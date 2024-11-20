Bugatti’den hız rekoru! İşte dünyanın en hızlı üstü açık aracı

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Otomotiv dünyasının efsanevi motoru, Bugatti’nin 8.0 litrelik dört turboşarjlı W16'sı, emekliliğinden önce bir kez daha adını tarihe yazdırdı. Bugatti Mistral, “World Record Edition” özel tasarımıyla Almanya’nın Papenburg test pistinde tam 453,9 km/s hıza ulaşarak dünyanın en hızlı üstü açık aracı oldu. Şirketin CEO’su Mate Rimac’ın hedefi ise net: 500 km/s (311 mph) sınırını aşmak ve "dünyanın en hızlı aracı" unvanını ele geçirmek.

Direksiyonun başına Le Mans şampiyonu oturdu

Mistral’ın direksiyonunda, 2019 yılında Chiron Super Sport 300+ ile kapalı araç hız rekorunu kıran ünlü Le Mans şampiyonu Andy Wallace vardı. Papenburg’un banked virajlarını ustalıkla kullanarak düz yolda yeterli ivmeyi sağlayan Wallace, bu yeni rekorun da mimarı oldu. Papenburg pisti, 4 kilometrelik düzlüğüyle bu tür hız denemeleri için ideal olmamakla birlikte, Wallace’ın banked virajlardan daha yüksek hız taşıyarak rekoru kırmasına olanak tanıdı.

Tam Boyutta Gör World Record Edition sürümünde standart W16 Mistral’in 1.600 beygir gücündeki motorunun modifiye edilerek 1.825 beygirlik seviyelere yaklaştırıldığı düşünülüyor. Ayrıca, standart modeldeki 420 km/s hız limiti bu özel versiyonda kaldırılmış.

Dünyanın en hızlı üstü açık aracı

Tam Boyutta Gör Her ne kadar bu, resmi hız rekoru olarak kabul edilmese de, Bugatti’nin bu araçla ulaştığı 453,91 km/s hız, 2017’de Koenigsegg Agera RS’in iki yönlü 447,19 km/s hız rekorunu geride bırakıyor. Üstü açık araçlardaki önceki hız rekoru ise Hennessey Venom GT Spyder’a aitti. Venom GT Spyder, 2016’da 427,4 km/s hıza ulaşmıştı.

Sırada ne var?

Tam Boyutta Gör Üstü açık bir otomobil, kapalı bir modele göre ciddi aerodinamik dezavantajlarla karşılaşır. Üstü açık bir araçta hava, kabinin içine dolarak daha fazla türbülans ve dolayısıyla daha fazla sürtünmeyi oluşturuyor. Rüzgarın aracın iç kısmında dolaşması da ek direnç oluşturuyor.

Bu arada rekorun, resmi bir rekor olarak kabul edilmemesinin nedeni, aracın sadece tek yönlü bir hız denemesi yapmış olması ve standart üretim modellerden farklı özellikler taşıması. Yine de, üstü açık bir aracın aerodinamik dezavantajlarına rağmen bu hızlara ulaşması, mühendislik harikası olarak değerlendiriliyor.

Adını güney Fransa’nın ünlü rüzgarından alan Bugatti Mistral, yalnızca 99 adet üretilecek sınırlı bir seri olarak dikkat çekiyor. Chiron Super Sport’un 1.578 beygir gücündeki altyapısını kullanan araç, tamamen özgün bir roadster gövde tasarımına sahip. Dikey far tasarımı, Bugatti’nin tek seferlik modeli La Voiture Noire’dan ilham alırken, X şeklindeki arka ışık barı, yalnızca pistte kullanılabilen Bolide’den esinlenmiş. Aracın yan tarafındaki klasik Bugatti “C” şeklindeki hava girişleri ise Chiron’a kıyasla daha küçük. Bunun nedeni, W16 motorunun koltukların hemen arkasındaki çift ram-air hava girişleriyle nefes alması. Peki sırada ne var? CEO Rimac, lastik tedarikçisi Michelin ile görüşerek, 500 km/s hız sınırını aşmanın teknik olanaklarını araştırdıklarını belirtti.

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Bugatti’den hız rekoru! İşte dünyanın en hızlı üstü açık aracı