Dünyanın en küçük jeti: FLS Microjet

Söz konusu jet motorlu uçaklar olduğunda öncelik genellik performans olsa da, farklı özellikleri ile dikkat çeken jetler de yok değil. İşte bu özel jetlerden biri de 40 yılı aşkın süredir "dünyanın en küçük jeti" ünvanını elinde tutan FLS Microjet. Deneysel hava araçları geliştiren küçük bir firma olan Bede Aircraft tarafından 70'li yılların başında geliştirilen ve o zamanlar BD-5 olarak bilinen FLS Microjet; tek koltuklu, alçak kanatlı, jet motorlu, yüksek performans sunan bir jet.

1983 yılında vizyona giren James Bond filmi Ahtapot (Octopussy)'ta boy göstermesinin ardından dünya genelinde şöhrete kavuşan BD-5, tüm dünyada uçak meraklılarına ilham kaynağı oldu. Temelde ev yapımı bir uçak olan BD-5, mühendislikten anlayan uçak meraklılarına düşük maliyetle jet motorlu uçaklar yapabileceklerini gösterdi.

Bede Aircraft, BD-5'in çıkmasından birkaç yıl sonra kapanmış olsa da, uçak 1992 yılında BD Micro Technologies tarafından alındı ve yeni teknolojilerden faydalanarak yenilendi. O günden beri yenilenmeye devam eden BD-5, ya da bugünlerde kullanılan adıyla FLS Microjet, her geçen gün daha güvenli bir jet haline geliyor.

Ahtapot'un ardından, 2002 yılında vizyona giren bir diğer James Bond filmi Başka Gün Öl (Die Another Day)'de de boy gösteren FLS Microjet, dünya genelinde birçok uçak gösterisinde yer alıyor ve küçük boyutu ile katılımcıları şaşırtmayı başarıyor.

Sadece 4m uzunluğunda olan FLS Microjet; saatte 515 km hıza ulaşabiliyor ve tek seferde 370 km uçabiliyor. Quantum Turbine System'dan güç alan jet, sadece 188 kg olmasına rağmen 370 kg'a kadar taşıyabiliyor.

FLS Microjet'in teknik özellikleri şu şekilde:



Maksimum hız: 515 km/s

Tutunma hızı: 107 km/s

Maksimum mesafe: 370 km

Kanat genişliği: 5.1 m

Uzunluk: 4 m

Yükseklik: 1.75 m

Boşken ağırlığı: 188 kg

Taşıyabileceği maksimum ağırlık: 370 kg

Jet yakıtı: 30 gal

İtiş: 120 kg

Motor: Quantum Turbine System

http://interestingengineering.com/worlds-smallest-jet-bd-5/