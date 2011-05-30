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Dünyanın en pahalı Leica kamerası 1.9 milyon dolara satıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
44,2b
1
67
Fotoğraf Makineleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çok az sayıda üretilen ve tarihi önemi olan bir kamerayı satın almak için kaç para öderdiniz ? Evet bu soruyu soruyoruz çünkü Asyalı bir koleksiyoner, sektörün efsanevi isimlerinden biri olan Leica'nın bir kamerasını satın almak için tam 1.9 milyon dolar ödedi. 20 dakika süren açık arttırma sonunda astronomik bir rakama alıcı bulan kamera, Lecia'nın 0-Serie Nr.107 modeli. 1923 yılında üretilen 0-Serisi 25 kameranın 7. modeli olan kamera, fabrika kayıtlarına göre Lecia'nın ihraç ettiği ilk kamera olma özelliğine de sahip.

Genel görünümü ve buton yerleşimleriyle aradan geçen onca yıla rağmen etkileyiciliğini koruyan kamera, Leica logosu taşıyan modern kameraların geçmiş modellere olan bağlılığını da bir kez daha gözler önüne seriyor zira marka, güncel ürün gamına yönelik açıklamalarında sık sık "retro" tasarım vurgusu yaparak karakteristik tasarım izlerinin korunduğunu belirtiyor.


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Hobar 8 yıl en beğenilen
insanda para çok olunca nereye harcayacağını şaşırıyor demek ki
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feroskop 7 yıl
kac mega pıxel bu acaba :)
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aziz77 7 yıl
paran varsa nema problema.
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Ed - 7 yıl
bu topiki "iki kez hortlatılan" diye özel bir yere koyalım :)

valla adam parası varsa alır, ama ben bu koleksiyon mantığını pek anlamıyorum. işlevsel olmayan şeylerin büyük paralar karşılığında alınıp camekana konması anlamsiz geliyor. yank hobi için canon 1D SLX Mark5 + L lensler alınmasına acırım, ama buna daha çok acıdım :) tabiki adam bundan zevk alıyordur.

eyyorlamam bu kadar. beni eksileme hacı repim düşer.
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designmHD 7 yıl
1.9 milyon doları böyle bir antikaya vermek PARABOLik bir vak'a. Ben daha Nikon d90 bile alamadım adamlar nelere para veriyorlar.

Bu arada bir tane fanboy dolaşıyor konuda. Bir çok yoruma eksi basmış
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CavaLieR-G 7 yıl
hobi , hobidir .
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xbagci 8 yıl
Torunumun çocuğunun çocuğu yırttı o zaman.
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gfbekir 8 yıl
bunlar eskidi artik 3 boyutlular falan cikti fiyatinin dusmesi gerekmez mi
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Fingolfin. 8 yıl
Eee; zenginin malı, züğürdün çenesini yorarmış.
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adailton 8 yıl
Bazı yazıları okudukça insan şaşırıyor böyle sığ yazılmaz yahu. Tamam desteklenecek bir tarafı yok bu paranın ama BİZİM İÇİN. Günde 1 doların altında kazanç elde eden milyar tane insan var, afrika kırılıyor. Ama sen ulaşabiliyosun diye alınabilir oluyor o telefon.
O adamı da merak etmeyin 1.9 milyona alır 20 sene sonra başka bir müzayede de 100. yılı fln diye 5 milyona satar. Alıp kullanmayacak zaten.
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syhkan 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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devrimdoga 8 yıl
Bir Leica fanı herkese eksi basmış :D
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xxxx1 8 yıl
gereksiz...paranda olsa gereksiz...
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qoqoCAN 8 yıl
1.9 la hayat kurtulur be :S
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