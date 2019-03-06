Yeni Hyundai Sonata'nın tasarımı ortaya çıktı

Koreli üreticinin “Sensuous Sportiness” adını verdiği yeni tasarım anlayışı doğrultusunda oluşturulan 2020 Hyundai Sonata, geçtiğimiz yıl sahne alan Le Fil Rouge konseptinden ilham almış gibi görünüyor. Arkaya doğru eğimli bir tavana sahip olan araçta krom detaylara bolca yer verilmiş. İnce farların altından başlayan LED gündüz farları neredeyse kaputun yarısına kadar uzatılmış. "Hidden Light Lamps" adı verilen bu farların kapalı olduğunda krom gibi görünmesi sağlanmış. Ardından C sütununa kadar devam eden krom çıtayla güzel bir bütünlük yakalanmış.
Sonata'nın boyutları selefine göre büyümüş
2020 Hyundai Sonata’nın boyutlarında selefine göre büyüme yaşanmış. Genişliği 25 mm arttırılan aracın toplam uzunluğu 45 mm, aks mesafesi de 35 mm artmış. Öte yandan yükseklik 30 mm azaltılmış. Artan aks mesafesi sayesinde daha ferah bir yaşam alanı sunan 2020 Hyundai Sonata, yüksekliğin azalmasıyla da daha sportif bir görünüme kavuşmuş. Arka taraftaki yolcuların diz ve baş mesafesi konusunda ise bilgi verilmemiş.
Koreli üreticinin 2020 Hyundai Sonata’ya daha etkileyici ve lüks bir görünüm kazandırma çabaları dış görünüşle sınırlı kalmamış. Baştan aşağıya yenilenen kabinin malzeme kalitesi yükseltilmiş. Krom detaylarla ayrılan çift tonlu tasarıma yer verilen konsol tarafında ince havalandırmalara, dijital gösterge paneline ve kapasitif butonlara sahip bilgi-eğlence ekranına yer verilmiş. Otomatik vites kontrolü için de düğmeler kullanılmış. Yeni nesil Hyundai Sonata’da akıllı telefonun dijital anahtar olarak kullanılacağı da verilen bilgiler arasında.
Satışlar yılın ikinci yarısında başlayacak
2020 Hyundai Sonata’nın satışları yılın ikinci yarısında başlayacak. Aracın fiyatı ise henüz belli değil. Şimdiki Hyundai Sonata’nın satış fiyatları ABD’de 19 bin 550 dolardan başlıyor. Sonata modelinin satılmadığı Türkiye’de ise ürün gamında Elantra’ya yer veriliyor. Onun da başlangıç fiyatı 94 bin 325 TL.
https://www.hyundainews.com/en-us/releases/2729 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gerçekte arka kısım tuhaf görünecek gibi ama detaylıca incelemek, kullanmak isterim açılcası.
Bilincli sekilde premium markalara gonderme var hyundai ve kia modellerinde. Ancak ezik duruyor.
Tucson gibi tasarla abi iste. Hem kaliteli hem ozgun. I20 keza oyle. I30'u golf'e benzeticem diye halletti ama.
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