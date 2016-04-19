Dünyanın en küçük akıllı telefonu ile tanışın

Günümüzde akıllı telefon dediğimizde artık en küçüğü 4 inç ekrana sahip olan cihazlar akla geliyor. Tüketicilerin de eğilimi bu yönde zira artık küçük telefonların ekranlarında içerik görüntülemenin zor olduğuna inanılıyor. ABD’li Posh Mobile ise farklı düşünüyor.

Posh Mobile Micro X S240 adındaki akıllı telefon, sadece 2.4 inç ekran boyutuna sahip. 240x432 piksel çözünürlük ile, sanki yıllar öncesinden fırlayıp gelmiş gibi duruyor. Günümüzde de düşük donanımlı akıllı telefonlar mevcut ancak bu kadar düşük olana ilk kez rastlıyoruz.

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İki adet Cortex-A7 çekirdekli ve Mali-400 grafik birimli MT6572M yonga setinden gücünü alan cihaza, 512MB RAM eşlik ediyor. 4GB kapasite 32GB’a kadar artırılabilirken, Android 4.4 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Anı yakalamak için ise 2MP çözünürlüğünde flaşsız arka kamera ile yetinmek zorundasınız. Ön kısımda da VGA kamera mevcut. 650mAh kapasiteli batarya, 180 saat bekleme süresi sunuyor.

Aslında bu donanım bir akıllı saat içerisine konsa daha modern kaçabilirmiş. Posh Mobile, telefonunu 90$ civarında bir fiyat etiketi ile satıyor. Lenovo, Xiaomi gibi Çinli markaların bu çizgide güçlü donanıma sahip akıllı telefonları düşünüldüğünde, Micro X S240 oldukça gerilerde kalıyor. Yine Aliexpress gibi platformlarda yarı fiyatına bu tarz cihazlar bulmak mümkün.