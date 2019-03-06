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Yeni Hyundai Sonata'nın tasarımı ortaya çıktı

Koreli üretici yılın ikinci yarısında satışa sunacağı 2020 Hyundai Sonata'nın tasarımını ortaya koyan görseller yayınladı. 4 kapılı sedan formundaki yeni Sonata, Le Fil Rouge konseptinden etkilenmiş.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Hyundai Sonata'nın tasarımı ortaya çıktı
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Dün basın mensupları için kapılarını aralayan 89. Cenevre Otomobil Fuarı’na katılmama kararı alan Hyundai, 4 kapılı coupe tasarımına yer verdiği 2020 Hyundai Sonata modeli üzerindeki örtüyü kaldırdı. Yeni nesil Hyundai Sonata, Nisan ayındaki New York Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.

Koreli üreticinin “Sensuous Sportiness” adını verdiği yeni tasarım anlayışı doğrultusunda oluşturulan 2020 Hyundai Sonata, geçtiğimiz yıl sahne alan Le Fil Rouge konseptinden ilham almış gibi görünüyor. Arkaya doğru eğimli bir tavana sahip olan araçta krom detaylara bolca yer verilmiş. İnce farların altından başlayan LED gündüz farları neredeyse kaputun yarısına kadar uzatılmış. "Hidden Light Lamps" adı verilen bu farların kapalı olduğunda krom gibi görünmesi sağlanmış. Ardından C sütununa kadar devam eden krom çıtayla güzel bir bütünlük yakalanmış.

Sonata'nın boyutları selefine göre büyümüş 

2020 Hyundai Sonata’nın boyutlarında selefine göre büyüme yaşanmış. Genişliği 25 mm arttırılan aracın toplam uzunluğu 45 mm, aks mesafesi de 35 mm artmış. Öte yandan yükseklik 30 mm azaltılmış. Artan aks mesafesi sayesinde daha ferah bir yaşam alanı sunan 2020 Hyundai Sonata, yüksekliğin azalmasıyla da daha sportif bir görünüme kavuşmuş. Arka taraftaki yolcuların diz ve baş mesafesi konusunda ise bilgi verilmemiş.

Koreli üreticinin 2020 Hyundai Sonata’ya daha etkileyici ve lüks bir görünüm kazandırma çabaları dış görünüşle sınırlı kalmamış. Baştan aşağıya yenilenen kabinin malzeme kalitesi yükseltilmiş. Krom detaylarla ayrılan çift tonlu tasarıma yer verilen konsol tarafında ince havalandırmalara, dijital gösterge paneline ve kapasitif butonlara sahip bilgi-eğlence ekranına yer verilmiş. Otomatik vites kontrolü için de düğmeler kullanılmış. Yeni nesil Hyundai Sonata’da akıllı telefonun dijital anahtar olarak kullanılacağı da verilen bilgiler arasında.

Satışlar yılın ikinci yarısında başlayacak 

2020 Hyundai Sonata’nın satışları yılın ikinci yarısında başlayacak. Aracın fiyatı ise henüz belli değil. Şimdiki Hyundai Sonata’nın satış fiyatları ABD’de 19 bin 550 dolardan başlıyor. Sonata modelinin satılmadığı Türkiye’de ise ürün gamında Elantra’ya yer veriliyor. Onun da başlangıç fiyatı 94 bin 325 TL.


https://www.hyundainews.com/en-us/releases/2729 Yorum Yaz
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astegon 2 ay en beğenilen
Arkası kötü olmuş
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Çocuk Adam 2 ay DH Misafiri
kia hyundai'nin üst markası filan değil. kardeş markalar sadece. renault nissan gibi. renault kadjar ve nissan qashqai gibi vs...
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SEHZADE63 2 ay
Bi önünü sevdimm arkasi değişik geldi porsche ledlerini uzatip yerleştirmişler yakindan incelemek lazim zevk meselesi 20.000$ america fiyati türkiyeye gelmesi ötv kdv derken 180-210 bin tl cik civari:)))
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EPICA 2 ay
Ön taraf focus, arkası s90+civic
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DH Misafiri 2 ay
Yeni 508 bunu yer. Bu sınıfa yakışmayan bir tasarımı var farları çok yapmacık duruyor 508'in yanında emsali bile okunmaz
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207m 2 ay
Tam Wooowww!!! diyecektim ki arka tasarımı gördüm
Hyundai tasarımcıları aracın bir tarafını sı...ıp batırma konusunda uzman gerçekten. Bu arada bir Allah' ın kulu dememiş mi Civic' in arkasına bu kadar benzetmeyelim diye ??
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erdal85 2 ay
Audi civic karışımı olmuş. Çok göz yoruyor
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ArıKovanınaDalanAyı 2 ay
Araba ateş ediyor.
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beyinsis 2 ay
Hyundainin abdde neden satış rekorları kırdığının cevabı yukarıda belirtilen fiyatında gizli. Vw o rakama golf satıyor.
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scorpion20 2 ay
ön taraf iyi de arka taraf çok olmamış
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esmerce 2 ay scorpion20
Bence de.
Gerçekte arka kısım tuhaf görünecek gibi ama detaylıca incelemek, kullanmak isterim açılcası.
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esmerce 2 ay

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trexin 2 ay
Ön taraf bildigin audi a5. Arka tarafin arabayla alakasi yok. Benzetme ekibinden falan degilim.
Bilincli sekilde premium markalara gonderme var hyundai ve kia modellerinde. Ancak ezik duruyor.
Tucson gibi tasarla abi iste. Hem kaliteli hem ozgun. I20 keza oyle. I30'u golf'e benzeticem diye halletti ama.
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