Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en küçük transistörü üretildi, devrim kapıda

ABD Berkeley Üniversitesi araştırmacıları dünyanın en küçük transistörünü ürettiklerini duyurdu. Farklı materyaller kullanılarak üretilen yeni anahtar 1nm boyutlarında kapıya sahip.
2 yıl
11b
1
59
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son yıllarda yarı iletken sektörünün gittikçe sıkışmaya başladığı düşünülüyordu. Üretim süreçlerinde 10nm altına doğru yaklaştıkça ortaya çıkan yeni materyal gereksinimi ve yüksek maliyetler araştırmacıları farklı arayışlara yöneltiyor. Bunlardan birisi transistör.

Üretim Sınırları

Uzmanlar transistör teknolojisinde 5nm litografisinin ulaşılabilecek maksimum sınır olduğuna inanıyor. Zira silikon materyali nedeniyle kuantum tüneli adında bir olay yaşanıyor. Elektronlar bir transistörden diğerine atlamaya başlıyor ve sonrasında sinyaller kontrolden çıkıyor. Bu bakımdan silikon yerine farklı bir materyalin kullanılması gerekiyor. Bu konuda iyi haberler var.

ABD Berkeley Üniversitesi araştırmacıları dünyanın en küçük transistörünü ürettiklerini duyurdu. Üretilen yeni anahtar 1nm boyutlarında kapıya sahip. Örnek vermek gerekirse bir kağıt sayfasının kalınlığı yaklaşık olarak 100 000 nm boyutlarında.

Araştırmacılar ürettikleri yeni transistörde karbon nanotüpler ve molibden disülfit MoS2 materyalini kullanıyor. Bu noktada şöyle bir dezavantaj var. Silikon maddesi elektronların çok düşük dirençte akmasını sağlıyor. MoS2 materyali ise yüksek dirence sahip. Elektrik akımlarını yavaşlatması dezavantaj gibi görünse de uzmanlar elektron davranışlarını kontrol etmek adına faydalı olabileceğini düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 9 yılın en iyilerinden olmaya aday"

MoS2 transistörler şimdilik çok erken aşamada. Araştırmacılar henüz emekleme döneminde olduklarını belirtiyor ve ticari hayata geçebilmesi için sayısız testler yapılması gerekiyor. Yeni teknoloji için önümüzde uzun bir yol var zira daha 10nm sürecine geçmiş değiliz. Sonrasında 7nm adımı var ki en erken 2019-2020 yıllarına denk gelmesi bekleniyor. 5nm ve sonrası için ise iyimser bir tahminle 10 yıl diyebiliriz.

Moore Yasası Devam Edecek

Yarı iletken dünyasında büyük ses getiren teknolojinin Moore Yasasını devam ettirebilme adına önem taşıdığı ifade ediliyor. Moore Yasası, her iki yılda bir entegre devrelerdeki transistör sayısının ikiye katlanacağını öngörüyor. Böylece daha güçlü ve karmaşık bilgisayar işlemcilerinin önü açılıyor. Üretim süreçlerindeki darboğaz nedeniyle artık transistör sayılarının çok daha uzun dönemler içerisinde ikiye katlanacağı ve Moore Yasasının da tarihe karışacağı düşünülüyordu. 
 

http://wccftech.com/worlds-smallest-transistor/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
JrMaster 2 yıl en beğenilen
Adamlar bilim yapıyor, Geleceğe şekil vermeye çalışmakta. Yorumlar Ben inanmam göstersinler.
1 Yanıt Yanıtla +63
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 2 yıl bahner
bahner
1 nm transistör olamaz inanmam.
Varsa ispat eden çeksin resmini göstersin.

