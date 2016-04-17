Snapdragon 823 yonga seti ile ilgili detaylar artıyor

Akıllı telefon pazarı Qualcomm’un Snapdragon 820 yonga setine henüz ısınmaya başlamışken, yeni bir yonga setine dair iddialar gündemi ısıtmaya başladı. Snapdragon 823 adındaki bu yeni yonga setini kullanacak olan cihaz sayısı artıyor.

Snapdragon 823

Henüz Snapdragon 823 yonga seti ile ilgili net bilgiler mevcut değil. Kaynaklar, 2+2 şeklinde çalışan 4 adet özelleştirilmiş 64-bitlik Kryo çekirdeğinin hızlarının 2.2-2.5GHz arasına yükseltileceğini düşünüyor. Adreno 530 grafik biriminin de 720Mhz’e yükseltilmesi ile Snapdragon 820 yonga setinden biraz daha iyi bir performans ortaya çıkacak.

Qualcomm’un yılın sonlarına doğru Snapdragon 823 yonga setini kullanıma sunması bekleniyor. Böylece, yılın ilk yarısındaki amiral gemi modelleri ile yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak amiral gemi modelleri arasında biraz performans farklı oluşacak. Bu, satışlarını artırmak isteyen üreticilerin de elini güçlendirecek.

Bazı kaynaklar, Snapdragon 823 yonga setinin 10nm fabrikasyon süreci ile geleceğini iddia ediyor. Samsung, GlobalFoundries ve TSMC gibi büyük dökümcülerin 10nm konusunda yoğun çalışmaları mevcut ancak uzmanlar henüz geçiş için çok erken olduğunu düşünüyor.

Üretim Süreçleri

Firmalar, hali hazırda 14nm/16nm FinFET sürecinde üçüncü nesle geçiş yaptılar ve watt başına performansta artış sağladılar. Ayrıca verimlilik de üst seviyelere çıkmış durumda. Huawei Kirin 950 ve Kirin 955 yonga setleri 16nm FinFET süreci ile üretiliyor. Snapdragon 820 ve Exynos 8890 yonga setleri de 14nm FinFET sürecine tabi.

Sadece mobil tarafta değil masaüstü tarafta da benzer bir durum söz konusu. Nvidia Pascal grafik mimarisi 16nm FinFET süreci ile TSMC tarafından üretilecek. AMD Polaris grafik mimarisi ise 14nm FinFET sürecinde Samsung/GlobalFoundries ortaklığına emanet. Üretim bantlarının büyük oranda mevcut teknolojiye ayrılmış olması, 10nm sürecinin gelecek yıl ortalarına doğru sarkacağının en büyük habercisi. Qualcomm’un Snapdragon 830 yonga setini 10nm süreci ile ürettireceği tahmin ediliyor.

Hangi Modeller Kullanacak

Snapragon 823 için pek çok modelin ismi geçiyor. Örneğin HTC 10 mini adında bir cihazın bu yonga seti ile geleceği iddia ediliyor. Yine 6 inçlik Xiaomi Mi Note 2 veya Max modeli, Snapdragon 823 yonga setini taşıyacak. Samsung’un 5.8 inçlik 2K ekran, 6GB RAM ve IP68 sertifikası ile gelecek Galaxy Note 6 modelinin de Snapdragon 823 yonga seti üzerine inşa edileceği ifade ediliyor.