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Dünyanın en pahalı otomobili Bugatti La Voiture Noire, tam 100 milyon TL'ye satıldı

Cenevre'de örtüsü kaldırılan Bugatti La Voiture Noire (Fransızca siyah araba) modelinin tam 16.7 milyon euro'ya satıldığı belirtildi. 1500 beygirlik otomobili satın alan kişi henüz açıklanmadı.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dünyanın en pahalı otomobili Bugatti La Voiture Noire, tam 100 milyon TL'ye satıldı
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Efsanevi Type 57SC Atlantic modeline atıfta bulunmak adına Chiron tabanlı bir model üzerine çalıştıklarını belirten Bugatti, La Voiture Noire adını verdiği model üzerindeki örtüyü Cenevre’de kaldırdı. İsviçre’deki fuarın en ilgi çekici araçları arasında yer alan Bugatti La Voiture Noire, aynı zamanda dünyanın en pahalı otomobili olma ünvanını kazandı.

Bugatti’nin dünyada eşi benzeri bulunmayan otomobiline verdiği “La Voiture Noir” ismi Fransızca “siyah araba” anlamına geliyor. Fransız üretici, parlak siyah rengiyle dikkat çeken el yapımı karbon fiber gövdeyi temsil edecek en güzel ismin bu olduğunu düşünüyor. Cam tasarımında kask vizörlerinden esinlenildiği göze çarpan aracın arka kısmında otomotiv sektörünün yeni trendi olan boydan boya LED stop lambaları dikkat çekiyor. Son derece agresif bir tasarıma sahip olan ön tarafta da kaputun neredeyse yarısına kadar uzanan LED farlar dikkat çekiyor.

1500 beygirlik W16 üniteden güç alıyor

Bugatti La Voiture Noire modelinin kaputunun altında 8.0 litrelik dört turbolu W16 üniteyi görmek çok da sürpriz olmuyor. Chiron ve Divo modellerinde de kullanılan bu ünite 1500 beygir güç ve 1600 Nm tork üretiyor. Bu devasa beygir gücünün kulaklara hitap etmesini sağlamak adına toplam 6 egzoz çıkışına yer veriliyor. Yatay bir çizgi halinde yerleştirilen bu çıkışlar, aracın üç katmandan oluşan arka kısmında çok da sırıtmıyor.

Kimin satın aldığı henüz belli değil 

Gelelim Bugatti La Voiture Noire modelini dünyanın en pahalı otomobili yapan fiyat kısmına. Hem tasarımı hem de performansıyla dikkat çeken araç tam 16.7 milyon euro’ya satılmış. Bu da güncel kurla birlikte 100 milyon TL’ye denk geliyor. Bir otomobile bu denli yüksek bir miktar ödeyen kişinin kimliği henüz bilinmiyor. Fakat çıkan söylentiler Volkswagen Grubu eski başkanı Ferdinand Piëch’i işaret ediyor. Piëch’nin Le Mans yarış araçlarının da dahil olduğu kapsamlı bir koleksiyonu bulunuyor.


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Spider_hip 2 ay en beğenilen atilasat
Milli piyangonun tüm oyunu, hileleri bir bir ortaya döküldü, duymadınız mı? Zaten daha önce kaç kez dile getirilmişti, hatta eskiden canlı yayınlar esnasında top düşmeden daha düşecek rakam yazılıp silinmişti. Mp müdürü öldürülmüştü vs vs. Şimdide görevden alındı ama artık millet uyandı. Tüm lotolar falan komple hile. Youtube da detaylı ortaya çıkarma videosu var. Chp de bugüne kadar kimlere hediye edildiyse ortaya çıkarılsın diye önerge verdi ama ucu galiba bakanlara falanda dokunuyormuş o yüzden akp önergeyi tabi ki reddedecektir.
Milli piyangonun tüm oyunu, hileleri bir bir ortaya döküldü, duymadınız mı? Zaten daha önce kaç kez dile getirilmişti, hatta eskiden canlı yayınlar esnasında to...
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2 Yanıt Yanıtla +33
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L.o.T.u.S 2 ay
sen yaparsın kaç milyon dolarlık araba. ama 200.000 dolarlık 5 kişilik aile arabası TESLA seni yine tokatlar
Gelecek elektroda kaçarı yok


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
sen yaparsın kaç milyon dolarlık araba. ama 200.000 dolarlık 5 kişilik aile arabası TESLA seni yine tokatlarGelecek elektroda kaçarı yok...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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veteriner69 2 ay
Sadece kuru TL'ye çevirince 100 milyon TL. Resmi gelse satışı 250 milyon tl olur.
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DH Misafiri 2 ay
Dünyanın en pahalı otomobili olabilir ama bu araç asla bir klasik olamaz sadece fiyat yönünden klasik olabilir. Koleksiyoncu olsaydım bunun yerine Mercedes-Benz 300 SL Gullwing alırdım ya da garajıma Ferrari F40 ya da F50 çekerdim ama bunu değil
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ramis78 2 ay
tabi bizim paraya çevirince öyle oluyor milyarderler için ne ki pu para
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Mesudum 2 ay
Fransızlar güzel araba yapamaaaaz!

(!)
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Mendieta58 2 ay
Diğer modellerle aynı motoru koyup,sırf 1 tane üretip ve tasarımı farklı diye 100milyon tl ye satmışlar

Aklıma şu karikatür geldi

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shifisitert 2 ay
gizliyse tayyıpın oglu da almıs olabılır nerden bılecez .. Gemıcıkzengını bol bizde
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DH Misafiri 2 ay
Bu kadar param olsa Zenvo ya da Koenigsegg alırdım. Hennessey Venom GT de düşünmeye değer
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arekamint 2 ay
milyarderlerin için bu rakam nedir ki bizim cebimizde ki 200TL gibi gelmiştir adama.
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Outerstellar 2 ay yeni yorumcu
Alan enay... yani şanslı kişiye hayırlı olsun.
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MaDMaxiBo 2 ay
sadece bir tane mi yapmışlar ?
beş on tane yapsalardı bari tanesini 10 milyondan okutsan yine sürümden kar edersin. hiç bilmiyorlar bu işi...
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DH Misafiri 2 ay
Lykan Hypersport der geçerim. NOKTA!
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bugatti, en pahalı otomobil ve
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