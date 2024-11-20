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    Bugatti’den hız rekoru! İşte dünyanın en hızlı üstü açık aracı

    Bugatti Mistral dünyanın en hızlı üstü açık aracı olmayı başardı! 8 litrelik, dört turboşarjlı W16 motoruna sahip W16 Mistral “World Record Edition”, 453,91 km/s hıza ulaşmayı başardı.

    Otomotiv dünyasının efsanevi motoru, Bugatti’nin 8.0 litrelik dört turboşarjlı W16'sı, emekliliğinden önce bir kez daha adını tarihe yazdırdı. Bugatti Mistral, “World Record Edition” özel tasarımıyla Almanya’nın Papenburg test pistinde tam 453,9 km/s hıza ulaşarak dünyanın en hızlı üstü açık aracı oldu. Şirketin CEO’su Mate Rimac’ın hedefi ise net: 500 km/s (311 mph) sınırını aşmak ve "dünyanın en hızlı aracı" unvanını ele geçirmek.

    Direksiyonun başına Le Mans şampiyonu oturdu

    Mistral’ın direksiyonunda, 2019 yılında Chiron Super Sport 300+ ile kapalı araç hız rekorunu kıran ünlü Le Mans şampiyonu Andy Wallace vardı. Papenburg’un banked virajlarını ustalıkla kullanarak düz yolda yeterli ivmeyi sağlayan Wallace, bu yeni rekorun da mimarı oldu. Papenburg pisti, 4 kilometrelik düzlüğüyle bu tür hız denemeleri için ideal olmamakla birlikte, Wallace’ın banked virajlardan daha yüksek hız taşıyarak rekoru kırmasına olanak tanıdı.

    Bugatti’den hız rekoru! İşte dünyanın en hızlı üstü açık aracı Tam Boyutta Gör
    World Record Edition sürümünde standart W16 Mistral’in 1.600 beygir gücündeki motorunun modifiye edilerek 1.825 beygirlik seviyelere yaklaştırıldığı düşünülüyor. Ayrıca, standart modeldeki 420 km/s hız limiti bu özel versiyonda kaldırılmış.

    Dünyanın en hızlı üstü açık aracı

    Bugatti’den hız rekoru! İşte dünyanın en hızlı üstü açık aracı Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar bu, resmi hız rekoru olarak kabul edilmese de, Bugatti’nin bu araçla ulaştığı 453,91 km/s hız, 2017’de Koenigsegg Agera RS’in iki yönlü 447,19 km/s hız rekorunu geride bırakıyor. Üstü açık araçlardaki önceki hız rekoru ise Hennessey Venom GT Spyder’a aitti. Venom GT Spyder, 2016’da 427,4 km/s hıza ulaşmıştı.

    Sırada ne var?

    Bugatti’den hız rekoru! İşte dünyanın en hızlı üstü açık aracı Tam Boyutta Gör
    Üstü açık bir otomobil, kapalı bir modele göre ciddi aerodinamik dezavantajlarla karşılaşır. Üstü açık bir araçta hava, kabinin içine dolarak daha fazla türbülans ve dolayısıyla daha fazla sürtünmeyi oluşturuyor. Rüzgarın aracın iç kısmında dolaşması da ek direnç oluşturuyor.

    Bu arada rekorun, resmi bir rekor olarak kabul edilmemesinin nedeni, aracın sadece tek yönlü bir hız denemesi yapmış olması ve standart üretim modellerden farklı özellikler taşıması. Yine de, üstü açık bir aracın aerodinamik dezavantajlarına rağmen bu hızlara ulaşması, mühendislik harikası olarak değerlendiriliyor.

    Adını güney Fransa’nın ünlü rüzgarından alan Bugatti Mistral, yalnızca 99 adet üretilecek sınırlı bir seri olarak dikkat çekiyor. Chiron Super Sport’un 1.578 beygir gücündeki altyapısını kullanan araç, tamamen özgün bir roadster gövde tasarımına sahip. Dikey far tasarımı, Bugatti’nin tek seferlik modeli La Voiture Noire’dan ilham alırken, X şeklindeki arka ışık barı, yalnızca pistte kullanılabilen Bolide’den esinlenmiş. Aracın yan tarafındaki klasik Bugatti “C” şeklindeki hava girişleri ise Chiron’a kıyasla daha küçük. Bunun nedeni, W16 motorunun koltukların hemen arkasındaki çift ram-air hava girişleriyle nefes alması. Peki sırada ne var? CEO Rimac, lastik tedarikçisi Michelin ile görüşerek, 500 km/s hız sınırını aşmanın teknik olanaklarını araştırdıklarını belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 5 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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