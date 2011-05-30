Dünyanın en pahalı Leica kamerası 1.9 milyon dolara satıldı

Çok az sayıda üretilen ve tarihi önemi olan bir kamerayı satın almak için kaç para öderdiniz ? Evet bu soruyu soruyoruz çünkü Asyalı bir koleksiyoner, sektörün efsanevi isimlerinden biri olan Leica'nın bir kamerasını satın almak için tam 1.9 milyon dolar ödedi. 20 dakika süren açık arttırma sonunda astronomik bir rakama alıcı bulan kamera, Lecia'nın 0-Serie Nr.107 modeli. 1923 yılında üretilen 0-Serisi 25 kameranın 7. modeli olan kamera, fabrika kayıtlarına göre Lecia'nın ihraç ettiği ilk kamera olma özelliğine de sahip.
Genel görünümü ve buton yerleşimleriyle aradan geçen onca yıla rağmen etkileyiciliğini koruyan kamera, Leica logosu taşıyan modern kameraların geçmiş modellere olan bağlılığını da bir kez daha gözler önüne seriyor zira marka, güncel ürün gamına yönelik açıklamalarında sık sık "retro" tasarım vurgusu yaparak karakteristik tasarım izlerinin korunduğunu belirtiyor.
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valla adam parası varsa alır, ama ben bu koleksiyon mantığını pek anlamıyorum. işlevsel olmayan şeylerin büyük paralar karşılığında alınıp camekana konması anlamsiz geliyor. yank hobi için canon 1D SLX Mark5 + L lensler alınmasına acırım, ama buna daha çok acıdım :) tabiki adam bundan zevk alıyordur.
eyyorlamam bu kadar. beni eksileme hacı repim düşer.
Bu arada bir tane fanboy dolaşıyor konuda. Bir çok yoruma eksi basmış
O adamı da merak etmeyin 1.9 milyona alır 20 sene sonra başka bir müzayede de 100. yılı fln diye 5 milyona satar. Alıp kullanmayacak zaten.
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