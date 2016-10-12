Dünyanın en küçük transistörü üretildi, devrim kapıda

Son yıllarda yarı iletken sektörünün gittikçe sıkışmaya başladığı düşünülüyordu. Üretim süreçlerinde 10nm altına doğru yaklaştıkça ortaya çıkan yeni materyal gereksinimi ve yüksek maliyetler araştırmacıları farklı arayışlara yöneltiyor. Bunlardan birisi transistör.

Üretim Sınırları

Uzmanlar transistör teknolojisinde 5nm litografisinin ulaşılabilecek maksimum sınır olduğuna inanıyor. Zira silikon materyali nedeniyle kuantum tüneli adında bir olay yaşanıyor. Elektronlar bir transistörden diğerine atlamaya başlıyor ve sonrasında sinyaller kontrolden çıkıyor. Bu bakımdan silikon yerine farklı bir materyalin kullanılması gerekiyor. Bu konuda iyi haberler var.

ABD Berkeley Üniversitesi araştırmacıları dünyanın en küçük transistörünü ürettiklerini duyurdu. Üretilen yeni anahtar 1nm boyutlarında kapıya sahip. Örnek vermek gerekirse bir kağıt sayfasının kalınlığı yaklaşık olarak 100 000 nm boyutlarında.

Araştırmacılar ürettikleri yeni transistörde karbon nanotüpler ve molibden disülfit MoS2 materyalini kullanıyor. Bu noktada şöyle bir dezavantaj var. Silikon maddesi elektronların çok düşük dirençte akmasını sağlıyor. MoS2 materyali ise yüksek dirence sahip. Elektrik akımlarını yavaşlatması dezavantaj gibi görünse de uzmanlar elektron davranışlarını kontrol etmek adına faydalı olabileceğini düşünüyor.

Ayrıca Bkz.

"Huawei Mate 9 yılın en iyilerinden olmaya aday"

MoS2 transistörler şimdilik çok erken aşamada. Araştırmacılar henüz emekleme döneminde olduklarını belirtiyor ve ticari hayata geçebilmesi için sayısız testler yapılması gerekiyor. Yeni teknoloji için önümüzde uzun bir yol var zira daha 10nm sürecine geçmiş değiliz. Sonrasında 7nm adımı var ki en erken 2019-2020 yıllarına denk gelmesi bekleniyor. 5nm ve sonrası için ise iyimser bir tahminle 10 yıl diyebiliriz.

Moore Yasası Devam Edecek

Yarı iletken dünyasında büyük ses getiren teknolojinin Moore Yasasını devam ettirebilme adına önem taşıdığı ifade ediliyor. Moore Yasası, her iki yılda bir entegre devrelerdeki transistör sayısının ikiye katlanacağını öngörüyor. Böylece daha güçlü ve karmaşık bilgisayar işlemcilerinin önü açılıyor. Üretim süreçlerindeki darboğaz nedeniyle artık transistör sayılarının çok daha uzun dönemler içerisinde ikiye katlanacağı ve Moore Yasasının da tarihe karışacağı düşünülüyordu.