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Dünyanın en küçük jeti: FLS Microjet

1970'li yılların başında Bede Aircraft tarafından geliştirilen Bede BD-5, 45 yıldan fazla geçmesine rağmen hala "dünyanın en küçük jeti" ünvanını elinde tutuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,6b
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17
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Söz konusu jet motorlu uçaklar olduğunda öncelik genellik performans olsa da, farklı özellikleri ile dikkat çeken jetler de yok değil. İşte bu özel jetlerden biri de 40 yılı aşkın süredir "dünyanın en küçük jeti" ünvanını elinde tutan FLS Microjet. Deneysel hava araçları geliştiren küçük bir firma olan Bede Aircraft tarafından 70'li yılların başında geliştirilen ve o zamanlar BD-5 olarak bilinen FLS Microjet; tek koltuklu, alçak kanatlı, jet motorlu, yüksek performans sunan bir jet.
1983 yılında vizyona giren James Bond filmi Ahtapot (Octopussy)'ta boy göstermesinin ardından dünya genelinde şöhrete kavuşan BD-5, tüm dünyada uçak meraklılarına ilham kaynağı oldu. Temelde ev yapımı bir uçak olan BD-5, mühendislikten anlayan uçak meraklılarına düşük maliyetle jet motorlu uçaklar yapabileceklerini gösterdi.
Bede Aircraft, BD-5'in çıkmasından birkaç yıl sonra kapanmış olsa da, uçak 1992 yılında BD Micro Technologies tarafından alındı ve yeni teknolojilerden faydalanarak yenilendi. O günden beri yenilenmeye devam eden BD-5, ya da bugünlerde kullanılan adıyla FLS Microjet, her geçen gün daha güvenli bir jet haline geliyor.
Ahtapot'un ardından, 2002 yılında vizyona giren bir diğer James Bond filmi Başka Gün Öl (Die Another Day)'de de boy gösteren FLS Microjet, dünya genelinde birçok uçak gösterisinde yer alıyor ve küçük boyutu ile katılımcıları şaşırtmayı başarıyor.
Sadece 4m uzunluğunda olan FLS Microjet; saatte 515 km hıza ulaşabiliyor ve tek seferde 370 km uçabiliyor. Quantum Turbine System'dan güç alan jet, sadece 188 kg olmasına rağmen 370 kg'a kadar taşıyabiliyor.
FLS Microjet'in teknik özellikleri şu şekilde:

Maksimum hız: 515 km/s
Tutunma hızı: 107 km/s
Maksimum mesafe: 370 km
Kanat genişliği: 5.1 m
Uzunluk: 4 m
Yükseklik: 1.75 m
Boşken ağırlığı: 188 kg
Taşıyabileceği maksimum ağırlık: 370 kg
Jet yakıtı: 30 gal
İtiş: 120 kg
Motor: Quantum Turbine System

http://interestingengineering.com/worlds-smallest-jet-bd-5/ Yorum Yaz
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zdniz 3 yıl en beğenilen
Bir kaç mühendisin yaptıgını koskaçamam devlet yapamıyor yazıklar olsun bize
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BARIŞ55 3 yıl
Bu adamı orduya alırlar.


Bizde fabrika açmak istese önüne binbir çeşit engel konulur. Hiçkimse kusura bakmasın. Ortada masal çok icraat yok.

hurriyet.com.tr/...


Bu adamı orduya alırlar.Bizde fabrika açmak istese önüne binbir çeşit engel konulur. Hiçkimse kusura bakmasın. Ortada masal çok icraat yok...
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DH Misafiri 3 yıl
en küçüğü bu uçak bence, VE EN TİPSİZİ TABİ:) youtube.com/...
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DH Misafiri 3 yıl
Messerschmitt Me 163 e benziyor bence biraz
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3dfx 3 yıl
Turboprop da bir jet motorudur, haber ve gorsel dogru.
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scorpion1916 3 yıl
ucak sanki alemimyum folye ile yapilmis gibi duruyor bununa binende iyi cesaret var he sahinle 200 basmak gibi birsey ??
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Jacobıan 3 yıl scorpion1916
scorpion1916

ucak sanki alemimyum folye ile yapilmis gibi duruyor bununa binende iyi cesaret var he sahinle 200 basmak gibi birsey ??

analizi ihtimalleri değerlendirilip öyle uçuş izni almıştır yani senin sokakta bomba ile ölmenden daha az ihtimal o uçağın düşmesi
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BekirHan 3 yıl
BeDe - 5 çok güzel, cici bir uçaktır. Hele bir de BD - 10 vardır ki; kimi savaş uçağından bile daha yakışıklıdır.
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e.rar 3 yıl BekirHan
BekirHan
BeDe - 5 çok güzel, cici bir uçaktır. Hele bir de BD - 10 vardır ki; kimi savaş uçağından bile daha yakışıklıdır.

BD-10

Performance

Maximum speed: Mach 1.4
Cruise speed: 593 mph (957 km/h)
Range: 1,550 miles (2,499 km)
Service ceiling: 45,000 ft (13,715 m)
Rate of climb: 30,000 ft/min (152 m/s)
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zdniz 3 yıl en beğenilen
Bir kaç mühendisin yaptıgını koskaçamam devlet yapamıyor yazıklar olsun bize
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Halilowich 3 yıl
Just Cause 2 :D
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PowerPC 3 yıl
Aklıma jetgiller geldi :)
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BARIŞ55 3 yıl
Bu adamı orduya alırlar.


Bizde fabrika açmak istese önüne binbir çeşit engel konulur. Hiçkimse kusura bakmasın. Ortada masal çok icraat yok.

hurriyet.com.tr/...


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QuexSeeL 3 yıl
Jet diyorsunuz da görsellerde arkadan pervaneli olduğu görülüyor?!
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ULYSES 3 yıl QuexSeeL
QuexSeeL

Jet diyorsunuz da görsellerde arkadan pervaneli olduğu görülüyor?!


İfade hatası var. Jet itki gücü kullanmıyor, gaz turbini motor kullanıyor demeleri gerekirdi. Helikopterlerdeki gibi türbin pervaneyi çevirmekte kullanılıyor.
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eAkman 3 yıl QuexSeeL
QuexSeeL

Jet diyorsunuz da görsellerde arkadan pervaneli olduğu görülüyor?!


Alttaki görsel turboprop, ilk prototip galiba. Üstteki görsel yani videodaki yeni hali turbojet, muhtemelen satıldıktan sonra yeni sahipleri tarafından revize edildi.

edit: Şimdi farkettim de hava alığı ve egzoz görünmüyor. Meğer ilk prototip bildiğin Alman yapımı 2 silindirli 2 zamanlı içten yanmalı bir motormuş.
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BekirHan 3 yıl QuexSeeL
QuexSeeL

Jet diyorsunuz da görsellerde arkadan pervaneli olduğu görülüyor?!


Uçağın iki farklı versiyonu mevcut. İlk halde prototip aşamasında yüksek hızlara çıkılmadan test edebilmek adına üretilen turboprop versiyonu ve adah sonra üretilen jet motorlu versiyon.
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