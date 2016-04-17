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Snapdragon 823 yonga seti ile ilgili detaylar artıyor

Qualcomm’un yıl sonuna doğru hızlandırılmış bir Snapdragon 820 versiyonu piyasaya süreceği iddiaları güçlendiriyor. Hatta, şimdiden pek çok modelin sıraya girdiği gündemde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarı Qualcomm’un Snapdragon 820 yonga setine henüz ısınmaya başlamışken, yeni bir yonga setine dair iddialar gündemi ısıtmaya başladı. Snapdragon 823 adındaki bu yeni yonga setini kullanacak olan cihaz sayısı artıyor.

Snapdragon 823

Henüz Snapdragon 823 yonga seti ile ilgili net bilgiler mevcut değil. Kaynaklar, 2+2 şeklinde çalışan 4 adet özelleştirilmiş 64-bitlik Kryo çekirdeğinin hızlarının 2.2-2.5GHz arasına yükseltileceğini düşünüyor. Adreno 530 grafik biriminin de 720Mhz’e yükseltilmesi ile Snapdragon 820 yonga setinden biraz daha iyi bir performans ortaya çıkacak.

Qualcomm’un yılın sonlarına doğru Snapdragon 823 yonga setini kullanıma sunması bekleniyor. Böylece, yılın ilk yarısındaki amiral gemi modelleri ile yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak amiral gemi modelleri arasında biraz performans farklı oluşacak. Bu, satışlarını artırmak isteyen üreticilerin de elini güçlendirecek.

Bazı kaynaklar, Snapdragon 823 yonga setinin 10nm fabrikasyon süreci ile geleceğini iddia ediyor. Samsung, GlobalFoundries ve TSMC gibi büyük dökümcülerin 10nm konusunda yoğun çalışmaları mevcut ancak uzmanlar henüz geçiş için çok erken olduğunu düşünüyor.

Üretim Süreçleri

Firmalar, hali hazırda 14nm/16nm FinFET sürecinde üçüncü nesle geçiş yaptılar ve watt başına performansta artış sağladılar. Ayrıca verimlilik de üst seviyelere çıkmış durumda. Huawei Kirin 950 ve Kirin 955 yonga setleri 16nm FinFET süreci ile üretiliyor. Snapdragon 820 ve Exynos 8890 yonga setleri de 14nm FinFET sürecine tabi.

Sadece mobil tarafta değil masaüstü tarafta da benzer bir durum söz konusu. Nvidia Pascal grafik mimarisi 16nm FinFET süreci ile TSMC tarafından üretilecek. AMD Polaris grafik mimarisi ise 14nm FinFET sürecinde Samsung/GlobalFoundries ortaklığına emanet. Üretim bantlarının büyük oranda mevcut teknolojiye ayrılmış olması, 10nm sürecinin gelecek yıl ortalarına doğru sarkacağının en büyük habercisi. Qualcomm’un Snapdragon 830 yonga setini 10nm süreci ile ürettireceği tahmin ediliyor.

Hangi Modeller Kullanacak

Snapragon 823 için pek çok modelin ismi geçiyor. Örneğin HTC 10 mini adında bir cihazın bu yonga seti ile geleceği iddia ediliyor. Yine 6 inçlik Xiaomi Mi Note 2 veya Max modeli, Snapdragon 823 yonga setini taşıyacak. Samsung’un 5.8 inçlik 2K ekran, 6GB RAM ve IP68 sertifikası ile gelecek Galaxy Note 6 modelinin de Snapdragon 823 yonga seti üzerine inşa edileceği ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Note 2 için de Snapdragon 823 iddiaları" Diğer taraftan Microsoft’un, Windows 10 mobil işletim sistemi destek listesine MSM 8998 adında bilinmeyen bir yonga setini eklemesi de dikkat çekici. Daha önce Snapdragon 830 yonga setinin model numarası olacağı düşünülen MSM 8998, muhtemelen Snapdragon 823 olarak karşımıza çıkacak. Özellikle yaz sonlarına doğru yeni yonga seti ile ilgili daha detaylı bilgiler gün yüzüne çıkacaktır.  

