JPMorgan Chase CEO'su: Bitcoin dolandırıcılıktır, patlayacak!

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Bitcoin'in son dönemde yaşadığı dalgalanma kripto paraya hücum eden kitle üzerinde bir hayal kırıklığı yaratmış durumda. Özellikle kripto para arzıyla (ICO) ilgili gelişmelerin piyasaları olumsuz etkilediği bir gerçek. Gezegendeki en büyük finansal kuruluşlarından birinin CEO'su Bitcoin'in bir "dolandırıcılık" olduğuna ve sonunda patlayacağına inanıyor.Ayrıca Bkz. "ABD Ulaştırma Bakanlığı'ndan otonom araç yönergesi "
Bitcoin'in fiyatı Çin'in yasa dışı kamu finansmanı olarak gördüğü ICO'ları yasaklamasıyla kötü bir darbe almış durumda. Delivering Alpha Konferansı'nda konuşan JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Bitcoin'in bir dolandırıcılık olduğunu ve bunun gerçek bir şey olmadığını söyledi. Bitcoin'i 1630'lardaki Tulip Mania (Lale çılgınlığı) olayına benzeten Dimon, kripto para biriminin lale soğanlarından daha beter olduğunu düşünüyor.
Yasal desteği yok
Deneyimli yöneticiye göre dijital para biriminin sonu hiç iyi değil. Para birimlerinin yasal desteğinin olduğunu ancak Bitcoin'de böyle birşeyin söz konusu olmadığını vurgulayan CEO'nun ısrarla dile getirdiği şey kripto paranın "patayacak" olması. Dimon, kendi bankasında Bitcoin ticaretine izin vermeyeceğini bu tip bir işlem yaparken yakalanan çalışanlarını da saniyesinde işten kovacağını söyledi.
https://www.cnbc.com/2017/09/12/jpmorgan-ceo-jamie-dimon-raises-flag-on-trading-revenue-sees-20-percent-fall-for-the-third-quarter.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
özgür paralar geldiğinde bu şansları elinden alınmış olacak.
blockchain teknolojisiyle paranın kontrolü dünya devi finans kuruluşları ve devletlerden insanlara geçecek. engellemenin de bir yolu yok. zaten bir süre sonra engellemek yerine pay kapma yoluna gideceklerdir. fakat bu teknolojinin doğası gereği yönetilebilmesi mümkün değil.
özellikle item dedim çünkü para falan değil aşırı değer görmüş item tarzı birşey sadece adı sanal para.
Bankacilik sisteminde de bildigim kadari ile ayni acik var. Turkiye'de devlet bankadaki mevduat hesaplarinin hesap basina sadece yuz bin TL sini korumaya aliyor. Hesabinizda 1 milyonunuz var. Banka batti, 900 ucuyor. Yanlissa ayrintili bilenler duzeltsin lutfen. Yani bankalar da oyle cok guvenli ak pak kurumlar degiller. Once abartili reklamlarla ihtiyaciniz olmayan urunler ihtiyacmis gibi gosteriliyor, daya krediyi odeyemeyecek olanlara. Sonra adamin malina cok. Amerikadaki mortgage krizini iste bu namussuz gibiler bu yontemle yaptilar. Turkiye de kredi konusunda buyuk borc bataginda. Yakinda bizde de patlar.
Hani bu bitcoini bulan japon abi mübarek adam.
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