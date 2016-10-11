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Huawei Mate 9 yılın en iyilerinden olmaya aday

Huawei’nin yılın sonuna sakladığı yeni amiral gemi modeli Mate 9 için iddialar yoğunlaşıyor. Leica ile yeniden işbirliğine gidecek firma bu kez oldukça iddialı.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Mate 9 yılın en iyilerinden olmaya aday

Bu yıl Leica ortaklığı ve çift kameralı P9 amiral gemi modeli ile ses getiren Huawei, ikinci bombasını önümüzdeki haftalarda patlatmayı planlıyor. Huawei Mate 9 kamerasının yanında hızlı şarj ve yonga seti ile de dikkatleri üzerine çekecek.

Leica

Leica ile ilişkilerini derinleştiren ve ortak bir araştırma laboratuvarı kuran Huawei, buradan çıkacak teknolojileri ürünlerinde kullanacak. İkili ilk olarak P9 ve P9 Plus amiral gemi modellerinde işbirliğine gitmişti. İkinci işbirliği ise Mate 9 modelinde olacak.

Modelin arka kısmındaki 20MP ve 12MP çözünürlüğündeki sensörler Leica ortaklığında geliştirilecek. Yine renkli ve monokrom şeklinde iki sensör olması bekleniyor. İlk versiyondan daha kaliteli çekimlerin yapılacağı ve daha etkili bokeh efektlerinin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Kirin 960

Diğer taraftan modele gücünü Kirin 960 yonga seti verecek. Kirin 960 yonga setinin en dikkat çekici tarafı ARM’ın en güçlü çekirdeği Cortex-A73’e yer verecek olması. Yonga setinin dökümünü 16nm süreci ile TSMC gerçekleştirecek.

Cortex-A73 çekirdeği önceki nesle göre yüzde 30 oranında daha yüksek performans ve daha fazla enerji tasarrufu vadediyor. Elbette bunlar 10nm sürecinde geçerli ve Cortex-A73 bu bakımdan gelecek yıla bakan bir mimariydi. Yine de tasarımcılar erken davranmak adına daha eski süreçlerde üretim yapmaya razı oluyor.

Cortex-A73 çekirdeğinin 16nm süreci ile üretilmesi en yüksek seviyelerin altında kalmasına neden olacak ancak yine de uzmanlar en azından yüzde 15-20 civarında artış olacağını düşünüyor. Bu bakımdan Huawei Mate 9 en güçlü Android telefonu olmaya aday. Qualcomm da Snapdragon 653 yonga setinde Cortex-A73 çekirdeklerini kullanacak ve 28nm süreci ile üretim yapacak.

Hızlı Şarj

Huawei’nin iddialı olduğu konulardan bir diğeri hızlı şarj. Firma uzun çalışmalar sonucunda yeni bir hızlı şarj teknolojisi geliştirdi ve Kirin 960 yonga setinin yanında kullanması bekleniyor. Yeni teknoloji 3000mAh kapasiteli bir bataryanın yüze 50’sini sadece 5 dakikada doldurabiliyor. Rakip teknolojilerde bu süre en az 10 dakika seviyesine kadar inebiliyordu.

Ayrıca Bkz. "Çin'de mesajlaşma uygulaması WeChat eğitim sistemine entegre oluyor"

Metal kasa alaşımı ve parmak izi okuyucusu sunan modelde 5.9 inçlik Full HD ekran olması bekleniyor. Ayrıca 3GB RAM/64GB depolama kapasitesi, 4GB RAM/128GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM/256GB depolama kapasitesi seçenekleri olacağı da ifade ediliyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate-9-20MP-12MP-rear-Leica-cameras-battery-charges-to-50-of-capacity-in-5-minutes_id86348 Yorum Yaz
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alibotan 2 yıl en beğenilen caneycaney
caneycaney
o ekran boyutuyla bir nane yiyemezler

günümüxde bir telefonun olması gereken ekran boyutu max 5.7 inç sonrası phablete giriyor bu adamlar hala 5.9-6 inçte ısrar ediyorlar

artı olarak o büyüklükte bir ekrana ve bu donanıma 2k ekran giderdi full hd değil

Sen Mate ile şuanki 5.5-7" lik popüler cihazları yan yana getirip karşılaştırdın mi? Mate 8 ölçüleri 157.1 x 80.6 x 7.9 mm 6" ekran 185 gram
IPhone 7 plus 158.2 x 77.9 x 7.3 mm 5.5" ekran 188 gram. Fazla söze gerek yok.
caneycaneyo ekran boyutuyla bir nane yiyemezlergünümüxde bir telefonun olması gereken ekran boyutu max 5.7 inç sonrası phablete g...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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mansurmarsak 2 yıl kingo_disco
kingo_disco
Telefon güzel ama sırf işlemcisi için almam.

Mate 8 kullanmış olsaydın böyle konuşmazdın
1 Yanıt Yanıtla +16
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XPerience 2 yıl
Tasarım buysa harika. Donanımlar başka bir harika. Mate serisi her zaman istediğim ama bir türlü almadığım seri.
Yanıtla +8
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1 Avatar
inifiesta 2 yıl
SAR değerleri ne alemde? Bir gelişme var mı?
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aycibin 2 yıl
şu telefonları daha ufak kasalarda da görebilsek iyi olurdu
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robinvanpersie1 2 yıl
Merhabalar.
Huawei mate 9 Space Gray ve Şampanya gold satışı yapıyorum.L29 Çift hatlı, 4gb Ram, 64GB hafızalı. Sıfır kapalı kutusunda. Fiyat 2275 TL dir.ilgilenen arkadaşlar ve sorularınız için dh den veya 05438514848 nolu numaramdan ulabilirsiniz. İstanbul içi elden teslim edebilirim.
Saygılarımla,
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sistemli adam 2 yıl robinvanpersie1
kayıtlı olsa makul fiyat.
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muratcan1981 2 yıl
mate 9 pro ne zaman gelir acaba bilgisi olan var mı bu telefon çok büyük bana göre 6 inç
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montaj34 2 yıl
Güzel telefon ama fiyat aşırı pahalı.şahsen biraz daha verir iphone alırım en azından 2. eli var.
urun.n11.com/...
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Mene 2 yıl montaj34
montaj34
Güzel telefon ama fiyat aşırı pahalı.şahsen biraz daha verir iphone alırım en azından 2. eli var.
urun.n11.com/...

hocam biraz daha versem diyorsunuz da o "biraz"ın açılımı minimum 1000 TL
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deepkurt 2 yıl
10 numara telefon.
Ülkemize gelen model acaba çift sim midir?m yoksa tek sim mi?
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ogzhnakcy90 2 yıl
herşeyiyle mükemmel bir telefon. donanım haber gibi bir ürünü kolay kolay beğenmeyen bir forumda huawei modelleri övgüden memnuniyetten geçilmiyor. p9 kullanıcısı olarak p10'u bekliyorum nedense p serisi daha çok ilgimi çekiyor. açıkçası huawei p9 ile tanıştıktan sonra ne yıllardır kullanıcısı olduğum apple ne diğer markalar zerre ilgimi çekmiyor :)
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formula 1 2 yıl
huawei mate 9 çıktımı ........
gsmarena henuz satışda yok diyor
epey.com dada henüz satışda değil diyor
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sistemli adam 2 yıl
gsmarena.com/...
TEST sonuçları
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gunbah 2 yıl
Mate 9 da gordugum tek eksil always on ekran yok. yada ben bulamadım. ama heryerde aradım bulamadım. olsa guzel olurdu
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