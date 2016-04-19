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Dünyanın en küçük akıllı telefonu ile tanışın

Kredi kartı büyüklüğünde bir akıllı telefon arıyorsanız, Posh Mobile’nin Micro X S240 adındaki akıllı telefonuna bir göz atın. 2.4 inçlik boyutu ile cihaz cebinizde kaybolacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,3b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en küçük akıllı telefonu ile tanışın

Günümüzde akıllı telefon dediğimizde artık en küçüğü 4 inç ekrana sahip olan cihazlar akla geliyor. Tüketicilerin de eğilimi bu yönde zira artık küçük telefonların ekranlarında içerik görüntülemenin zor olduğuna inanılıyor. ABD’li Posh Mobile ise farklı düşünüyor.

Posh Mobile Micro X S240 adındaki akıllı telefon, sadece 2.4 inç ekran boyutuna sahip. 240x432 piksel çözünürlük ile, sanki yıllar öncesinden fırlayıp gelmiş gibi duruyor. Günümüzde de düşük donanımlı akıllı telefonlar mevcut ancak bu kadar düşük olana ilk kez rastlıyoruz.

Ayrıca Bkz. "Snapdragon 823 yonga seti ile ilgili detaylar artıyor"

İki adet Cortex-A7 çekirdekli ve Mali-400 grafik birimli MT6572M yonga setinden gücünü alan cihaza, 512MB RAM eşlik ediyor. 4GB kapasite 32GB’a kadar artırılabilirken, Android 4.4 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Anı yakalamak için ise 2MP çözünürlüğünde flaşsız arka kamera ile yetinmek zorundasınız. Ön kısımda da VGA kamera mevcut. 650mAh kapasiteli batarya, 180 saat bekleme süresi sunuyor.

Aslında bu donanım bir akıllı saat içerisine konsa daha modern kaçabilirmiş. Posh Mobile, telefonunu 90$ civarında bir fiyat etiketi ile satıyor. Lenovo, Xiaomi gibi Çinli markaların bu çizgide güçlü donanıma sahip akıllı telefonları düşünüldüğünde, Micro X S240 oldukça gerilerde kalıyor. Yine Aliexpress gibi platformlarda yarı fiyatına bu tarz cihazlar bulmak mümkün. 

 

http://www.poshmobile.com/catalogue/micro-x-s240/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tolgatelli 3 yıl en beğenilen
Snapdragon 830 ile gelseymiş daha iyiymiş!
Ekran kasa oranı berbat!
Yıl 2016 hala 8gb depolama mı kaldı!pardon bu 4gb'mış!
keşke en az 2gb ram olsaymış!,
su geçirmezlik nasıl yok!
kapasitif tuşlar mı?, fiziksel home butonu olmadan kullanılmaz!
650mah batarya ile 1günü çıkarmaz, hayatta almam!ölünce belki..!
Çok kalın!
2K olmazsa pikselleri sayarım ben!
Arka kamera flaşsız nasıl olur?,kumlu fotoğraf çeker bu,1.1 mikron lens olmalıymış!
Hızlı şarj var mı?!
Android 4.4 ile şimdiden desteği bitmiş!
S240 7s Plus Edge Note modelini bekleyeceğim!
Snapdragon 830 ile gelseymiş daha iyiymiş!Ekran kasa oranı berbat!Yıl 2016 hala 8gb depolama mı kaldı!pardon bu 4gb'mış!keşke en az 2gb ram olsaymı...
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Yanıtla +34
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gcb1903 3 yıl
Apple bunu beğendi. Harika ekran-kasa oranı.
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ReiCheN 3 yıl
tolgatelli
Snapdragon 830 ile gelseymiş daha iyiymiş!Ekran kasa oranı berbat!Yıl 2016 hala 8gb depolama mı kaldı!pardon bu 4gbmış!keşke en az 2gb ram olsaymış!,su geçirmezlik nasıl yok!kapasitif tuşlar mı?, fiziksel home butonu olmadan kullanılmaz!650mah batarya ile 1günü çıkarmaz, hayatta almam!ölünce belki..!Çok kalın!2K olmazsa pikselleri sayarım ben!Arka kamera flaşsız nasıl olur?,kumlu fotoğraf çeker bu,1.1 mikron lens olmalıymış!Hızlı şarj var mı?!Android 4.4 ile şimdiden desteği bitmiş!S240 7s Plus Edge Note modelini bekleyeceğim!

