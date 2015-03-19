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Dünyanın en küçük parmak izi okuma cihazı iTouch ID, Kickstarter'da destek arıyor

4 yıl
2,5b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en küçük parmak izi okuma cihazı iTouch ID, Kickstarter'da destek arıyor
 
Çok uzun yıllar önce dizüstü bilgisayarlarda kendine yer bulan parmak izi okuma cihazları, çoğu zaman sisteme giriş haricinde kullanılamıyor ve belirli bir süre sonra da tamamen unutuluyordu. Mobil cihazlar içerisinde Apple'ın verdiği ivmeyle çıkış yakalayan ve günümüzde büyük önem arz etmeye başlayan parmak izi okuma süreci, yeni Kickstarter projesi iTouch ID ile yeniden bilgisayarlara giriş yapmaya hazırlanıyor.
6mm kalınlığındaki alüminyumdan üretilmiş gövdesiyle dizüstü bilgisayarlarda sürekli olarak takılı kalabilecek bir alternatif oluşturan iTouch ID, Windows ile OSX işletim sistemli bilgisayarlara USB üzerinde takılıyor ve inç başına 500 piksellik çözünürlüğüyle parmak izlerini etkili bir şekilde okuyabiliyor. Parmak izlerini okuduğu bölümünde dayanıklı Safir cam kullanılan ürün, genel olarak sisteme girişin parmak izi üzerinden yapılması yanında, Facebook, Instagram, Gmail ve Twitter gibi servislere de parmak izi üzerinden girilmesine imkan tanıyor.
Parola yazma sürecini ortadan kaldırdığı için kişilere çok daha uzun ve karmaşık parolalar hazırlama şansı veren iTouch ID, güvenlik tarafında AES-256 şifreleme yapıyor ve suya dayanıklı gövdesiyle zorlu şartlar için tasarlanan dizüstü bilgisayarla da aktif olarak kullanılabiliyor. İlginç birçok farklı renk seçeneğiyle hazırlanan kompakt yapılı parmak izin okuma cihazı, gerekli özel yazılımları da beraberinde getiriyor.
Kickstarter'da 67,000$ hedef ile yola çıkan iTouch ID, yapılacak en az 25$ bağış ile 2015 Ekim ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Dünyanın en küçük parmak izi okuma cihazı iTouch ID, Kickstarter'da destek arıyor
 

https://www.kickstarter.com/projects/1952513384/itouch-id-worlds-smallest-usb-fingerprint-scanner Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Chaghatai 4 yıl
Ürünün fiyatı haberde 25 dolar olarak belirtilmiş, ben de görünce sevindim çünkü öyle bir fiyat oldukça uygun olurdu. Ne yazık ki öyle değil, fiyatı en aşağı 79 dolar.Sizin bahsettiğiniz 25 dolarlık bağış ile ürünü 70 dolar indirimle satın alma hakkınız oluyor. Yani ayriyeten 55 dolar daha vermeniz lazım ürünü almak için.
Hatanızı anlıyorum, çünkü çok saçma bir fiyatlandırma sistemi. İnsanları aptal yerine koymuşlar resmen.
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Infinitum 4 yıl
Hatırlıyorum, eskiden parmak izi sensörüne sahip dizüstüleri teknoloji mağazalarında sık sık görüyordum. Bu cihazda güzel ama sensörün dahili olarak bulunması gerekiyor bence.
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metebyr 4 yıl
ürünün adını belirlerken proje sahibi "inş apple bizi satın alır" demiş olmalı
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Elsa 4 yıl
Bu mantıklı olmuş işte, üreticiler keşke touchpad yanına koysa
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