Huawei Mate 9 yılın en iyilerinden olmaya aday

Bu yıl Leica ortaklığı ve çift kameralı P9 amiral gemi modeli ile ses getiren Huawei, ikinci bombasını önümüzdeki haftalarda patlatmayı planlıyor. Huawei Mate 9 kamerasının yanında hızlı şarj ve yonga seti ile de dikkatleri üzerine çekecek.

Leica

Leica ile ilişkilerini derinleştiren ve ortak bir araştırma laboratuvarı kuran Huawei, buradan çıkacak teknolojileri ürünlerinde kullanacak. İkili ilk olarak P9 ve P9 Plus amiral gemi modellerinde işbirliğine gitmişti. İkinci işbirliği ise Mate 9 modelinde olacak.

Modelin arka kısmındaki 20MP ve 12MP çözünürlüğündeki sensörler Leica ortaklığında geliştirilecek. Yine renkli ve monokrom şeklinde iki sensör olması bekleniyor. İlk versiyondan daha kaliteli çekimlerin yapılacağı ve daha etkili bokeh efektlerinin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Kirin 960

Diğer taraftan modele gücünü Kirin 960 yonga seti verecek. Kirin 960 yonga setinin en dikkat çekici tarafı ARM’ın en güçlü çekirdeği Cortex-A73’e yer verecek olması. Yonga setinin dökümünü 16nm süreci ile TSMC gerçekleştirecek.

Cortex-A73 çekirdeği önceki nesle göre yüzde 30 oranında daha yüksek performans ve daha fazla enerji tasarrufu vadediyor. Elbette bunlar 10nm sürecinde geçerli ve Cortex-A73 bu bakımdan gelecek yıla bakan bir mimariydi. Yine de tasarımcılar erken davranmak adına daha eski süreçlerde üretim yapmaya razı oluyor.

Cortex-A73 çekirdeğinin 16nm süreci ile üretilmesi en yüksek seviyelerin altında kalmasına neden olacak ancak yine de uzmanlar en azından yüzde 15-20 civarında artış olacağını düşünüyor. Bu bakımdan Huawei Mate 9 en güçlü Android telefonu olmaya aday. Qualcomm da Snapdragon 653 yonga setinde Cortex-A73 çekirdeklerini kullanacak ve 28nm süreci ile üretim yapacak.

Hızlı Şarj

Huawei’nin iddialı olduğu konulardan bir diğeri hızlı şarj. Firma uzun çalışmalar sonucunda yeni bir hızlı şarj teknolojisi geliştirdi ve Kirin 960 yonga setinin yanında kullanması bekleniyor. Yeni teknoloji 3000mAh kapasiteli bir bataryanın yüze 50’sini sadece 5 dakikada doldurabiliyor. Rakip teknolojilerde bu süre en az 10 dakika seviyesine kadar inebiliyordu.

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Metal kasa alaşımı ve parmak izi okuyucusu sunan modelde 5.9 inçlik Full HD ekran olması bekleniyor. Ayrıca 3GB RAM/64GB depolama kapasitesi, 4GB RAM/128GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM/256GB depolama kapasitesi seçenekleri olacağı da ifade ediliyor.