşan JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Bitcoin'in bir dolandırıcılık olduğunu ve bunun gerçek bir şey olmadığını söyledi. Bitcoin'i 1630'lardaki Tulip Mania (Lale çılgınlığı) olayına benzeten Dimon, kripto para biriminin lale soğanlarından daha beter olduğunu düşünüyor.

Yasal desteği yok

Deneyimli yöneticiye göre dijital para biriminin sonu hiç iyi değil. Para birimlerinin yasal desteğinin olduğunu ancak Bitcoin'de böyle birşeyin söz konusu olmadığını vurgulayan CEO'nun ısrarla dile getirdiği şey kripto paranın "patayacak" olması. Dimon, kendi bankasında Bitcoin ticaretine izin vermeyeceğini bu tip bir işlem yaparken yakalanan çalışanlarını da saniyesinde işten kovacağını söyledi.

https://www.cnbc.com/2017/09/12/jpmorgan-ceo-jamie-dimon-raises-flag-on-trading-revenue-sees-20-percent-fall-for-the-third-quarter.html