kafan güzelmiş kardeş. mesajım ilgi çeksin diye iyi saçmalamışsın :D
tolgatelliSnapdragon 830 ile gelseymiş daha iyiymiş!Ekran kasa oranı berbat!Yıl 2016 hala 8gb depolama mı kaldı!pardon bu 4gbmış!keşke en az 2g...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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Tensi 3 yıl
Hindistandaki tel 4$'a satilabiliyorsa bunu 2$'a malettiler galiba. %5000 kar marji. iPhone 4" telefonu 499$'a iteleyebiliyorsa ben de bunu 100$'a okutacak birilerini bulurum nasil olsa demislerdir.
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ComingWind 3 yıl
Çöpün çöpünün de çöpü :)
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FlyingUnderpants 3 yıl
Çok tatlı.
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shadowtr 3 yıl
Sağa sola fırlatmak için ideal.
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pastadanadam 3 yıl
arel.gr
ReiCheN
tolgatelli Snapdragon 830 ile gelseymiş daha iyiymiş!Ekran kasa oranı berbat!Yıl 2016 hala 8gb depolama mı kaldı!pardon bu 4gbmış!keşke en az 2gb ram olsaymış!,su geçirmezlik nasıl yok!kapasitif tuşlar mı?, fiziksel home butonu olmadan kullanılmaz!650mah batarya ile 1günü çıkarmaz, hayatta almam!ölünce belki..!Çok kalın!2K olmazsa pikselleri sayarım ben!Arka kamera flaşsız nasıl olur?,kumlu fotoğraf çeker bu,1.1 mikron lens olmalıymış!Hızlı şarj var mı?!Android 4.4 ile şimdiden desteği bitmiş!S240 7s Plus Edge Note modelini bekleyeceğim!
kafan güzelmiş kardeş. mesajım ilgi çeksin diye iyi saçmalamışsın :D
he ya, ustelik En Çok Beğenilenlerde . burda doğrayan bilmiyorsa, yiyen hic bilemez.

Araştıralım öğrenelim : lmgtfy.com/...
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CoreXXX 3 yıl
eskiden telefonlar küçüldükçe pahalanırdı. şimdi tam tersi
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Korkusuz Üye 3 yıl
İnsan fotoğrafın yanına bir madeni para filan koyar.
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Grkwnxs 3 yıl
Samsun champ kullanmış biri olarak söylüyorum 2.4 inç dokunmatik ekran baya bir saçmalık. Dokunmatik ekran için alt sınır 3 inç olması lazım
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ReiCheN 3 yıl
tolgatelli
Snapdragon 830 ile gelseymiş daha iyiymiş!Ekran kasa oranı berbat!Yıl 2016 hala 8gb depolama mı kaldı!pardon bu 4gbmış!keşke en az 2gb ram olsaymış!,su geçirmezlik nasıl yok!kapasitif tuşlar mı?, fiziksel home butonu olmadan kullanılmaz!650mah batarya ile 1günü çıkarmaz, hayatta almam!ölünce belki..!Çok kalın!2K olmazsa pikselleri sayarım ben!Arka kamera flaşsız nasıl olur?,kumlu fotoğraf çeker bu,1.1 mikron lens olmalıymış!Hızlı şarj var mı?!Android 4.4 ile şimdiden desteği bitmiş!S240 7s Plus Edge Note modelini bekleyeceğim!

kafan güzelmiş kardeş. mesajım ilgi çeksin diye iyi saçmalamışsın :D
2 Yanıt Yanıtla +14
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arel.gr 3 yıl ReiCheN
ReiCheN

tolgatelli

Snapdragon 830 ile gelseymiş daha iyiymiş!Ekran kasa oranı berbat!Yıl 2016 hala 8gb depolama mı kaldı!pardon bu 4gbmış!keşke en az 2gb ram olsaymış!,su geçirmezlik nasıl yok!kapasitif tuşlar mı?, fiziksel home butonu olmadan kullanılmaz!650mah batarya ile 1günü çıkarmaz, hayatta almam!ölünce belki..!Çok kalın!2K olmazsa pikselleri sayarım ben!Arka kamera flaşsız nasıl olur?,kumlu fotoğraf çeker bu,1.1 mikron lens olmalıymış!Hızlı şarj var mı?!Android 4.4 ile şimdiden desteği bitmiş!S240 7s Plus Edge Note modelini bekleyeceğim!


kafan güzelmiş kardeş. mesajım ilgi çeksin diye iyi saçmalamışsın :D

he ya, ustelik En Çok Beğenilenlerde .
burda doğrayan bilmiyorsa, yiyen hic bilemez.
Yanıtla +1
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mosyozzz 3 yıl ReiCheN
ReiCheN
tolgatelli
Snapdragon 830 ile gelseymiş daha iyiymiş!Ekran kasa oranı berbat!Yıl 2016 hala 8gb depolama mı kaldı!pardon bu 4gbmış!keşke en az 2gb ram olsaymış!,su geçirmezlik nasıl yok!kapasitif tuşlar mı?, fiziksel home butonu olmadan kullanılmaz!650mah batarya ile 1günü çıkarmaz, hayatta almam!ölünce belki..!Çok kalın!2K olmazsa pikselleri sayarım ben!Arka kamera flaşsız nasıl olur?,kumlu fotoğraf çeker bu,1.1 mikron lens olmalıymış!Hızlı şarj var mı?!Android 4.4 ile şimdiden desteği bitmiş!S240 7s Plus Edge Note modelini bekleyeceğim!

kafan güzelmiş kardeş. mesajım ilgi çeksin diye iyi saçmalamışsın :D

Seninki daha güzelmiş.
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forumlarabak 3 yıl
iPhone SE alacaklar birkez daha düşünsün.
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Fenomenon 3 yıl
Posh mobil bizdeki GM gibi galiba çünkü bu telefonun orijinali elephone Q. Geçen sene gearbest'te satılıyordu. Fiyatı tam hatırlamıyorum ama 90$ olmadığı kesin.
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WB 3 yıl
Tasarimi modern olsa guzel olurdu, cok kalin olmus, 6-7mm arasi olmaliydi..
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