http://wccftech.com/snapdragon-823-details-surface/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 3 yıl en beğenilen
Qualcomm yine başladı oc yapa yapa işlemci çıkarmaya. inşallah 800 serisindeki gibi envai çeşit frekansta versiyonunu çıkarmazlar
1 Yanıt Yanıtla +17
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Tr@mmler 3 yıl
Soc tarafında bu güne kadar Qualcomm'un yaptığı en iyi iş Snapdragon S800/801 bana göre. Full HD'de Adreno 330 ile altından kalkamayacağı oyun yok. Çok dengeli bir platform.
Soc tarafında bu güne kadar Qualcomm'un yaptığı en iyi iş Snapdragon S800/801 bana göre. Full HD'de Adreno 330 ile altından kalkamayacağı oyun yok. Çok dengeli...
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Yanıtla +13
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bkaakco 3 yıl Guest-F8946C419
Şişen şey Android değil, arayüzdür. Yıllardır anlatamadık.
Yanıtla +9
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V4LKyR 3 yıl
Snapdragon 820'ye kernel at overclock yap? Nedir yani bu kadar tantana yapmaya ne gerek var? Gören de Alpha Centauri'ye 18 saat içerisinde ulaşılabilecek sanır.
Yanıtla +2
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hasan.sonus 3 yıl
Bence böyle bir işlemci olucaksa aynı güç tüketimiyle %10 daha yüksek performansla değil aynı performansı %10 düşük güç tüketimiyle sunarak gelmeli. O.C. yapıp piyasaya sürmek yerine güç kaçağına neden olan yönleri düzeltsinler herkes için daha faydalı olur.
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shadowtr 3 yıl
Aynı taktiği yıllarca nvidia yaptı, onların izinde gidiyorlar.
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kadirirdem 3 yıl
anlaşılan eskisi gibi overclock yaparak model sunacak....
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wolf silver 3 yıl
Eğer QUALCOM böyle yapmasa başka nasıl işlemci satacak ki? Ordan CPU dan aşırt, GPU dan aşırt al sana yeni işlemci..

BUNLARI SENE BAŞINDA YARAMAZ MİYDİ? ÇOK RAHAT YAPABİLİRDİ AMA YAPMADI. 2. DÖNEMDE YENİ BİR İŞLEMCİ ÇIKARMAKTANSA GPU,CPU ARTIŞI YAPAR YENİ İŞLEMCİ OLDU. BİLMEYEN İNSANLARDA BU YENİ İŞLEMCİDİR DİYE SÖYLERLER...
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Guest-F8946C419 3 yıl
İsterse 20 çekirdek koysa da.. Yazılımı android olduktan sonra şişme kaçınılmaz. Keşke Windows üzerine yatırımları çoğaltsalar ;)
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Guaire 3 yıl Guest-F8946C419
MinPayne

İsterse 20 çekirdek koysa da.. Yazılımı android olduktan sonra şişme kaçınılmaz. Keşke Windows üzerine yatırımları çoğaltsalar ;)

Batan gemiye kim neden yatırım yapsın?
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bkaakco 3 yıl Guest-F8946C419
Şişen şey Android değil, arayüzdür. Yıllardır anlatamadık.
Yanıtla +9
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ygultekin82 3 yıl
810 un ısınma sorunlarından sonra ısınmayan bir işlemci yapmak zorundalardı.Belkide gerçek 820 bu olacaktı ama ısınma korkusu yüzünden frekans kısıp öyle verdiler.Sorun olmadığını görüncede esas versiyonu 823 adıyla çıkartıyorlar.
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ozkn_s 3 yıl
Resmen soygun duzeni sd 820 cikali kac gun
oldu ki.yok sd 823 yok sd 824 onu tokatla bunu tokatla.arkadaslar akilli tuketici bu tlf islerinde en az 1 sene bekleyip gercek fiyati uzerinden tlf satin almali ya da xiaomi meizu gibi markalari tercih edip kendin internet uzerinden getirteceksin.

Yoksa yolunmus kaz gibi dolanirsiniz ortalik yerde.
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zdniz 3 yıl
Qualcomm başladı yine aynı işlemciyi ısıtıp ısıtıp piyasaya sürmeye adam olmaz bu firma.
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casperfriendly 3 yıl
Snapdragon 820'nin performansı gayet iyi. Kaldı ki, eğer saat hızlarını artırırsan gereksiz yere ısınmaya sebep olursun.
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Mr.Hahn13 3 yıl casperfriendly
casperfriendly
Snapdragon 820'nin performansı gayet iyi. Kaldı ki, eğer saat hızlarını artırırsan gereksiz yere ısınmaya sebep olursun.

Saat hızının artması demek ısınmak anlamına gelmez. Hız artınca hep o hızda dolaşmıyacak yüksek performans gerektiren işlemlerde 10-30 saniye o hızda belki de söylenen hızdan daha düşük hızlarda çalışacak sonra hız düşecek.
Hem mühendisler onun optimizazyonunu yacapaklardır
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1BilimAdamı 3 yıl
Htc nin mini serisininden vazgeçmesi ve m7 boyutlarında kompakt ve iyi cihaz üretmeyerek o klasmanı applea bırakmış oldu gerçe sonradan sony ve Samsung bişeyler denedi ama pek tutmadı gibi bakalım htc 4.7 inç lik şık ve iyi model yapabilir
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