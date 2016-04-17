Snapdragon 823 yonga seti ile ilgili detaylar artıyor

Akıllı telefon pazarı Qualcomm’un Snapdragon 820 yonga setine henüz ısınmaya başlamışken, yeni bir yonga setine dair iddialar gündemi ısıtmaya başladı. Snapdragon 823 adındaki bu yeni yonga setini kullanacak olan cihaz sayısı artıyor.
Snapdragon 823
Henüz Snapdragon 823 yonga seti ile ilgili net bilgiler mevcut değil. Kaynaklar, 2+2 şeklinde çalışan 4 adet özelleştirilmiş 64-bitlik Kryo çekirdeğinin hızlarının 2.2-2.5GHz arasına yükseltileceğini düşünüyor. Adreno 530 grafik biriminin de 720Mhz’e yükseltilmesi ile Snapdragon 820 yonga setinden biraz daha iyi bir performans ortaya çıkacak.
Qualcomm’un yılın sonlarına doğru Snapdragon 823 yonga setini kullanıma sunması bekleniyor. Böylece, yılın ilk yarısındaki amiral gemi modelleri ile yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak amiral gemi modelleri arasında biraz performans farklı oluşacak. Bu, satışlarını artırmak isteyen üreticilerin de elini güçlendirecek.
Bazı kaynaklar, Snapdragon 823 yonga setinin 10nm fabrikasyon süreci ile geleceğini iddia ediyor. Samsung, GlobalFoundries ve TSMC gibi büyük dökümcülerin 10nm konusunda yoğun çalışmaları mevcut ancak uzmanlar henüz geçiş için çok erken olduğunu düşünüyor.
Üretim Süreçleri
Firmalar, hali hazırda 14nm/16nm FinFET sürecinde üçüncü nesle geçiş yaptılar ve watt başına performansta artış sağladılar. Ayrıca verimlilik de üst seviyelere çıkmış durumda. Huawei Kirin 950 ve Kirin 955 yonga setleri 16nm FinFET süreci ile üretiliyor. Snapdragon 820 ve Exynos 8890 yonga setleri de 14nm FinFET sürecine tabi.
Sadece mobil tarafta değil masaüstü tarafta da benzer bir durum söz konusu. Nvidia Pascal grafik mimarisi 16nm FinFET süreci ile TSMC tarafından üretilecek. AMD Polaris grafik mimarisi ise 14nm FinFET sürecinde Samsung/GlobalFoundries ortaklığına emanet. Üretim bantlarının büyük oranda mevcut teknolojiye ayrılmış olması, 10nm sürecinin gelecek yıl ortalarına doğru sarkacağının en büyük habercisi. Qualcomm’un Snapdragon 830 yonga setini 10nm süreci ile ürettireceği tahmin ediliyor.
Hangi Modeller Kullanacak
Snapragon 823 için pek çok modelin ismi geçiyor. Örneğin HTC 10 mini adında bir cihazın bu yonga seti ile geleceği iddia ediliyor. Yine 6 inçlik Xiaomi Mi Note 2 veya Max modeli, Snapdragon 823 yonga setini taşıyacak. Samsung’un 5.8 inçlik 2K ekran, 6GB RAM ve IP68 sertifikası ile gelecek Galaxy Note 6 modelinin de Snapdragon 823 yonga seti üzerine inşa edileceği ifade ediliyor.Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Note 2 için de Snapdragon 823 iddiaları" Diğer taraftan Microsoft’un, Windows 10 mobil işletim sistemi destek listesine MSM 8998 adında bilinmeyen bir yonga setini eklemesi de dikkat çekici. Daha önce Snapdragon 830 yonga setinin model numarası olacağı düşünülen MSM 8998, muhtemelen Snapdragon 823 olarak karşımıza çıkacak. Özellikle yaz sonlarına doğru yeni yonga seti ile ilgili daha detaylı bilgiler gün yüzüne çıkacaktır.
http://wccftech.com/snapdragon-823-details-surface/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
BUNLARI SENE BAŞINDA YARAMAZ MİYDİ? ÇOK RAHAT YAPABİLİRDİ AMA YAPMADI. 2. DÖNEMDE YENİ BİR İŞLEMCİ ÇIKARMAKTANSA GPU,CPU ARTIŞI YAPAR YENİ İŞLEMCİ OLDU. BİLMEYEN İNSANLARDA BU YENİ İŞLEMCİDİR DİYE SÖYLERLER...
Batan gemiye kim neden yatırım yapsın?
oldu ki.yok sd 823 yok sd 824 onu tokatla bunu tokatla.arkadaslar akilli tuketici bu tlf islerinde en az 1 sene bekleyip gercek fiyati uzerinden tlf satin almali ya da xiaomi meizu gibi markalari tercih edip kendin internet uzerinden getirteceksin.
Yoksa yolunmus kaz gibi dolanirsiniz ortalik yerde.
Saat hızının artması demek ısınmak anlamına gelmez. Hız artınca hep o hızda dolaşmıyacak yüksek performans gerektiren işlemlerde 10-30 saniye o hızda belki de söylenen hızdan daha düşük hızlarda çalışacak sonra hız düşecek.
Hem mühendisler onun optimizazyonunu yacapaklardır
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5686 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
qualcomm, qualcomm snapdragon 820 ve