Dünyanın en küçük parmak izi okuma cihazı iTouch ID, Kickstarter'da destek arıyor

Çok uzun yıllar önce dizüstü bilgisayarlarda kendine yer bulan parmak izi okuma cihazları, çoğu zaman sisteme giriş haricinde kullanılamıyor ve belirli bir süre sonra da tamamen unutuluyordu. Mobil cihazlar içerisinde Apple'ın verdiği ivmeyle çıkış yakalayan ve günümüzde büyük önem arz etmeye başlayan parmak izi okuma süreci, yeni Kickstarter projesi iTouch ID ile yeniden bilgisayarlara giriş yapmaya hazırlanıyor.

6mm kalınlığındaki alüminyumdan üretilmiş gövdesiyle dizüstü bilgisayarlarda sürekli olarak takılı kalabilecek bir alternatif oluşturan iTouch ID, Windows ile OSX işletim sistemli bilgisayarlara USB üzerinde takılıyor ve inç başına 500 piksellik çözünürlüğüyle parmak izlerini etkili bir şekilde okuyabiliyor. Parmak izlerini okuduğu bölümünde dayanıklı Safir cam kullanılan ürün, genel olarak sisteme girişin parmak izi üzerinden yapılması yanında, Facebook, Instagram, Gmail ve Twitter gibi servislere de parmak izi üzerinden girilmesine imkan tanıyor.

Parola yazma sürecini ortadan kaldırdığı için kişilere çok daha uzun ve karmaşık parolalar hazırlama şansı veren iTouch ID, güvenlik tarafında AES-256 şifreleme yapıyor ve suya dayanıklı gövdesiyle zorlu şartlar için tasarlanan dizüstü bilgisayarla da aktif olarak kullanılabiliyor. İlginç birçok farklı renk seçeneğiyle hazırlanan kompakt yapılı parmak izin okuma cihazı, gerekli özel yazılımları da beraberinde getiriyor.

Kickstarter'da 67,000$ hedef ile yola çıkan iTouch ID, yapılacak en az 25$ bağış ile 2015 Ekim ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1952513384/itouch-id-worlds-smallest-usb-fingerprint-scanner