Bende inanmıyorum kardeşim bunlar hep üst akılın oyunları , büyük oyunu görelim arkadaşlar bizi kandırıyorlar. ASlında işlemci hiç icat edilmedi , tamamen rüyalarda beynimize girip bize bunu inandırdılar. Aslında dünyada yuvarlak değil düzdür. Hep nasanın kandırmacaları bunlar...
bahner1 nm transistör olamaz inanmam.Varsa ispat eden çeksin resmini göstersin.Bende inanmıyorum kardeşim bunlar hep üst a...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +50
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silver0021 2 yıl
Bizde imam hatibe cocuklarimizi gonderip onlardan ilim bekleyelim ulkemizde zenginlik iyi yetişmiş insanlar bekleyim. Daha cok bekleriz. Moore yasasina göre her yil turkiyenin beyinleri gelecekleri 2 kat küçülüyor.
Bizde imam hatibe cocuklarimizi gonderip onlardan ilim bekleyelim ulkemizde zenginlik iyi yetişmiş insanlar bekleyim. Daha cok bekleriz. Moore yasasina göre her...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
merveyanar 2 yıl
sadece bilgisayarlarda mı kullanılıyor bu transistörler?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Agababangida 2 yıl
Devrim kapıda ise bizde açar kapıyı buyur ederiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EMINX84 2 yıl
1nm de sağlıklı çalışacağını sanmıyorum. elektronlarda atlama olur, stabil olmaz. işlemci kararsız çalışır. veri işleme şeklini değiştirmeleri lazım bence. grafik kartları aldı başını gitti cpu ise hala geforce mx seviyelerinde bana göre. daha gidecek çok yolu var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Geralt. 2 yıl
Burda İslami kucuk gorup imam hatip okullarina saldiranlari Allah a havale ediyorum zaten Allah herkesin kalbine gore vermesini gayet iyi bilir cok sukur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
T@M@Y 2 yıl
bizde fen liselerini kapatıp imam hatip açmaya devam edelim.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeanWinchester. 2 yıl
Helal olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a.f.y. 2 yıl
buradan deklere ediyorum: moore yasası sürdürülemez :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 2 yıl
en alakasız konuyu dönüp dolaşıp nasıl siyasete getirebiliyorsunuz arkadaş bu nasıl azim bu nasıl şuursuzluk?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaptan.hasan92 2 yıl
maalesef google translate'in saçmalaması.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapry 2 yıl
Bu yeni yetişen İmam hatipli kafalar ile ülkenin ve ortadoğu coğrafyasının geleceği pek de parlak değil.Hadi ortadoğu herkesin malumu.Bilimden , sosyallikten , akıldan uzak olan her toplum dünyanın diğer kalan toplumlardan, fikir ve hürriyet yönünden geriye düşmeye mahkumdur. İmam Hatipli öğrenci sayısını şurdan şuraya getirdik diyen zihniyette bir yerlerine kına yakar olur biter.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10983 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
transistor, smallest transistor ve
5 etiket daha mos2 İşlemci Donanım Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Microsoft HoloLens, Avrupa’da ön sipariş almaya başladı 2 yıl Samsung Galaxy Note ismi tarihe karışabilir 2 yıl FIFA Mobile'ın resmi iOS ve Android sürümleri yayınlandı 2 yıl General Electric’den gaz sızıntılarını denetleyebilen drone 2 yıl Avrupa ve Rusya önümüzdeki günlerde Mars'a iniyor: İşte tarihi göreve dair her şey 2 yıl Cyanogen, modüler sürümünü duyurdu 2 yıl Disney'in Aladdin filmini ünlü yönetmen Guy Ritchie yönetecek 2 yıl Samsung’un zararı 2 milyar doları geçti 2 yıl Geleceğin motosikletlerine BMW yorumu: BMW Motorrad Vision Next 100 2 yıl Dropbox iOS sürümü yeni özelliklere kavuşuyor 2 yıl Barack Obama: 2030 itibariyle Mars'a insan göndermeye başlıyoruz 2 yıl Süper Lig yayın ihalesi kızışıyor: Turkcell de ihaleye girecek 2 yıl Western Digital’den kendi markasını taşıyan ilk SATA SSD ürünleri 2 yıl Intel ilk Drone modelini göklere uçuruyor 2 yıl Geofeedia, sosyal medya kullanıcılarının bilgilerini polisle paylaşmakla suçlanıyor 2 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri CH-47 Chinook videosu paylaştı 2 yıl Süper Lig maçları internetten ücretsiz yayınlanabilir 2 yıl Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yerli üretim balistik yelek 2 yıl Samsung Galaxy C9 geliyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 bu özel kutularda taşınacak 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Dünyanın en küçük transistörü üretildi, devrim kapıda Sonraki Samsung Galaxy Note 7 faciası iPhone satışlarını arttırıyor 2 yıl 400 km menzilli Renault Zoe Z.E 40'ın batarya detayları ortaya çıktı 2 yıl iPhone 7 Plus İnceleme 2 yıl $4 Milyar'ın üzerindeki değerle Tesla artık en değerli 100 marka arasında 2 yıl Asus ZenFone 3 ailesinin özelliklerine genel bakış 2 yıl Note 7'nin üretimi durduruldu! Şimdi ne olacak? özel video 2 yıl Almanya 2030 yılına kadar içten yanmalı motorları yasaklamayı planlıyor 2 yıl "James Bond olacağıma bileklerimi keserim." diyen Daniel Craig geri adım attı 2 yıl Huawei ve Marvel işbirliğine gidiyor 2 yıl Lityum iyon piller neden patlıyor? 2 yıl Samsung giyilebilir cihaz sektörünün ilk 14nm yonga setini üretmeye başlıyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 için ölüm fermanı: Üretim durdu [RESMİ AÇIKLAMA] 2 yıl Casper Excalibur E800 ile maksimum oyun keyfi sizi bekliyor 2 yıl Twitter'ın satış görüşmeleri çıkmaza girdi: Masada sadece bir isim kaldı 2 yıl Samsung hisseleri tepetaklak: Note 7 faciasında ikinci perde 2 yıl Karşınızda dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı 2 yıl Apple ve Dash geliştiricisi arasındaki kavgada yeni gelişmeler 2 yıl Türkiye ve ABD sivil havacılık teşkilatlarından Galaxy Note 7 uyarısı 2 yıl Samsung’dan modüler tasarıma sahip ArtPC serisi 2 yıl Huawei Mate 9 yılın en iyilerinden olmaya aday Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim