Dünyanın en pahalı otomobili Bugatti La Voiture Noire, tam 100 milyon TL'ye satıldı

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Efsanevi Type 57SC Atlantic modeline atıfta bulunmak adına Chiron tabanlı bir model üzerine çalıştıklarını belirten Bugatti, La Voiture Noire adını verdiği model üzerindeki örtüyü Cenevre’de kaldırdı. İsviçre’deki fuarın en ilgi çekici araçları arasında yer alan Bugatti La Voiture Noire, aynı zamanda dünyanın en pahalı otomobili olma ünvanını kazandı.

Bugatti’nin dünyada eşi benzeri bulunmayan otomobiline verdiği “La Voiture Noir” ismi Fransızca “siyah araba” anlamına geliyor. Fransız üretici, parlak siyah rengiyle dikkat çeken el yapımı karbon fiber gövdeyi temsil edecek en güzel ismin bu olduğunu düşünüyor. Cam tasarımında kask vizörlerinden esinlenildiği göze çarpan aracın arka kısmında otomotiv sektörünün yeni trendi olan boydan boya LED stop lambaları dikkat çekiyor. Son derece agresif bir tasarıma sahip olan ön tarafta da kaputun neredeyse yarısına kadar uzanan LED farlar dikkat çekiyor.

1500 beygirlik W16 üniteden güç alıyor

Bugatti La Voiture Noire modelinin kaputunun altında 8.0 litrelik dört turbolu W16 üniteyi görmek çok da sürpriz olmuyor. Chiron ve Divo modellerinde de kullanılan bu ünite 1500 beygir güç ve 1600 Nm tork üretiyor. Bu devasa beygir gücünün kulaklara hitap etmesini sağlamak adına toplam 6 egzoz çıkışına yer veriliyor. Yatay bir çizgi halinde yerleştirilen bu çıkışlar, aracın üç katmandan oluşan arka kısmında çok da sırıtmıyor.

Kimin satın aldığı henüz belli değil

Gelelim Bugatti La Voiture Noire modelini dünyanın en pahalı otomobili yapan fiyat kısmına. Hem tasarımı hem de performansıyla dikkat çeken araç tam 16.7 milyon euro’ya satılmış. Bu da güncel kurla birlikte 100 milyon TL’ye denk geliyor. Bir otomobile bu denli yüksek bir miktar ödeyen kişinin kimliği henüz bilinmiyor. Fakat çıkan söylentiler Volkswagen Grubu eski başkanı Ferdinand Piëch’i işaret ediyor. Piëch’nin Le Mans yarış araçlarının da dahil olduğu kapsamlı bir koleksiyonu bulunuyor.