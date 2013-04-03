Dünyanın en ufak gece görüş kamerası olmaya aday, "Chobi Cam Pro 3"





Sahip olduğu oldukça ufak gövde yapısı ile dünyanın en ufak gece görüş kamerası olmaya aday olarak gösterilen Chobi Cam Pro 3, boyutlarından beklenmeyen bir performans ortaya koyabiliyor.

JTT tarafından satışına başlanan Chobi Cam Pro 3, 45x28x17mm boyutlara ve 41gr ağırlığa sahip oldukça kompakt boyutlarda tasarlanmış bir kamera modeli. Teknik olarak 11MP fotoğraf ve 1920x1080P 25fps AVI sesli video çekebilme kapasitesine sahip olan kamera, tam dolu şarj ile 120 dakika çekim yapabiliyor ve microSDHC hafıza kartları ile 32GB'a kadar depolama miktarı arttırılabiliyor. Üzerinde yer alan 5 adet LED kızılötesi ışık ile gece çekimlerinde oldukça iyi bir performans ortaya koyabilen cihaz, çektiği görüntüleri USB üzerinden istenilen ortama aktarabiliyor.

Ufak boyutları yanında sunduğu özellikler ile ilgi çekici bir ürün olan Chobi Cam Pro 3, firmanın resmi sitesi üzerinden 54$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

http://www.jtt.ne.jp/shop/product/chobi_cam_pro3/index.html