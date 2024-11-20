Bugatti’den hız rekoru! İşte dünyanın en hızlı üstü açık aracı

- Direksiyonun başına Le Mans şampiyonu oturdu
- Dünyanın en hızlı üstü açık aracı
- Sırada ne var?
- Yorumlar
Otomotiv dünyasının efsanevi motoru, Bugatti’nin 8.0 litrelik dört turboşarjlı W16'sı, emekliliğinden önce bir kez daha adını tarihe yazdırdı. Bugatti Mistral, “World Record Edition” özel tasarımıyla Almanya’nın Papenburg test pistinde tam 453,9 km/s hıza ulaşarak dünyanın en hızlı üstü açık aracı oldu. Şirketin CEO’su Mate Rimac’ın hedefi ise net: 500 km/s (311 mph) sınırını aşmak ve "dünyanın en hızlı aracı" unvanını ele geçirmek.
Direksiyonun başına Le Mans şampiyonu oturdu
Mistral’ın direksiyonunda, 2019 yılında Chiron Super Sport 300+ ile kapalı araç hız rekorunu kıran ünlü Le Mans şampiyonu Andy Wallace vardı. Papenburg’un banked virajlarını ustalıkla kullanarak düz yolda yeterli ivmeyi sağlayan Wallace, bu yeni rekorun da mimarı oldu. Papenburg pisti, 4 kilometrelik düzlüğüyle bu tür hız denemeleri için ideal olmamakla birlikte, Wallace’ın banked virajlardan daha yüksek hız taşıyarak rekoru kırmasına olanak tanıdı.
Dünyanın en hızlı üstü açık aracı
Sırada ne var?
Bu arada rekorun, resmi bir rekor olarak kabul edilmemesinin nedeni, aracın sadece tek yönlü bir hız denemesi yapmış olması ve standart üretim modellerden farklı özellikler taşıması. Yine de, üstü açık bir aracın aerodinamik dezavantajlarına rağmen bu hızlara ulaşması, mühendislik harikası olarak değerlendiriliyor.
Adını güney Fransa’nın ünlü rüzgarından alan Bugatti Mistral, yalnızca 99 adet üretilecek sınırlı bir seri olarak dikkat çekiyor. Chiron Super Sport’un 1.578 beygir gücündeki altyapısını kullanan araç, tamamen özgün bir roadster gövde tasarımına sahip. Dikey far tasarımı, Bugatti’nin tek seferlik modeli La Voiture Noire’dan ilham alırken, X şeklindeki arka ışık barı, yalnızca pistte kullanılabilen Bolide’den esinlenmiş. Aracın yan tarafındaki klasik Bugatti “C” şeklindeki hava girişleri ise Chiron’a kıyasla daha küçük. Bunun nedeni, W16 motorunun koltukların hemen arkasındaki çift ram-air hava girişleriyle nefes alması. Peki sırada ne var? CEO Rimac, lastik tedarikçisi Michelin ile görüşerek, 500 km/s hız sınırını aşmanın teknik olanaklarını araştırdıklarını belirtti.
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harbiden sıktı bu video
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..